Mandiner Moziest szeptember 23-án: Anglia szégyene – a grooming gangs botrány

Szeptember 23-án egy különleges eseményre várja közönségét a Mandiner: a budapesti MagNet Közösségi Házban kerül sor arra az estre, amelyen vetítés és beszélgetés keretében mutatjuk be a brit közélet egyik legsúlyosabb botrányát, a grooming gangs ügyet.

Az est moderátora Kálnoky Boris, vendégünk pedig Charlie Peters, a GB News nemzeti riportere és műsorvezetője lesz, aki mélyreható oknyomozásaival feltárta a botrány részleteit. Munkája nyomán indult el a brit kormány országos vizsgálata, amely számos politikai következménnyel járt, beleértve több lemondást és belpolitikai változást.

Charlie Peters a brit és a nemzetközi közélet egyik legismertebb fiatal újságírója: tudósított a Közel-Keletről, európai tüntetésekről és nemzetközi eseményekről, munkáját pedig 2025-ben a rangos TRIC Award Best News Presenter díjjal ismerték el.

Az előadás teljes egészében angol nyelven zajlik, a résztvevők számára szinkrontolmácsolás biztosított.

Időpont: 2025. szeptember 23. (kedd), 18:00–20:00

Helyszín: MagNet Közösségi Ház – 1062 Budapest, Andrássy út 98.