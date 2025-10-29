Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs Tisza Párt Brüsszel liberális Magyarország Magyar Péter nyugdíj adóemelés Orbán Viktor baloldal

Krízishelyzetbe került Magyar Péter: gyorsan mentené a menthetőt, miután újabb hazugságon kapták

2025. október 29. 22:46

„Ebből is látszik, hogy valójában azzal van baja, hogy lelepleztük a nyugdíjcsökkentési terveiket” – fogalmazott Orbán Balázs.

2025. október 29. 22:46
null

Úgy tűnik Magyar Péter csak akkor támogatja a mesterséges intelligencia használatát, ha a saját elgondolása szerint használják fel. Ennek kapcsán szerdán a Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Balázs mit üzent a Tisza Párt elnökének.

A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet!”

– fogalmazott Orbán Balázs, aki megerősítette: az idézett mondatokat mind a Tisza-emberei mondták, szó szerint: „Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: »Először választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Hát, nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat!” – zárta bejegyzését a politikus.

Már 2024-ben is kimutatta a foga fehérjét

Magyar Péter nem zavartatta magát, amikor egy összevágott felvételt mutatott be a Facebook-oldalán Orbán Viktorról. A felvételen a miniszterelnök kijelentéseit teljesen megváltoztatták, azokat kiragadták a kontextusukból, ezzel pedig egy teljesen új értelmezést adtak. A legfelháborítóbb az egészben, hogy úgy tüntették fel, mintha folyamatosan hazudna a magyar választóknak Orbán Viktor.

Tulajdonképpen az összes maszlagot, amit az ellenzékiek gondolnak a magyar miniszterelnökről, azt mind Orbán Viktor szájába adták.

Így reagált Orbán Balázs Magyar Péter videójára

„Magyar Péter nemrég még azzal dicsekedett a saját oldalán, hogy milyen ügyesen tudnak felvételeket manipulálni. Amikor a miniszterelnök beszédét hamisította meg és tette közzé a saját oldalán, akkor nem volt ennyire felháborodva, mint most, amikor a saját szakértői szavaival szembesítettük.

Ebből is látszik, hogy valójában azzal van baja, hogy lelepleztük a nyugdíjcsökkentési terveiket. Azért vagdalkozik, fenyegetőzik, perel, mert rajtakaptuk a hazugságon.

Bárhogy próbálja tagadni vagy eltitkolni a választásig, mostanra világossá vált, hogy ők a megszorítások pártja. Napról napra egyre többen tudják meg, mire készülnek. De a magyar emberek átlátnak rajtuk – nem akarnak több adót fizetni, vagy kevesebb nyugdíjat kapni azért, hogy Brüsszelben megveregessék Magyar Péter hátát.

Velük szemben mi nem fogjuk adóval sújtani a nyugdíjakat, megőrizzük a 13. havi nyugdíjat, megvédjük tőlük a Nők40-et, és dolgozunk a 14. havi nyugdíj bevezetésén.

Hiába próbálják elhallgattatni azokat, akik kimondják az igazat, a magyar emberek hamarosan dönthetnek majd, melyik utat szeretnék választani”fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!