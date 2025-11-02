Ft
Ft
19°C
11°C
Ft
Ft
19°C
11°C
11. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nagy Attila Tibor Tisza Magyar Péter nyugdíj Fidesz mesterséges intelligencia

Ezt biztos nem így tervezte: Magyar Péter a Fidesz malmára hajtotta a vizet legújabb kirohanásával

2025. november 02. 18:27

Visszafelé sült el a fegyver.

2025. november 02. 18:27
null

Nagy Attila Tibor politikai elemző Indexen megjelent véleménycikke szerint a Fidesz a közelmúltban több célt is elért azzal a videóval, amelyben Magyar Pétert ábrázolták mesterséges intelligencia segítségével.

A videóban a Tisza elnökének szájába adtak olyan mondatokat, amelyek a nyugdíjak csökkentésére és a 13. havi nyugdíj „igazságtalanságára” utaltak, miközben az idézetek valójában nem tőle származtak. Bár a felvételen feltüntették, hogy nem Magyar Péter szavai hangzanak el, első ránézésre az ellenzéki politikus valódi nyilatkozatának tűnt.

Az elemző szerint a videóval a Fidesz sikeresen kizökkentette Magyar Pétert, 

aki az elmúlt napokban több Facebook-posztban próbálta bizonygatni, hogy a társadalom többsége a Tisza oldalán áll. Ugyanakkor Nagy Attila Tibor úgy látja, hogy a felvétel annyira meglepte Magyart, hogy dühösen reagált rá, és több posztban is kifejezte felháborodását, hangsúlyozva a hamisítás morális problémáit.

A szakértő szerint a videó elterjedtsége is a Fidesz javára játszott: pár nap alatt több mint 400 ezer megtekintést ért el a Facebookon. 

Nagy Attila Tibor kiemelte, hogy Magyar Péter saját reakcióival is hozzájárult a videó terjedéséhez, mivel több posztban reagált a felvételre, 

sőt képernyőfotót is készített róla. Az elemző szerint így a Fidesz azt érte el, hogy a Tisza elnökét érintő kellemetlen téma napirenden maradjon, miközben a kormányoldal üzenete – miszerint a Tisza és szakértői hátrányt okoznának a nyugdíjasoknak – továbbra is fennmaradt a köztudatban.

Az elemző szerint a Fidesz mostanra egyre inkább a kezdeményező fél, míg Magyar Péter reagálási pozícióban marad.

Ezt is ajánljuk a témában

Nagy Attila Tibor szerint a mesterséges intelligenciával készült videók és deepfake-felvételek hatása a magyar politikára, valamint a következő országgyűlési választásokra egyelőre nehezen mérhető. Hozzátette, hogy a nemzetközi tapasztalatok szerint a választók döntéseit leginkább a megélhetési kérdések, a politikusok hitelessége, a szimpátia és antipátia, valamint a kormányzással való elégedettség befolyásolják, és

 a mesterséges intelligencia megjelenése valószínűleg nem fogja alapjaiban megváltoztatni ezeket a tényezőket.

Nagy Attila Tibor szerint az ilyen videók előnye az, hogy minél szélesebb körben terjed az az üzenet, hogy a Tisza Párt a nyugdíjasok kárára cselekedne, annál nagyobb politikai előnyt jelent az a kormánypártnak.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. november 02. 19:00
A fagyi visszanyal és a Szaros ettől hiszti rohamot kap. Féktelen hazudozásaira megkapja a Néppárt által kötelezővé tett igények listáját amit el is fogadott amikor belépett. Aztán hazajött és simán letagadta, de a kapcái buzgón hirdetik mert, ha nem tennék Weber tán meg is pofozná a Szarost.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 02. 18:48
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2025. november 02. 18:47
A kamu képeket és kitalált híreket naponta terjesztő selyempoloska vonyít, hogy visszanyalt a fagyi, így már nem jó ez a játék. Mert ezt csak neki szabad. Különösen vicces, amikor jó hangosan morálról meg erkölcsről sivalkodik ez a képhamisító, tolvaj szardarab.
Válasz erre
5
0
5m007h 0p3ra70r
2025. november 02. 18:36
»meglepte Magyart, hogy dühösen reagált rá, és több posztban is kifejezte felháborodását, hangsúlyozva a hamisítás morális problémáit« Elfelejtette hozzátenni, hogy CSAK MÁSOK hamisítását tekinti problémának. Az ő követői és szimpatizánsai természetesen etikusan hamisítanak. 😆😆😆😆
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!