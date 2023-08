Mutatjuk: ennyibe kerül egy hét most a Balatonon

A Makronóm Intézet elemzőjének írása.

Ellentmondó hírek érkeznek a Balaton partjáról. Sok esetben láthatóan kevés a vendég, amit az utóbbi hetek hűvösebb, esősebb időjárása is okozhatott. Csillagászati árakról szól jó pár szalagcím, akár szállás, belépők, akár más programok vagy az étel-ital ára kerül terítékre.

Természetesen az áremelkedés a Balatont is utolérte, és azt sem érdemes véka alá rejteni, hogy a látványosan megnövekedett élelmiszerárak, üzemanyagárak és munkabérek bizony éreztetik hatásukat. A fentiek nem csak a lángost drágították meg – egy sajtos-tejfölös ára közel kétezer forint, néha kétezer felett is van a menőbb strandbüfékben –, de az átlagemberek otthoni élete is nehezebbé vált. Így nyilvánvaló, hogy idén kevesebben engedhetik meg maguknak ugyanazt a színvonalú nyaralást, utazást, mint amit egy-két vagy 3-4 esztendővel ezelőtt. (A Covid idején, aki mert és tudott utazni, az hatalmas kedvezményekkel találkozhatott itthon és külföldön is.)

Mennyi egy család balatoni nyaralása most?

Ugyanakkor egy kis netes kereséssel azért akár a Balaton „fővárosában”, Siófokon, a szabad strandtól sétatávolságra is lehet találni elfogadható színvonalú apartman szálláshelyeket.

Már akár heti 130-140 ezer forinttól is, akár a Szallas.hu, akár a Booking.com oldalakon keresgélünk most, augusztus elején.

Két felnőtt és két gyerekre állítva a keresést augusztus harmadik és negyedik hetére is akad még hely a fenti áron, ami 20-25 ezer forint körüli éjszakánkénti árat jelent. Ez nem kevés, de azért két jó átlagfizetésből egy kétgyermekes, középosztálybeli fővárosi családnak megengedhető összeg. Balatonfenyvesen, augusztus 14-étől, egy egyszerűbb, de tiszta apartmanban 109 ezer forintért is találtunk 6 éjszakára, hétfőtől–vasárnapig, egy négy fős apartmant, ami bő 18 ezer forintot jelent éjszakánként.

Ha elegánsabb, akkor jóval drágább

Természetesen, ha négycsillagos, szinte új, már-már elegáns panziókat, apartmanokat keresünk, akkor ez az ár inkább 200-240 ezer forinttól kezdődik. Ugyanakkor, ha előre foglalunk, akkor jelentősebb engedmény is elérhető, és a tótól távolabb is találkozhatunk jó árakkal. Igaz, így az utolsó pillanatban a népszerűbb, minőségibb, fürdőkhöz, tóhoz közeli szállások valóban drágák.

Aki kreatív (vagy rákényszerül), az persze vihet szendvicset és hűtőtáskát a strandra, vásárolhat a boltban a fagyinál olcsóbb jégkrémet, és főzhet a családnak egyszerű vacsorát az apartmanban is. Tény azonban, hogy nyaraláskor nem szívesen spórolunk jó szívvel, és az éttermi vagy strandbüfés étkezés is jelentősen (mintegy 20-40 százalékkal) drágult a Balatonon, miközben a bérek csak részben tartottak lépést az árak egy-két éve tartó, látványos növekedésével.

A külföld, mint alternatíva

A tehetősebbek, illetve szemfülesebbek azonban az olasz, a görög vagy a horvát tengerpartra is tudtak még tavasszal egyszerűbb szállásokat (például modern kemping ház) előre foglalni, akkor még a balatonihoz nagyon hasonló árakon. Igaz, az utazási költségek és szolgáltatások érezhetően drágábbak, de bizony a közértekből főző, kispénzű nyaralók akár olcsóbb árukat is találhatnak például egy észak-olasz diszkontban, mint Budapesten. Persze az éttermek, a kirándulások és a strand szolgáltatások a tengerparton inkább drágábbak. Ám már közel sem annyival, mint amennyivel adott esetben több élményt, izgalmat nyújtanak egy gyermekes családnak. Remélhetőleg az infláció mérséklődésével és a forint további erősödésével a 2024-es nyár újra egy kis enyhülést hoz mind a belföldre, mind a külföldre igyekvő nyaralóknak.

Néhány ár a Balaton mentén (2023. augusztus elején):

Szállás 2 felnőtt, 2 gyerek részre (6 éj, 3 *-os apartmanban, a tóhoz közel) 130-140 ezer Ft-tól Szállás 2 felnőtt, 2 gyerek részre (6 éj, 4 *-os apartmanban, a tóhoz közel) 170-200 ezer Ft-tól Családi strandbelépő (napi ár 2 gyerek, 2 felnőtt részére) 2500-4000 Ft

Éltelek-italok a strandon:

Sajtos-tejfölös lángos 1600-1800 Ft-tól 25 dkg hekk 1600-1700 Ft-tól Frissensült főétel, körettel 3000-4000 Ft-tól Gyros tál 3000 Ft-tól Hamburger 1500 Ft-tól Egy korsó/üveg/doboz sör 800-1000 Ft Üdítő, 0,5l 700-800 Ft Egy deci bor 500-600 Ft-tól Egy gombóc fagylalt 450-550 Ft Palacsinta 400-500Ft-tól

Forrás: Makronóm gyűjtés

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján az első, esős júliusi hétvégéhez képest a szálláshelyek vendégforgalma a második hétvégére 7 százalékkal nőtt a Balaton partján, július második hétvégéjéhez képest pedig közel 10 százalékkal voltak többen a térség szálláshelyein a hónap harmadik hétvégéjén. 2022-höz viszonyítva idén júniusban a külföldi vendégek száma 19 százalékkal, a vendégéjszaka-forgalom pedig 8 százalékkal volt magasabb. A mobiltelefonokból nyert anonim adatok szerint az egynapos turisták száma 22 százalékkal emelkedett júniusban a Balaton körül. A fő célpontok a nyár elején Siófok, Tapolca és Zalakaros voltak, július elején pedig a látogatószám 10-50 százalékkal növekedett.

