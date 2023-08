Persze aktív marad vele együtt a liberális amerikai kormányzat is, most épp beutazás-ügyben próbálnak kellemetlenkedni. Mindez erősen bosszúszagú, amiért hazánk nem volt hajlandó egyszerűen kiszolgáltatni állampolgárainak adatait az Egyesült Államok részére, majd a fenyegetést nem is váltotta be teljesen az USA külügyminisztériuma, enyhébben reagált, mint amivel izmozott.

David Pressman magyarországi pályafutását tanítani fogják. Annak illusztrálására fogják felhasználni, hogyan lehet fontos pozícióban kártékonyan rombolni két állam, két nemzet kapcsolatát. Reméljük, hamarosan érkezik majd egy olyan karrierdiplomata, aki ismeri hivatásának minden keretét, szabályát és a benne rejlő hihetetlen lehetőségeket. Ennek valószínű előfeltételeként pedig azt reméljük, jövőre érkezik majd egy olyan amerikai kormányzat, amely véget vet a liberális őrültségeknek.

