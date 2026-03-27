Eutanáziával halt meg egy spanyol nő, miután hosszú jogi harcot vívott apjával
Az eset rávilágít a spanyol eutanáziatörvény súlyos hiányosságaira.
Csütörtökön eutanázia útján hunyt el egy spanyol nő, aki hosszan tartó jogi küzdelmet folytatott apjával az annak érdekében, hogy saját maga dönthessen a haláláról.
A 25 éves, barcelonai Noelia Castillo 2022-ben egy gyilkossági kísérlet során elszenvedett sérülései következtében bénult le. A katalán kormány 2024 nyarán engedélyezte számára az „asszisztált halált”, ám az eljárást az utolsó pillanatban felfüggesztették, miután apja – a konzervatív Abogados Cristianos (Keresztény Jogászok) szervezet támogatásával – jogi kifogást emelt – írja a BBC. Az apa azzal érvelt, hogy lánya személyiségzavarban szenved, ami befolyásolja ítélőképességét, valamint hangsúlyozta az állam kötelességét a sérülékeny, mentális problémákkal küzdő emberek életének védelmére.
Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Ezt is ajánljuk a témában
A jogvita 18 hónapig tartott, végül az Emberi Jogok Európai Bírósága Castillo javára döntött.
A Keresztény Jogászok csütörtök este jelentették be az X-en, hogy a nő eutanázia útján meghalt, és közölték: az eset szerintük rávilágít a spanyol eutanáziatörvény súlyos hiányosságaira.
„Nem tartotta tiszteletben a döntésemet, és soha nem is fogja” – reagált apjával kapcsolatban Castillo a hét elején egy spanyol televíziónak.
Beszélt nehéz gyermekkoráról is, amelynek jelentős részét idősek otthonában töltötte. Elmondása szerint korábban párkapcsolatában is bántalmazták: volt barátja altatók hatása alatt szexuálisan visszaélt vele, később pedig egy éjszakai klubban több férfi támadta meg.
A 25 éves nő azt mondta, gyakran érezte magát egyedül, és soha nem bizonytalanodott el abban, hogy az eutanáziát választja. Hozzátette, családja nem támogatja döntését, ő azonban békében szeretne távozni, és véget vetni a szenvedésének.
Spanyolország eutanázia-törvénye 2021-ben lépett hatályba. A kormányzati adatok szerint 2024-ben, a legfrissebb rendelkezésre álló évben 426 asszisztált halálra irányuló kérelmet hagytak jóvá.
Ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen jellegű ügyben a bíróságnak kellett döntenie.
Képernyőkép: Youtube