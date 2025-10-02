Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Takács Szabolcs Amerika nagykövet Trump

Trump, Orbán és a globális káosz – játszmák Washingtonból (VIDEÓ)

2025. október 02. 17:10

Takács Szabolccsal, Magyarország washingtoni nagykövetével beszélgettünk Trump szerepéről, az amerikai–magyar kapcsolatok aranykoráról, a rejtett hatalmi játszmákról, a béke lehetőségeiről és a világpolitikai frontvonalakról. A Stratégával Pócza István jelentkezett Washington D.C.-ből.

2025. október 02. 17:10
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Donald Trump megérti Magyarország geopolitikai helyzetét
  • a Biden-adminisztráció politikai ellenfélként tekintett a magyar kormányra
  • jelenleg válságban van az amerikai baloldal és a Demokrata Párt

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

Fotó: Mandiner

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!