facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
demokrácia Tisza Párt szólásszabadság Magyar Péter ország

A demokráciával nem jár felhatalmazás arra, hogy másokat elhallgattassanak

2026. április 22. 06:08

Aki minden helyzetben másokat hibáztat, az nem előre megy – csak körbe-körbe jár.

Császár Attila
„Több mint kétmillió ember gondolja úgy, hogy van dolga ebben az országban – és ez felelősség.

Ami viszont feltűnő: a hangnem. Sokan nem vitatkozni akarnak, hanem levezetni valamit. Dühöt, frusztrációt, ki tudja mit. De, aki minden helyzetben másokat hibáztat, az nem előre megy – csak körbe-körbe jár.

Egy dolgot viszont tisztázzunk: nem kérek útmutatást. Nem mások fogják megmondani, mit gondoljak, mit képviseljek, vagy, hogy mikor hallgassak. Ezeket a döntéseket mindenki maga hozza meg. Én hosszú ideje ugyanazon az oldalon állok. Nem megszokásból, nem érdekből, hanem, mert ebben hiszek. A nemzeti gondolat, a szuverenitás, a közösség fontossága számomra nem kampánykérdés.

A győzteseknek pedig: most rajtuk a sor. A választók döntöttek, ezt el kell fogadni – én elfogadom. Ez a demokrácia alapja. De a demokrácia nem csak a győzelemről szól. Arról is, hogyan viselkedik az, aki nyer. Nem jár vele felhatalmazás arra, hogy másokat elhallgattassanak, megmondják, ki, miről beszélhet, vagy hogyan gondolkodhat. Az nem erő, hanem gyengeség.

Egy ország pedig nem attól lesz jobb hely, hogy egy vélemény marad. Hanem attól, hogy a különböző vélemények képesek egymás mellett létezni. Ha valami nem tetszik, tovább lehet lépni. Ennyire egyszerű.

Én maradok. És sokan mások is Nem azért, mert muszáj, hanem mert így döntöttünk. A többit majd az idő fogja igazolni.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
franciscofranco
2026. április 22. 06:51
Conduct 2026. április 22. 06:47 Igazad van Attila de ha egy olyan féregről van szó mint te megengedőbb vagyok. Lesz Attilának elég baja mikor a kenyérharcba beszáll ellene egy Bohár. Lennél légy a falon hogy halld azt a beszélgetést. :)))))))))))))))
Conduct
2026. április 22. 06:47
Igazad van Attila de ha egy olyan féregről van szó mint te megengedőbb vagyok.
franciscofranco
2026. április 22. 06:45
Majdmegmondom 2026. április 22. 06:38 Gyogyós petinél, ha elszakad a cérna Magyarázz el nekem egyvalamit. A fidesz propaganda egy kivétellel mindent és mindenkit bevetett a Magyar Péter elleni karaktergyilkosságba. A kivétel a Diákhitel Központ és annak azon dolgozói akikkel Magyar Péter együtt dolgozott. Jöhettek volna a példák az örjöngő főnökre a megalázott beosztottakra ami bizonyítaná Magyar Péter vezetői alkalmatlanságát. Miért maradt ez el?
franciscofranco
2026. április 22. 06:44 Szerkesztve
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!