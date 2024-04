Ebbe bele fogunk pusztulni

És látható, hogy a kérés bármire irányulhat: ameddig nincsenek szigorú szabályozás alatt a generatív AI-modulok, éppúgy mindent lehetséges – ha csak virtuálisan is – mint a Kästner-féle Eldorádóban. Jó kérdés persze: mennyire virtuális mindez, amikor a virtuális világ indaként át- meg átszövi a valóságost, olyannyira, hogy végtére is sok embernek már az is gondot okoz, hogy megkülönböztesse a kettőt? Mi még szét tudjuk választani a valóságot egy VR-szemüvegen át látottól, de mi lesz a következő generációkkal, akik ennél jóval kevesebb tapasztalattal és jóval élethűbb technológiával kell, hogy szembenézzenek?

Ők éppolyan védtelenek lesznek, mint nagyszüleink generációi az unokázós csalókkal szemben.

Vagy, ha visszagondolunk a cikk elején említett példára, akár mi magunk, már most.

Ráadásul az elmúlt években egy olyan világra sikerült ráereszteni a mesterséges intelligencia hipergyorsan fejlődő technológiáját, ahol már a jelenlegi fejlettségi szint mellett is nagyüzemi szinten folyik a kiberbűnözés, a kiberterrorizmus és a hibrid háború. Atombomba került a bűnözők és a terroristák – vagy ami talán még rosszabb: tábornokok és politikusok – kezébe, ami önmagában éppen elég okot ad arra, hogy rettegjünk. De ott a sovány vigasz: talán van bennük valamiféle önkontroll, belátás, miegyéb, ha már azokban nincs, akik az egészet gond nélkül lefejlesztették, fejlesztik.

Ezért paradox módon talán mégsem „ők”, hanem mi magunk tehetjük pokollá igazán a saját mindennapi életünket.

Hiszen immár az átlagember szempillantás alatt a legsötétebb és legundorítóbb gondolatainak is virtuális formát adhat, legyen szó egy szakítás utáni fake bosszúpornóról, amivel el lehet árasztani a netet és obszcén képeket beégetni embertársunkról a környezete agyába; vagy éppen legyen szó sosemvolt kép-, hang- és videófelvételek kreálásáról mások lejáratására, átverésére, megalázására, álhírek terjesztésére, pánik keltésére. Mindehhez pedig még csak nem áll rendelkezésre a visszavonó jelszó. Aki megbánta, amit tett, nem tudja azt mondani a kérésére az AI által létrehozott alkotásának, hogy „mars vissza!” – itt nincs feledés.

Az internet kapcsán szokás volt virtuális vadnyugatot emlegetni – ez a technológiai váltás viszont a nagyon is valóságos pokol ígéretét hordozza. Az ember Isten szerepére ácsingózott, s most a virtuális térben lényegében meg is kapta. Hogy cserébe mivel fizet – csupán a pénzével, idejével, vagy éppen a lelkével, még nem világos, de az már körvonalazódni látszik, hogy az ár nem lesz csekély.

Érthető hát, hogy sokakban ott a félelem: az ember abban a formában, ahogyan eddig ismertük, alighanem megszűnik létezni.