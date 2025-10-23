Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Magyarország Békemenet Orbán Viktor Deák Dániel

Váratlan vendégek érkezetek a Békemenetre: köszönetet mondtak Magyarországnak

2025. október 23. 13:38

Minden eddiginél nagyobb az érdeklődés.

2025. október 23. 13:38
null

Zajlik minden idők legnagyobb Békemenete október 23-án, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. A meneten azonban nemcsak Magyarországról érkeztek. Reggel beszámoltunk róla, hogy a vonulók között lengyel és olasz csoportok is vannak. 

Deák Dániel, a XXI. Század elemzője a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy

Patrióta németek is érkeztek a Békemenetre, hogy köszönetet mondjanak Magyarországnak! 

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!