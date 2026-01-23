Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Trump Európai Unió

A brüsszeli elit alkonya: világrendszerváltás – Bóka János a Stratégában

2026. január 23. 21:48

A 800 milliárdos illúziót felváltotta az 1500 milliárd dolláros valóság, melynek terhe az EU-ra szakad. A jelenlegi globális intézményrendszer alkalmatlan a nyomás kezelésére, a technokrata megoldások ideje lejárt. 2026 sorsdöntő év lesz, ám a viharos átalakuláshoz a brüsszeli elitnek nincsen tapasztalata.

2026. január 23. 21:48
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Grönland ügye gyakorlatilag a davosi csúcson befejeződött
  • Magyarország nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába vigyék
  • A jelenlegi ENSZ intézményrendszer nem képes a világ kihívásait hatásosan kezelni

A teljes műsor itt tekinthető meg:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 24. 02:28
Előbb alkonyul be ennek a két demens bohócnak, mint Brüsszelnek. 🤡🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2026. január 23. 23:31
Szadeszes bohóc.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!