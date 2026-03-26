Csak pár mondatot beszélgettünk, nem lett volna illő sokáig váratni a feleségét. A jóarcú, a mérgező közélettől felzaklatott úr még egyszer elnézést kért és elköszönt. Mosolyogtunk, mint Fekete István Rorátéjának végén a kőszentek. Meghívtam operába, remélem, jelentkezik. Mert mi ebben tudunk segíteni: a lelkek míves lenyugtatásában.
S hogy mindezt miért írtam le? Mert ugyan nem tudhatom, de józanul sejtenem kell, hogy százezerszám keletkezhetnek most ilyen helyzetek az országban, amelyeket kezelni kellene.
Sosem titkoltam, hogy amint lehetett, azonnal beléptem a veszprémi Fideszbe. 1988-ban történt, akkor érettségiztem. Azóta ott vagyok, bár már rég nem tagként, de abban az értékközösségben, ha esik, ha fúj. Első főigazgatói pályázatom a Fidesz alatt lett sikertelen (2001), az OPERA igazgatóságának tagja a szocialisták alatt lettem (2003). Bonyolultabb az élet annál, hogy milliószám kötegelve minősítsük egymást.