Az a Nyugat-Európa, ahová a magyarok vágynak, már nem létezik

Az elmúlt hetekben nemcsak Noelia Castillo története rázta meg Európát, hanem egy olyan döntés is született, amely a szólásszabadságot támadta be. Ugyanis a finn legfelsőbb bíróság bűnösnek találta Päivi Räsänen finn parlamenti képviselőt „gyűlöletbeszéd” vádjában. Räsänen-t azért ítélték el, mert 2004-ben Juhana Pohjola lutheránus püspökkel közösen kiadott egy az egyháza számára készült, a házasságról szóló brosúrát, amelyben arról írt, hogy a homoszexuális életvitelt a Biblia bűnnek tekinti. Az ítélet alapja „egy csoportot sértő szöveg elkészítése és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele”. „Ez az ítélet emlékeztet arra, hogy egyetlen demokrácia sem védett az alapvető szabadságjogok eróziójától. A békés véleménynyilvánítás büntetése – különösen, ha az mélyen gyökerező vallási meggyőződésen alapul – a szabad társadalmak legfőbb alapjait ássa alá” – nyilatkozta Kristen Waggoner, az Alliance Defending Freedom vezérigazgatója.

Senki ne gondolja, hogy ez csak Finnországban történhet meg.

Ha az ügyet a finn konzervatív képviselő az Európai Bíróság elé viszi, könnyen lehet, hogy ahelyett, hogy a javára döntenek, megerősítik, miszerint a bibliai világnézet a házasságról „nem elfogadható.” S ha a Biblia világnézete nem elfogadható, akkor akkor nemcsak a szólásszabadság, hanem a vallásszabadság is veszélybe kerül.

Ez a két eset rávilágít arra, hogy miként erodálódnak a legalapvetőbb emberi jogok Nyugat-Európában. Lassan annyira eltorzul a nyugati igazságszolgáltatás, hogy a gyengét nem védi meg, a bűnöst pedig felmenti. Erre napi szinten lehet példákat találni Németországban. Nemrég napvilágot látott egy hír, miszerint egy ifjúsági központ nem jelentette a hatóságoknak egy 16 éves lány megerőszakolását, mert tartottak attól, hogy az elkövető háttere indulatot ébreszt, mondván: „a muszlim fiúkon már így is elég nagy a rendőri figyelem”. Ayaan Hirsi Ali amerikai szerző egy egész könyvet írt „Préda” címmel arról, hogy miként tusolják el a migránsok által elkövetett, nők elleni erőszakot (akár európai, akár migráns hátterű az áldozat), mert annyira félnek az európai hatóságok, hogy az csak erősíti az idegengyűlöletet és a jobboldali pártokat.