Ezt biztos nem így tervezte: Magyar Péter a Fidesz malmára hajtotta a vizet legújabb kirohanásával

Nagy Attila Tibor politikai elemző Indexen megjelent véleménycikke szerint a Fidesz a közelmúltban több célt is elért azzal a videóval, amelyben Magyar Pétert ábrázolták mesterséges intelligencia segítségével.

A videóban a Tisza elnökének szájába adtak olyan mondatokat, amelyek a nyugdíjak csökkentésére és a 13. havi nyugdíj „igazságtalanságára” utaltak, miközben az idézetek valójában nem tőle származtak. Bár a felvételen feltüntették, hogy nem Magyar Péter szavai hangzanak el, első ránézésre az ellenzéki politikus valódi nyilatkozatának tűnt.

Az elemző szerint a videóval a Fidesz sikeresen kizökkentette Magyar Pétert,

aki az elmúlt napokban több Facebook-posztban próbálta bizonygatni, hogy a társadalom többsége a Tisza oldalán áll. Ugyanakkor Nagy Attila Tibor úgy látja, hogy a felvétel annyira meglepte Magyart, hogy dühösen reagált rá, és több posztban is kifejezte felháborodását, hangsúlyozva a hamisítás morális problémáit.