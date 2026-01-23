A brüsszeli elit alkonya: világrendszerváltás – Bóka János a Stratégában

Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)
A gyenge, kormányzásra alkalmatlan Magyar Péter helyett Kapitány István lehet Brüsszel és a nagytőke végső jelöltje? Itt a Mesterterv!
A 800 milliárdos illúziót felváltotta az 1500 milliárd dolláros valóság, melynek terhe az EU-ra szakad. A jelenlegi globális intézményrendszer alkalmatlan a nyomás kezelésére, a technokrata megoldások ideje lejárt. 2026 sorsdöntő év lesz, ám a viharos átalakuláshoz a brüsszeli elitnek nincsen tapasztalata.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: