Trump árnyékában: Soros, London és a polgárháború réme – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. szeptember 18. 19:47

Trump londoni fellépése felkavarta az atlanti szövetség állóvizét, miközben Európa olajcsapok nélkül, drónok célkeresztjében és utcai lázadások árnyékában sodródik a polgárháborús forgatókönyv felé. Soros hálózata, az orosz játszmák és az amerikai belpolitikai viharok egyszerre formálják a globális erőteret.

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Oroszországnak az egyáltalán nem fájna, ha Magyarország és Szlovákia többet nem venne tőle kőolajat

Nem kizárható, hogy egy ukrán terv részeként kerültek drónok a lengyel légtérbe

A társadalom megosztottsága miatt Charlie Kirk merénylőjéhez hasonló emberek százai lehetnek Amerikában

Az iszlám térhódítása nagy léptekkel halad előre Nyugat-Európában A teljes műsor itt tekinthető meg:

