Azok a zsidók, akik meg akarnak maradni a baloldalon, úgy járnak, mint Mohamed koporsója – se itt, se ott nem lesznek

Mondtam már! Ne nézz félre!
Mi lesz, ha akad majd egy szülő, aki nem viseli el tovább ezeket, és megkeresi az elkövetőket egy jó hatlövetűvel?
Egyre több magyar zsidó ismeri fel, hogy a tömeges muszlim bevándorlás életveszélyes az európai zsidóság számára.
Különös petíció jelent meg nemrég az interneten, melyet a teljes magyarországi balliberális sajtó átvett, a HVG-től a 444-en át a Mércéig és egyéb oldalakig. A petíció azt állítja, hogy 300 „magyar zsidó” írta alá, noha deklaráltan keresztény aláírók is vannak köztük, és olyan személyek is, akiknek az egyetlen „kapcsolatuk” a zsidósággal, hogy napi szinten támadják Izraelt.
Először is nézzük a hátteret!
A petíció között baloldali politikusok is akadnak, például Jámbor András, de olyanok is aláírtak, mint Mérő Vera aktivista, Steiner Kristóf, Vásárhelyi Mária, vagy éppen a Kneecapet Magyarországra invitáló Kádár Tamás és a Mérce újságírói.
A petíciót aztán további támogatók is aláírták, köztük a nevekből ítélve számos muszlim személy is.
A petíciót olvasva a közel-keleti konfliktussal foglalkozó történész rögtön felvonja a szemöldökét.
A petíció szerint „látjuk a gázai százezreket, akik hónapok brutális pusztítása után már egy tudatos kiéheztetéstől is szenvednek. Tudjuk, hogy minden oldalon emberek élnek, akik ugyanarra vágynak: biztonságra, szabadságra, méltóságra.” A petíció egyenlőségjelet tesz az izraeli demokráciát és az izraeli lakosokat védő IDF, illetve a Hamász terroristái közé.
A petíció szomorkodik, amiért Magyarországon nincsenek palesztinpárti (értsd: Hamász-párti) tüntetések,
és amiért Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróság tagjai közül. A petíció szerint az izraeli kormány „szélsőséges”, de a Hamász nem kapott ilyen jelzőt a petícióban. Sőt, a „terror” vagy „terrorista” szavak egyáltalán nem szerepelnek a petícióban!
Október 7-ét egyszerűen „támadásnak” nevezi, miközben az nyilvánvalóan egy népirtó jellegű, brutális tömegmészárlás volt.
A petícióra számos kritikus reakció érkezett a magyar-zsidó közélet valóban ismert tagjai részéről. A legtalálóbb választ kétségkívül Sebes Gábor, a Kol Israel online zsidó folyóirat főszerkesztője írta, aki felhívta az „erényfitogtató széplelkek” figyelmét:
„A Hamász hatalomban hagyása csak egy újabb október 7-ének ágyazna meg.
A palesztinok emberi jogaival pedig van egy aprócska probléma: mind Judeában és Szamáriában (széplelkelknek Ciszjordánia), mind Gázában a relatív többség a Hamászra szavazna, és több mint 94%-ukat büszkeséggel töltötte el október 7-e. 87%-uk szerint a Hamász nem követett el atrocitásokat zsidó nőkkel és gyerekekkel szemben. 56%-uk szerint a Hamász kerül ki győztesen a háborúból.
Gázában 60%-uk, Júdeában és Szamáriában több mint 80%-uk ellenzi a túszok szabadon engedését és a Hamász lefegyverzését.
Annyi önrendelkezés illeti meg őket, mint a nácikat 1945. május 9-e után!”
Robert C. Castel izraeli-magyar biztonságpolitikai elemző tömör, velős választ kanyarított:
„Lenne egy kérdésem a magamutogatóan moralizáló magyarországi hittestvéreimhez: miért sietsz szervdonor lenni ott, ahol a kannibálok grilleznek?”
Megyeri Jonatán, a Neokohn.hu főszerkesztője arról beszélt, hogy az aláírók „a zsidógyűlölők hasznos hülyéi”.
Vajda Tamás fotográfus és közgazdász hasonlóan fogalmazott közösségimédia-oldalán: „A petíciótok minden sora azt üvölti, hogy fogalmatok sincs az izraeli valóságról. Moralizáltok a kényelmes magaslesről, miközben nem veszitek észre – vagy nem akarjátok észrevenni -, hogy a palesztin oldalon évtizedek óta zajlik a totális, generációkon átívelő indoktrináció. Olyan társadalmat építettek, ahol a gyerekek már az óvodában megtanulják, hogy a végső cél Izrael eltörlése és a zsidók kiirtása. Ezt a valóságot eltagadni nem »empátia«, hanem vakság – sőt, bűnrészesség. Egy olyan ellenséggel, mint a Hamasz, nincs békekötés. Nincs tárgyalás, nincs »bizalomépítés«, nincs illúzió.”
Nemes Dániel influenszer ezt a kérdést szegezte a „csillámpóni-zsidóknak”:
„Miért tartják egyformán értékesnek a 8 hónaposan elrabolt, majd egy hónap múlva puszta kézzel megfojtott Kfir Bibas életét a gyilkosaiéval?”
A történész figyelmét azonban nem kerülheti el, hogy a magyar közéletnek váratlan szegmensei is tiltakoztak a petíció ellen.
Gábor György vallásfilozófus például így írt a petíció kapcsán:
„Mik ezek az állítólagos »szélsőséges megnyilvánulások«? Hogy kimondják: Izraelnek joga van az önvédelemhez? Hogy elítélik az október 7-i mészárlást, és nevén nevezik: terror, népirtó szándék, antiszemitizmus? Hogy emlékeztetnek: a palesztin áldozatokért elsősorban a saját vezetőik – a Hamasz, az Iszlám Dzsihád – felelősök, akik pajzsként használják őket?
A levélírók ezt nevezik »egyoldalúságnak«. Valójában nem egyoldalúság, hanem a tények kimondása.”
Hasonlóan frappáns választ kanyarított Eörsi Mátyás is.
A DK-s politikus a petíció szövegét átírta egy 1944-ben, Budapesten született petícióéra:
„Látjuk a németországi százezreket, akik hónapok brutális pusztítása után már egy tudatos kiéheztetéstől is szenvednek. Tudjuk, hogy minden oldalon emberek élnek, akik ugyanarra vágynak: biztonságra, szabadságra, méltóságra. Ez így nem mehet tovább. Visszautasítjuk, hogy a hazai közbeszéd csak a legszélsőségesebb hangokat erősíti fel, és rajtuk keresztül démonizálja a »másik« oldalt. (…) Egy zsidókra halált kiáltó náci sem képviseli a németekkel szolidáris széles, békés tömegeket. A náci Németország nem egyenlő a német emberekkel. Igenis lehetünk egyszerre zsidó- és németpártiak.”
A válasz nyilván nem nyerte el Vásárhelyi Mária tetszését, mivel alá kommentálta: „Ezt szellemesnek gondolod?”
A fentieket a konzervatív magyar olvasótábor számára olyképpen lehet interpretálni, hogy egy (újabb) törésvonal érte el Magyarországot, mely a nyugati társadalmakat egy ideje már látványosan feszíti.
A nyugati közbeszéd jelenlegi alakulása igen jelentős részben összefügg a tömeges migráció jelenségével. Már számos kutató megállapította, hogy egyes nyugati országokban a választásokban egyre nagyobb súllyal szerepelnek a muszlim-arab hátterű szavazók. Rafaela Dancygier, a Princeton Egyetem politológusa szerint „Londontól Brüsszelen át Rotterdamig gyakran azon dőlnek el a választások, hogy ki támaszkodott jobban a klánok vezetőire és az imámokra”.
Felmérések szerint Angliában a muszlimok többsége a Munkáspártot támogatja,
és cserébe a baloldali párt célzottan indít muszlim jelölteket a bevándorlók által lakott területeken. Követezésképp a baloldali média és az influenszerek is ezen rétegek szemüvegein keresztül interpretálják a közel-keleti konfliktust.
Mindez összefonódik azzal, hogy a baloldali NGO-k hadat üzentek Izraelnek mint vallásos, nemzeti-konzervatív országnak.
A baloldali média szinte kizárólag a Hamász narratíváját közvetíti, megágyazva annak a világszerte tapasztalható Izrael-ellenes hangulatnak, mely a megnövekedett számú antiszemita atrocitáshoz, vagy mint a nemrégiben Washington D. C.-ben látott eset is mutatja, gyilkosságokhoz vezet.
Mindez egy veszélyes, toxikus koktélt alkotott a nyugati társadalmakban: növekvő antiszemitizmust, növekvő Izrael-ellenes uszítást, az iszlamizmus terjedését, és a muszlim-arab migrációs hátterű tömegek előtti kapitulációt a baloldali pártok részéről.
Mindez természetesen a nyugati zsidó értelmiségre is kihat, akiknek súlyát egyébként hajlamos a közélet erősen túlbecsülni.
Sok nyugati zsidó számára különös élmény, hogy hirtelen egy platformon találja magát a jobboldali konzervatívokkal, és saját „természetes politikai otthona” ellen kell érvelnie.
Mindez egyeseket arra késztethet, hogy a keresztény konzervativizmussal szembeni minden averziója ellenére újdonsült szövetségesként vagy legalábbis ideiglenes társutasként együtt kritizálják a baloldal és az iszlám rút frigyét. (Ilyen volt a nemrég elhunyt, áldott emlékű Tatár György is). Azok a zsidók, akik pedig meg akarnak maradni a baloldalon, úgy járnak, mint Mohamed koporsója: se itt, se ott nem lesznek.
Létük egy végtelen öngyalázó, önleköpő rituálévá torzul, amely végül ironikus módon nem segít nekik megszabadulni a hátukon púpként viselt zsidóságuktól
hiszen a nap végén egy iszlamistát nem érdekel, hogy ki keresztény, ki zsidó, ki cionista, ki anticionista, ki meleg, ki heteró: mindegyikünkek ugyanazt a sorsot szánja — a meszesgödör alját.
Félreértések elkerülése végett: ettől még nem kell azt gondolni, hogy Gábor György vagy éppen Eörsi Mátyás hirtelen jó útra tértek, és mostantól a Nélküledet dúdolva fognak kiállni a magyar nemzeti szuverenitás mellett.
Egyszerűen felfogták – mivel minden tévedésük ellenére nyilván nem buta emberek –, hogy ha a Hamász és hívei fognak diktálni a Közel-Keleten és Európában, az nekik semmi jót nem jelent. Az a 300 ember pedig, aki a Hamász-párti tüntetők mellett ágál, a jelek szerint még ennyit sem értett meg a világból.
Pedig a döntés nagyon egyszerű, nem kell sokat ragozni. Éppen tíz éve jelent meg a Magyar Idők első száma, amelynek címlapján Rogán Antal feltette a kérdést interjújában:
„Azt akarjuk, hogy az unokáink egy európai kalifátusban éljenek?”
S a kérdés azóta sem változott.
