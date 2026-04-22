Egy dolgot viszont tisztázzunk: nem kérek útmutatást. Nem mások fogják megmondani, mit gondoljak, mit képviseljek, vagy, hogy mikor hallgassak. Ezeket a döntéseket mindenki maga hozza meg. Én hosszú ideje ugyanazon az oldalon állok. Nem megszokásból, nem érdekből, hanem, mert ebben hiszek. A nemzeti gondolat, a szuverenitás, a közösség fontossága számomra nem kampánykérdés.

A győzteseknek pedig: most rajtuk a sor. A választók döntöttek, ezt el kell fogadni – én elfogadom. Ez a demokrácia alapja. De a demokrácia nem csak a győzelemről szól. Arról is, hogyan viselkedik az, aki nyer. Nem jár vele felhatalmazás arra, hogy másokat elhallgattassanak, megmondják, ki, miről beszélhet, vagy hogyan gondolkodhat. Az nem erő, hanem gyengeség.

Egy ország pedig nem attól lesz jobb hely, hogy egy vélemény marad. Hanem attól, hogy a különböző vélemények képesek egymás mellett létezni. Ha valami nem tetszik, tovább lehet lépni. Ennyire egyszerű.