Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a jobboldalnak (VIDEÓ)
A miniszterelnök a választási kudarc okai mellett arról is beszélt, hogy ütőképes frakciót kell létrehozni.
A Fidesz már volt ellenzékben és felállt.
„»Hagyd már abba!«
Nem.
»Fogadd már el, hogy vesztettetek«
Elfogadtam.
»Törődj már bele, hogy vége«
Egyrészt minek van vége? Csak, mert 2,3+ millió ember nem halt ám meg. Másrészt miért törődnék bele? Én nem vagyok se szervilis se kaméleon.
»Hallgass már el«
Miért? Nincs szólásszabadság?
»140, kicsike«
Oké, 136-nál és egy olyan világban, ahol anyázhattad a miniszterelnököt diktatúra volt, akkor 140-nél és ahol már most mindenkit listáznak és félemlítenek, mi lesz? Fényes demokrácia?
»A Fidesznek annyi«
Miért lenne? A többi párttal ellentétben a Fidesznek már van múltja, a Fidesz már volt ellenzékben és felállt. A tapasztalatot nem lehet elvenni...”
