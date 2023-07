Már megint csúnyán át akar verni minket a baloldal – ezúttal Novák Katalin ruandai útja kapcsán

„Novák Katalin furcsán kilógott a világ egyik legnagyobb nőjogi konferenciájáról”, „Hatalmas felháborodást váltott ki Novák Katalin ruandai fellépése”, „a 6000 résztvevő nemcsak a felszólalásával, de már a jelenlétével sem értett egyet” – tudhatja meg a független-objektív sajtóból és Juszt László Facebook-oldaláról tájékozódó olvasó, és már szégyenkezik is rutinszerűen magyarsága miatt: lám, mi már Ruandának is vállalhatatlanok vagyunk, ismét jól le lettünk járatva, satöbbi.

A HVG arra is rámutat, milyen égő, hogy egy olyan konferencián, ahol „a világ vezető nőjogi aktivistái gyűltek össze, hogy valós problémákra valós megoldásokat találjanak”, a magyar köztársasági elnök azt „dörgölte a hallgatósága orra alá”, hogy bölcs döntésének tartja a három gyermekének vállalását.

Mármost az a baj, hogy amióta létezik gyors internet, rendkívül egyszerűen ellenőrizhető, hogy valóban egy merő fiaskó volt-e ez a ruandai esemény, vagy esetleg csúnyán át vagyunk verve.

Már ott gyanút foghatunk, hogy a külföldi portálok Kigalitól Lyonig csupán „egyes aktivisták”, „egyes résztvevők” tiltakozásáról adnak hírt;

még a Guardian is a „some” szót használja és a „Fiatal Feminista Európa” nevű, nagyjából ismeretlen szervezet egyik tagját idézi, valamint két, messzemenően ignorált Twitter-bejegyzést tud felvonultatni (egyet Amerikából, egyet Franciaországból) a tiltakozás bizonyítékaként – noha egyébként tényleg kitesz magáért, mert cikkében azt állítja: Novák Katalin szerint a magyar nőknek „nem szabadna a férfiakkal versenyezniük vagy ugyanakkora fizetést elvárniuk”. (Ezt egyébként a HVG is megismétli vagy századszorra, mintha tényleg nem érezné, hogy ez szemantikailag kevéssé egyezik a „nem kell életünk minden pillanatában összemérni magunkat egymással, hanem aki szeretné, időlegesen nyugodtan választhatja a babázást” tartalmú, ténylegesen elhangzott üzenettel.)

De ráadásul a konferencia élő közvetítését visszanézve azt is meg kell állapítanunk, hogy az Afrikába látogató Novák Katalin felszólalásának a gyermekeire és jelen lévő lányára vonatkozó részét (a munka és a gyermekvállalás összeegyeztethetőségének fontosságáról szóló mondataihoz hasonlóan) a nőjogi konferencia közönségének jelentős része kifejezetten meg is tapsolta. Konkrétan ovációt is hallani innen-onnan; azt meg aztán kifejezetten nehéz nem látni, hogy az ENSZ Népesedési Alapjának színpadon ülő ügyvezető igazgatója is mosolyogva, látványosan helyesli Novák Katalin szavait. Mivel Etiópia szintén női elnöke viszont enyhén csóválta közben a fejét, a moderátor rákérdezett a véleményére, mire ő (el kell keserítsek minden Juszt Lászlót) lényegében egyetértőleg kifejtette: az anyaságot nagyon nehéz összeegyeztetni a karrierrel, főleg, mivel ő egyedül nevelte a két fiát; de meg lehet csinálni, és a fiainak nagy szerepe van abban, hogy oda jutott, ahol most van.