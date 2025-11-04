Ft
11. 04.
kedd
Amazon OpenAI ChatGPT mesterséges intelligencia

Mintha a Terminator és a Matrix egyesülne: gigaüzletet kötött a ChatGPT gazdája

2025. november 04. 10:07

A 12 ezer milliárd forintos üzlet az OpenAI és az Amazon között elképesztő magasságokba emelheti a mesterséges intelligenciát.

2025. november 04. 10:07
null

Az együttműködés révén az OpenAI mesterségesintelligencia-rendszerei az Amazon adatközpontjaira költöznek, új korszakot nyitva az iparág felhőalapú infrastruktúrájában – írta az Euronews.

Az OpenAI és az Amazon többéves, 38 milliárd dolláros (12 ezer milliárd forint) megállapodást jelentett be, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT fejlesztője az Amazon Web Services (AWS) adatközpontjait használja az Egyesült Államokban.

A partnerség értelmében az OpenAI „több százezer Nvidia AI-chip” teljesítményét veheti igénybe az Amazon rendszerén keresztül, hogy működtetni tudja mesterségesintelligencia-eszközeit. A bejelentés hatására az Amazon részvényei 4 százalékkal emelkedtek.

A megállapodás mindössze néhány nappal azután született, hogy az OpenAI módosította korábbi, exkluzív felhőszolgáltatói szerződését a Microsofttal, amely eddig kizárólagos infrastruktúrát biztosított számára. Ezzel az OpenAI a technológiai partnereit diverzifikálja, miután Kalifornia és Delaware hatóságai engedélyezték, hogy a vállalat nyereségorientált struktúrára váltson a tőkevonzás érdekében.

A mesterséges intelligencia gyors fejlődése példátlan mértékű számítási igényt hozott létre”

– közölte az Amazon, hozzátéve, hogy az OpenAI azonnal megkezdi az AWS-kapacitások használatát, a teljes infrastruktúra pedig 2026 végéig válik elérhetővé, további bővítések lehetőségével 2027 után is.

Az OpenAI az elmúlt hónapokban hatalmas összegeket fordított fejlesztéseire:

  • több mint ezermilliárd dollárt (870 milliárd eurót) kötelezett el AI-projektekre,
  • adatközpont-beruházásokra és
  • félvezető-beszerzésekre

olyan partnerekkel, mint

  • az Oracle,
  • a SoftBank,
  • az Nvidia,
  • az AMD és
  • a Broadcom.

A befektetők egy része azonban aggályait fejezte ki az ilyen volumenű és „körkörös” finanszírozási modellek miatt, tekintve, hogy az OpenAI még nem nyereséges, és jelenleg jövőbeli bevételekre támaszkodik a felhőpartnerek kifizetésében.

Az aggályokra reagálva Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója kijelentette:

A bevételeink meredeken nőnek, hosszú távon fogadást kötöttünk a növekedésre.”

Az Amazon egyébként már most is az OpenAI egyik legnagyobb riválisának, az Anthropicnak a fő felhőszolgáltatója, amely a Claude nevű chatbotot fejleszti.

***

Fotó:  Justin TALLIS / AFP

Dixtroy
2025. november 04. 11:28
Csak elodázták a lebukást, az ai-lufi kipukkanását.
Válasz erre
0
0
Trüpéma
2025. november 04. 11:01
Mivel az MI-nek nincs teste, az a megdöbbentő helyzet áll elő, hogy a fizikai munka marad sok helyütt az a terület, ahol az ember hasznossá teheti magát. Az MI nem fog árkot pucolni, sem megfőzni, vagy mondjuk takarítani a nagy felületek kivételével.
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. november 04. 10:37
Technológiai háttér a globális Fenevad bélyeg bevezetéséhez.
Válasz erre
2
0
