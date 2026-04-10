04. 11.
szombat
Szerzőink
eutanázia Nyugat-Európa keresztény értékrend szólásszabadság európai értékrend értékrend

Az a Nyugat-Európa, ahová a magyarok vágynak, már nem létezik

2026. április 10. 22:04

Miközben a szemünk előtt zajlik Nyugat-Európa morális összeomlása, addig sokan még mindig azt gondolják, hogy a „nyugati út” a Kánaánba vezet.

Hajdú Tímea
Néhány nappal ezelőtt megrázó történet járta be a sajtót: egy huszonöt éves lányt saját kérésére megölt a spanyol állam. Noelia Castillo eutanáziáját annak ellenére engedélyezte a bíróság, hogy nem volt halálos beteg. A lányt korábban a saját barátja bántalmazta szexuálisan, később pedig három férfi is egy szórakozóhelyen. Az esetek soha nem lett kinyomozva, mert a lány nem jelentette őket a rendőrségen. 2022-ben öngyilkossági kísérletet követett el: kiugrott az ötödik emeletről, s bár a zuhanást csodával határos módon túlélte, deréktól lefelé lebénult. 2024-ben a spanyol állam engedélyt adott neki az eutanáziára; az édesapja az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, amely azonban a múlt héten helyben hagyta a spanyol döntést. Így nem sokkal ezelőtt Noelia 25 évesen a spanyol orvosok segítségével távozott az élők sorából. Felmerül a kérdés: milyen progresszió az, amely ahelyett, hogy segítene a szenvedőkön, megöli őket? Ahogy Brendan O’Neill írta a Spectator hasábjain: 

„Az a gondolat, hogy létezik értéktelen élet, amely oly rettenetes, hogy az állam segíthet az elpusztításában, maga az embertelenség.”

Nem Noelia az első eset Európában, mikor egy mentális problémákkal küzdő és valóban súlyos fizikai szenvedéseket átélt fiatalnak engedélyezték az eutanáziát. A története, amelyről sok téves információ is terjed az interneten, talán azért olyan megrázó, mert ellentétbe állítható számtalan esettel, amikor Nyugat-Európában mentális betegségre vagy nehéz gyerekkora hivatkozva felmentették súlyos bűncselekmények elkövetőit. Az embernek olyan érzése támad, hogy 

miközben a gyengéket bántalmazók gyakran megússzák enyhe büntetéssel és rehabilitációs programokkal, közben az áldozatoknak és szenvedőknek az állam csak a „kegyes halált” ajánlja fel.

Ez lenne az az Európa, amihez fel kellene zárkózni? 

Noelia Castillo egy interjú során. Fotó: Youtube screenshot

Az elmúlt hetekben nemcsak Noelia Castillo története rázta meg Európát, hanem egy olyan döntés is született, amely a szólásszabadságot támadta be. Ugyanis a finn legfelsőbb bíróság bűnösnek találta Päivi Räsänen finn parlamenti képviselőt „gyűlöletbeszéd” vádjában. Räsänen-t azért ítélték el, mert 2004-ben Juhana Pohjola lutheránus püspökkel közösen kiadott egy az egyháza számára készült, a házasságról szóló brosúrát, amelyben arról írt, hogy a homoszexuális életvitelt a Biblia bűnnek tekinti. Az ítélet alapja „egy csoportot sértő szöveg elkészítése és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele”.Ez az ítélet emlékeztet arra, hogy egyetlen demokrácia sem védett az alapvető szabadságjogok eróziójától. A békés véleménynyilvánítás büntetése – különösen, ha az mélyen gyökerező vallási meggyőződésen alapul – a szabad társadalmak legfőbb alapjait ássa alá” – nyilatkozta Kristen Waggoner, az Alliance Defending Freedom vezérigazgatója.

Senki ne gondolja, hogy ez csak Finnországban történhet meg. 

Ha az ügyet a finn konzervatív képviselő az Európai Bíróság elé viszi, könnyen lehet, hogy ahelyett, hogy a javára döntenek, megerősítik, miszerint a bibliai világnézet a házasságról „nem elfogadható.” S ha a Biblia világnézete nem elfogadható, akkor akkor nemcsak a szólásszabadság, hanem a vallásszabadság is veszélybe kerül. 

Ez a két eset rávilágít arra, hogy miként erodálódnak a legalapvetőbb emberi jogok Nyugat-Európában. Lassan annyira eltorzul a nyugati igazságszolgáltatás, hogy a gyengét nem védi meg, a bűnöst pedig felmenti. Erre napi szinten lehet példákat találni Németországban. Nemrég napvilágot látott egy hír, miszerint egy ifjúsági központ nem jelentette a hatóságoknak egy 16 éves lány megerőszakolását, mert tartottak attól, hogy az elkövető háttere indulatot ébreszt, mondván: „a muszlim fiúkon már így is elég nagy a rendőri figyelem”. Ayaan Hirsi Ali amerikai szerző egy egész könyvet írt „Préda” címmel arról, hogy miként tusolják el a migránsok által elkövetett, nők elleni erőszakot (akár európai, akár migráns hátterű az áldozat), mert annyira félnek az európai hatóságok, hogy az csak erősíti az idegengyűlöletet és a jobboldali pártokat. 

A retorikájukból arra lehet következtetni, hogy a nyugati liberálisokat nem érdekli sem a terror, sem a bűnözés, ők a legnagyobb fenyegetésnek a jobboldal hatalomra kerülését tartják. 

