Mintha a Terminator és a Matrix egyesülne: gigaüzletet kötött a ChatGPT gazdája

Óriási kockázatot vállal, aki vakon megbízik a mesterséges intelligenciában
Nagy segítség a mindennapokban az AI, de nem orvos és nem jogász.
A 12 ezer milliárd forintos üzlet az OpenAI és az Amazon között elképesztő magasságokba emelheti a mesterséges intelligenciát.
Az együttműködés révén az OpenAI mesterségesintelligencia-rendszerei az Amazon adatközpontjaira költöznek, új korszakot nyitva az iparág felhőalapú infrastruktúrájában – írta az Euronews.
Az OpenAI és az Amazon többéves, 38 milliárd dolláros (12 ezer milliárd forint) megállapodást jelentett be, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT fejlesztője az Amazon Web Services (AWS) adatközpontjait használja az Egyesült Államokban.
A partnerség értelmében az OpenAI „több százezer Nvidia AI-chip” teljesítményét veheti igénybe az Amazon rendszerén keresztül, hogy működtetni tudja mesterségesintelligencia-eszközeit. A bejelentés hatására az Amazon részvényei 4 százalékkal emelkedtek.
A megállapodás mindössze néhány nappal azután született, hogy az OpenAI módosította korábbi, exkluzív felhőszolgáltatói szerződését a Microsofttal, amely eddig kizárólagos infrastruktúrát biztosított számára. Ezzel az OpenAI a technológiai partnereit diverzifikálja, miután Kalifornia és Delaware hatóságai engedélyezték, hogy a vállalat nyereségorientált struktúrára váltson a tőkevonzás érdekében.
A mesterséges intelligencia gyors fejlődése példátlan mértékű számítási igényt hozott létre”
– közölte az Amazon, hozzátéve, hogy az OpenAI azonnal megkezdi az AWS-kapacitások használatát, a teljes infrastruktúra pedig 2026 végéig válik elérhetővé, további bővítések lehetőségével 2027 után is.
Az OpenAI az elmúlt hónapokban hatalmas összegeket fordított fejlesztéseire:
olyan partnerekkel, mint
A befektetők egy része azonban aggályait fejezte ki az ilyen volumenű és „körkörös” finanszírozási modellek miatt, tekintve, hogy az OpenAI még nem nyereséges, és jelenleg jövőbeli bevételekre támaszkodik a felhőpartnerek kifizetésében.
A Stanford Egyetem kutatása szerint a generatív mesterséges intelligencia (MI) leginkább a 22–25 éves pályakezdők elhelyezkedését sújtja, akik a magas MI-kitettségű állásokban, mint szoftverfejlesztés vagy ügyfélszolgálat 13 százalékos foglalkoztatási csökkenést tapasztaltak.
Az aggályokra reagálva Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója kijelentette:
A bevételeink meredeken nőnek, hosszú távon fogadást kötöttünk a növekedésre.”
Az Amazon egyébként már most is az OpenAI egyik legnagyobb riválisának, az Anthropicnak a fő felhőszolgáltatója, amely a Claude nevű chatbotot fejleszti.
***
Fotó: Justin TALLIS / AFP