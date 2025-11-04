Mintha a Terminator és a Matrix egyesülne: gigaüzletet kötött a ChatGPT gazdája

Az együttműködés révén az OpenAI mesterségesintelligencia-rendszerei az Amazon adatközpontjaira költöznek, új korszakot nyitva az iparág felhőalapú infrastruktúrájában – írta az Euronews.

Az OpenAI és az Amazon többéves, 38 milliárd dolláros (12 ezer milliárd forint) megállapodást jelentett be, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT fejlesztője az Amazon Web Services (AWS) adatközpontjait használja az Egyesült Államokban.