spanyolország emberi jogok európai bírósága spanyol eutanáziatörvény eutanázia

Eutanáziával halt meg egy spanyol nő, miután hosszú jogi harcot vívott apjával

2026. március 27. 06:57

Az eset rávilágít a spanyol eutanáziatörvény súlyos hiányosságaira.

Csütörtökön eutanázia útján hunyt el egy spanyol nő, aki hosszan tartó jogi küzdelmet folytatott apjával az annak érdekében, hogy saját maga dönthessen a haláláról.

A 25 éves, barcelonai Noelia Castillo 2022-ben egy gyilkossági kísérlet során elszenvedett sérülései következtében bénult le. A katalán kormány 2024 nyarán engedélyezte számára az „asszisztált halált”, ám az eljárást az utolsó pillanatban felfüggesztették, miután apja – a konzervatív Abogados Cristianos (Keresztény Jogászok) szervezet támogatásával – jogi kifogást emelt – írja a BBC.  Az apa azzal érvelt, hogy lánya személyiségzavarban szenved, ami befolyásolja ítélőképességét, valamint hangsúlyozta az állam kötelességét a sérülékeny, mentális problémákkal küzdő emberek életének védelmére.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
A jogvita 18 hónapig tartott, végül az Emberi Jogok Európai Bírósága Castillo javára döntött. 

 A Keresztény Jogászok csütörtök este jelentették be az X-en, hogy a nő eutanázia útján meghalt, és közölték: az eset szerintük rávilágít a spanyol eutanáziatörvény súlyos hiányosságaira.

„Nem tartotta tiszteletben a döntésemet, és soha nem is fogja” – reagált apjával kapcsolatban Castillo a hét elején egy spanyol televíziónak.

Beszélt nehéz gyermekkoráról is, amelynek jelentős részét idősek otthonában töltötte. Elmondása szerint korábban párkapcsolatában is bántalmazták: volt barátja altatók hatása alatt szexuálisan visszaélt vele, később pedig egy éjszakai klubban több férfi támadta meg.

A 25 éves nő azt mondta, gyakran érezte magát egyedül, és soha nem bizonytalanodott el abban, hogy az eutanáziát választja. Hozzátette, családja nem támogatja döntését, ő azonban békében szeretne távozni, és véget vetni a szenvedésének.

Spanyolország eutanázia-törvénye 2021-ben lépett hatályba. A kormányzati adatok szerint 2024-ben, a legfrissebb rendelkezésre álló évben 426 asszisztált halálra irányuló kérelmet hagytak jóvá.

Ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen jellegű ügyben a bíróságnak kellett döntenie.

Képernyőkép: Youtube

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg". Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!
Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
•••
2026. március 27. 08:32 Szerkesztve
Őszinte részvétem, és együttérzésem a haláleset miatt. Sajnos ez a liberalizmus. A szülők kábítószeresek, mert a liberális rendszer szabadon megengedi a kábítószer használatot. Ez után a kábítószeres szülőktől a gyereket elveszik, és a gyereket amikor felnő később az intézetben megerőszakolják, és aki bánatában többször öngyilkos lesz. Mindezek után a liberális rendszer a megoldhatatlan és szívszaggató helyzetet nem tudja megoldani, és a problémát úgy oldja meg hogy a törvényes öngyilkosságot az eutanáziát engedélyezi. Az Eutanázia egy olyan eszköz a liberális társadalom kezében, ahol a beteget rábeszélik az öngyilkosságra hogy ne okozzon további ráfizetést és költséget az egészségügynek, a társadalomnak. A liberális társadalom képtelen a problémákat megoldani, mert rosszhiszemű és károkozó, ezért nem lehet a liberális pártokra szavazni, mint pl .: a Tisza Párt, vagy a DK.
Válasz erre
6
0
q-q-ri-q
•••
2026. március 27. 08:29 Szerkesztve
Az Emberi Jogok Bírósága támogatta a hölgy halálba segítését. Ugyanakkor gondolom, hogy mivel ez egy gyilkossági kísérlet, illetve annak következménye miatt történt, szegény elkövető lelki és anyagi egyensúlyáért is kiállnak teljes mellszélességgel. Ahogy egy ilyen igazi humanista, liberancs gittegylethez illik.
Válasz erre
6
0
cint04
2026. március 27. 07:41
talán a bírókon is alkalmazni kéne az eutanáziát..
Válasz erre
4
0
Ízisz
•••
2026. március 27. 07:40 Szerkesztve
Z. A nyugati globalista, nemzet ellenes világban a "normális" szitok szónak számít!!! Ne akarjunk minden szart átvenni, csak mert a Nyugat!!! 💯😖👎❗ Pusztulásra van ítélve!!! 💯😖❗
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!