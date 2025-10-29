Krízishelyzetbe került Magyar Péter: gyorsan mentené a menthetőt, miután újabb hazugságon kapták

Megdöbbentő felvétel került elő a múltból: saját magát leplezte le Magyar Péter (VIDEÓ)
Az összes maszlagot, amit az ellenzékiek gondolnak a magyar miniszterelnökről, azt mind Orbán Viktor szájába adta.
„Ebből is látszik, hogy valójában azzal van baja, hogy lelepleztük a nyugdíjcsökkentési terveiket” – fogalmazott Orbán Balázs.
Úgy tűnik Magyar Péter csak akkor támogatja a mesterséges intelligencia használatát, ha a saját elgondolása szerint használják fel. Ennek kapcsán szerdán a Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Balázs mit üzent a Tisza Párt elnökének.
A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet!”
– fogalmazott Orbán Balázs, aki megerősítette: az idézett mondatokat mind a Tisza-emberei mondták, szó szerint: „Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: »Először választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Hát, nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat!” – zárta bejegyzését a politikus.
Magyar Péter nem zavartatta magát, amikor egy összevágott felvételt mutatott be a Facebook-oldalán Orbán Viktorról. A felvételen a miniszterelnök kijelentéseit teljesen megváltoztatták, azokat kiragadták a kontextusukból, ezzel pedig egy teljesen új értelmezést adtak. A legfelháborítóbb az egészben, hogy úgy tüntették fel, mintha folyamatosan hazudna a magyar választóknak Orbán Viktor.
Tulajdonképpen az összes maszlagot, amit az ellenzékiek gondolnak a magyar miniszterelnökről, azt mind Orbán Viktor szájába adták.
„Magyar Péter nemrég még azzal dicsekedett a saját oldalán, hogy milyen ügyesen tudnak felvételeket manipulálni. Amikor a miniszterelnök beszédét hamisította meg és tette közzé a saját oldalán, akkor nem volt ennyire felháborodva, mint most, amikor a saját szakértői szavaival szembesítettük.
Ebből is látszik, hogy valójában azzal van baja, hogy lelepleztük a nyugdíjcsökkentési terveiket. Azért vagdalkozik, fenyegetőzik, perel, mert rajtakaptuk a hazugságon.
Bárhogy próbálja tagadni vagy eltitkolni a választásig, mostanra világossá vált, hogy ők a megszorítások pártja. Napról napra egyre többen tudják meg, mire készülnek. De a magyar emberek átlátnak rajtuk – nem akarnak több adót fizetni, vagy kevesebb nyugdíjat kapni azért, hogy Brüsszelben megveregessék Magyar Péter hátát.
Velük szemben mi nem fogjuk adóval sújtani a nyugdíjakat, megőrizzük a 13. havi nyugdíjat, megvédjük tőlük a Nők40-et, és dolgozunk a 14. havi nyugdíj bevezetésén.
Hiába próbálják elhallgattatni azokat, akik kimondják az igazat, a magyar emberek hamarosan dönthetnek majd, melyik utat szeretnék választani” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.
Ezt is ajánljuk a témában
Az összes maszlagot, amit az ellenzékiek gondolnak a magyar miniszterelnökről, azt mind Orbán Viktor szájába adta.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP