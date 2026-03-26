„Tegnap késő este összeakadtam egy tiszás úrral. A Rigoletto után készültem hazamenni, amikor a keskeny és csendes Dalszínház utca túloldaláról minősíthetetlen szavak körvonalai hallatszottak hozzám. Bár nem szokásom, a második alkalom után átszóltam én is, jöjjön közelebb, ha már ilyen bátor. A jól öltözött úr nem habozott, levált hölgypartneréről és ott termett az Operaház fala mellett, ahol pakolásztam.

Kezet fogtunk, bemutatkozott, zavartan mosolygott, és mintegy magyarázatképp elmondta, hogy nem tehet róla, de ki nem állhatja az összes fideszest. Jeleztem, hogy minimum a fél országot nem lehet utálni, milliókat lehetetlen egy kalap alá venni. Ezzel ő is egyetértett, a felfokozott helyzetet okolva mindezért.