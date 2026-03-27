Eutanáziával halt meg egy spanyol nő, miután hosszú jogi harcot vívott apjával

A Keresztény Jogászok csütörtök este jelentették be az X-en, hogy a nő eutanázia útján meghalt, és közölték: az eset szerintük rávilágít a spanyol eutanáziatörvény súlyos hiányosságaira.

„Nem tartotta tiszteletben a döntésemet, és soha nem is fogja” – reagált apjával kapcsolatban Castillo a hét elején egy spanyol televíziónak.

Beszélt nehéz gyermekkoráról is, amelynek jelentős részét idősek otthonában töltötte. Elmondása szerint korábban párkapcsolatában is bántalmazták: volt barátja altatók hatása alatt szexuálisan visszaélt vele, később pedig egy éjszakai klubban több férfi támadta meg.

A 25 éves nő azt mondta, gyakran érezte magát egyedül, és soha nem bizonytalanodott el abban, hogy az eutanáziát választja. Hozzátette, családja nem támogatja döntését, ő azonban békében szeretne távozni, és véget vetni a szenvedésének.

Spanyolország eutanázia-törvénye 2021-ben lépett hatályba. A kormányzati adatok szerint 2024-ben, a legfrissebb rendelkezésre álló évben 426 asszisztált halálra irányuló kérelmet hagytak jóvá.