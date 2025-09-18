Ft
Trump árnyékában: Soros, London és a polgárháború réme – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. szeptember 18. 19:47

Trump londoni fellépése felkavarta az atlanti szövetség állóvizét, miközben Európa olajcsapok nélkül, drónok célkeresztjében és utcai lázadások árnyékában sodródik a polgárháborús forgatókönyv felé. Soros hálózata, az orosz játszmák és az amerikai belpolitikai viharok egyszerre formálják a globális erőteret.

2025. szeptember 18. 19:47
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Oroszországnak az egyáltalán nem fájna, ha Magyarország és Szlovákia többet nem venne tőle kőolajat
  • Nem kizárható, hogy egy ukrán terv részeként kerültek drónok a lengyel légtérbe
  • A társadalom megosztottsága miatt Charlie Kirk merénylőjéhez hasonló emberek százai lehetnek Amerikában
  • Az iszlám térhódítása nagy léptekkel halad előre Nyugat-Európában

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

