Ezt biztos nem így tervezte: Magyar Péter a Fidesz malmára hajtotta a vizet legújabb kirohanásával

Krízishelyzetbe került Magyar Péter: gyorsan mentené a menthetőt, miután újabb hazugságon kapták
„Ebből is látszik, hogy valójában azzal van baja, hogy lelepleztük a nyugdíjcsökkentési terveiket” – fogalmazott Orbán Balázs.
Visszafelé sült el a fegyver.
Nagy Attila Tibor politikai elemző Indexen megjelent véleménycikke szerint a Fidesz a közelmúltban több célt is elért azzal a videóval, amelyben Magyar Pétert ábrázolták mesterséges intelligencia segítségével.
A videóban a Tisza elnökének szájába adtak olyan mondatokat, amelyek a nyugdíjak csökkentésére és a 13. havi nyugdíj „igazságtalanságára” utaltak, miközben az idézetek valójában nem tőle származtak. Bár a felvételen feltüntették, hogy nem Magyar Péter szavai hangzanak el, első ránézésre az ellenzéki politikus valódi nyilatkozatának tűnt.
Az elemző szerint a videóval a Fidesz sikeresen kizökkentette Magyar Pétert,
aki az elmúlt napokban több Facebook-posztban próbálta bizonygatni, hogy a társadalom többsége a Tisza oldalán áll. Ugyanakkor Nagy Attila Tibor úgy látja, hogy a felvétel annyira meglepte Magyart, hogy dühösen reagált rá, és több posztban is kifejezte felháborodását, hangsúlyozva a hamisítás morális problémáit.
A szakértő szerint a videó elterjedtsége is a Fidesz javára játszott: pár nap alatt több mint 400 ezer megtekintést ért el a Facebookon.
Nagy Attila Tibor kiemelte, hogy Magyar Péter saját reakcióival is hozzájárult a videó terjedéséhez, mivel több posztban reagált a felvételre,
sőt képernyőfotót is készített róla. Az elemző szerint így a Fidesz azt érte el, hogy a Tisza elnökét érintő kellemetlen téma napirenden maradjon, miközben a kormányoldal üzenete – miszerint a Tisza és szakértői hátrányt okoznának a nyugdíjasoknak – továbbra is fennmaradt a köztudatban.
Az elemző szerint a Fidesz mostanra egyre inkább a kezdeményező fél, míg Magyar Péter reagálási pozícióban marad.
Nagy Attila Tibor szerint a mesterséges intelligenciával készült videók és deepfake-felvételek hatása a magyar politikára, valamint a következő országgyűlési választásokra egyelőre nehezen mérhető. Hozzátette, hogy a nemzetközi tapasztalatok szerint a választók döntéseit leginkább a megélhetési kérdések, a politikusok hitelessége, a szimpátia és antipátia, valamint a kormányzással való elégedettség befolyásolják, és
a mesterséges intelligencia megjelenése valószínűleg nem fogja alapjaiban megváltoztatni ezeket a tényezőket.
Nagy Attila Tibor szerint az ilyen videók előnye az, hogy minél szélesebb körben terjed az az üzenet, hogy a Tisza Párt a nyugdíjasok kárára cselekedne, annál nagyobb politikai előnyt jelent az a kormánypártnak.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP