Krízishelyzetbe került Magyar Péter: gyorsan mentené a menthetőt, miután újabb hazugságon kapták

Úgy tűnik Magyar Péter csak akkor támogatja a mesterséges intelligencia használatát, ha a saját elgondolása szerint használják fel. Ennek kapcsán szerdán a Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Balázs mit üzent a Tisza Párt elnökének.

A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet!”

– fogalmazott Orbán Balázs, aki megerősítette: az idézett mondatokat mind a Tisza-emberei mondták, szó szerint: „Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: »Először választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Hát, nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat!” – zárta bejegyzését a politikus.

Már 2024-ben is kimutatta a foga fehérjét

Magyar Péter nem zavartatta magát, amikor egy összevágott felvételt mutatott be a Facebook-oldalán Orbán Viktorról. A felvételen a miniszterelnök kijelentéseit teljesen megváltoztatták, azokat kiragadták a kontextusukból, ezzel pedig egy teljesen új értelmezést adtak. A legfelháborítóbb az egészben, hogy úgy tüntették fel, mintha folyamatosan hazudna a magyar választóknak Orbán Viktor.