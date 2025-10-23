Váratlan vendégek érkezetek a Békemenetre: köszönetet mondtak Magyarországnak

Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma – kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)
Minden eddiginél nagyobb az érdeklődés.
Zajlik minden idők legnagyobb Békemenete október 23-án, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. A meneten azonban nemcsak Magyarországról érkeztek. Reggel beszámoltunk róla, hogy a vonulók között lengyel és olasz csoportok is vannak.
Deák Dániel, a XXI. Század elemzője a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy
Patrióta németek is érkeztek a Békemenetre, hogy köszönetet mondjanak Magyarországnak!
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kabinetiroda