Ennek ellenére még mindig sokan vannak, akik azt mondják, hogy mindez propaganda. Gyakran hallható érv: „az anyám/a testvérem/munkatársam nyaralt/élt/dolgozott X nyugati országban és ő ebből nem látott semmit.” Erre az érvelésre nemrég reagált a Mandinernek nyilatkozó iszlámkutató, aki elmondta: nagyon is ismeri ezt a hozzáállást, hiszen a nyugati liberálisok is úgy tesznek, mintha a migráció nem is lenne valódi probléma. Azonban szerinte a statisztikák és a cáfolhatatlan adatok a fontosak. Nyugat-Európában a nagyvárosokban gyakran várostervezéssel akarják elrejteni a problémát: így az elit a saját rendezett negyedeiben nem találkozik az általa támogatott poltikák következményével. Azt is hozzá kell tenni, hogy sokan még akkor sem akarják látni a valóságot, mikor az pofon vágja őket. Nemrég New Yorkban egy kis csoport az iszlám ellen tüntetett, mikor egy iszlamista fiatal egy házi készítésű bombát dobott a tüntetést biztosító rendőrökre, amit egy szónokló ellentüntető válla felett hajított át, miközben az éppen arról beszélt, hogy „mindenkinek van helye New Yorkban”. Ehhez hasonló vakság jellemzi a nyugat-európai liberálisok többségét is. 

Miközben Magyarországon még mindig sokan a Nyugathoz való csatlakozásról álmodoznak, egyre több nyugati ember ébred fel, hogy miként gyengítették meg tehetségtelen vezetőik a virágzó és gazdag társadalmaikat. Nem véletlen, hogy a legtöbb európai választás közponi témája a migráció. Miközben az európai politikusok az ukrán háborúról, civilizációs kihívásokról szónokolnak, a saját népeiket nem védték meg az iszlamista tömegektől. Európa már egyszer majdnem elpusztult, mikor ordas eszmék bűvöletébe került. A második világháború után Nyugat-Európa kapott egy második esélyt, de ahogy Tatár György mondta a Mandinernek: 

„miután Európa elpusztította zsidó lakosságának a kétharmadát, úgymond az ehhez vezető ideológiát jóvá teendő, milliószámra fogadta – és fogadja – be a maradék vérszomjas ellenségeit.” 

Mire Magyarország kiszabadult a kommunizmus szorításából, azok a folyamatok, amelyek mostanra látszanak beérni, már elindultak Nyugat-Európában. Akkor még a tömeges migráció, a gazdaságot romboló zöld politikák, az embertelen progresszív eszmék, a zsidó-keresztény értékrend megvetése még gyerekcipőben jártak. Most azonban már látni, mi az eredménye. Talán a nyugati emberek felébrednek, de addig is Magyarországnak joga van más úton járni. 

(Nyitókép: Unsplash)

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
neszteklipschik
2026. április 10. 23:29 Szerkesztve
A cikkben felsoroltak is hajmeresztők, de a legdúrvább (magyar szemmel legalább is) az, ami Germanisztánban van. Ha leírod XY német politikusról valahol az interneten pl. hogy "butuska", a politikus feljelenthet, a rendőrség pedig hajnalban kimegy hozzád és rád törheti az ajtót. Ezt én gyakorlatilag a "felségsértési törvény" kategóriába teszem. Gondolkodjon el minden "diktatúrázó" agysérült, hogy mennyire lenne jó ezt a "fejlett, európai, jogállami" gyakorlatot átvenni! Újságokat lehet betiltani, egyéb nyalánkságok...ez a "haladó" Nyugaton van! Aki nem hiszi el, hogy ez így van, az nézze csak meg ezt: youtu.be/sAVHG_kh8vA?t=1975 Tanulságos egyébként az egész beszélgetést meghallgatni.
scorpicores
2026. április 10. 23:26
A mai európában egyetlen előnyt vélek felfedezni, semmi mást: határellenőrzés nélkül lehet utazni...ezen kivül semmi, zéró...
Treeoflife
2026. április 10. 23:07
Túlságosan felgyorsult a világ, és elembertelenedett szinte minden. Valóban nem létezik már az a "nyugat", amivel "beetettek" bennünket - ahova vágytunk. Hogy a saját nemzeti közösségünkben valami élhető formát meg tudunk-e őrizni, még arra sincs semmi garancia, minden beszivárog, bármennyire is szeretnénk tenni ellene. A régmúlt háborús évtizedei, évszázadai sem volt leányálom, de ami következik, az sem lesz jobb. Egyre egyértelműbb, hogy előttünk is civilizációk sora omlott össze, temette a történelem maga alá, és ez a jelenkorival is meg fog történni. Talán ekkora emberi populáció az előzőekben nem volt, de még ez sem lehetetlen - ki tudja, hogy a föld mélye mit rejt?
Vata Aripeit
2026. április 10. 22:15
Már megbocsáss, de ez hamis. Minden ilyen írás hamis. Felháborodást akar. Igenis létezik az a nyugat európa, mert odavágyik most is mindegyik ifjú, tájékozatlan fiatal. Nem ott adózik, nem ott él, a családja adja neki a pénzt, odamegy , tetszik neki. Hazajön a fogorvoshoz, ha fáj a hasa, de visszamegy a kis hátizsákjával. Kb 10.000 forintért elviszi a repülő. Szépek az épületek, sokszínűek az emberek. Fogalma sincs semmiről. Könnyű neki az élet. Van pénz a bankkártyáján, érintős. Elbaszott egy generáció
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!