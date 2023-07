„Kezdő vállalkozóknak javasolnám: gyártsanak fóliát. Vagy kordont, az is jó. A kormánynak leginkább erre a kettőre van szüksége, ezekből tömeges megrendelések várhatók. Minden olyasmire igényük van, amivel elzárhatnak valamitől. Mert vannak a bennfentesek, bent a hatalomban, fent a Karmelitában. Hozzájuk képest mi, többiek látványosan kint és lent vagyunk. Hogy ott is maradjunk, arra való a fólia és a kordon. Ne lapozz bele, ne nyúlj hozzá, ne érdeklődj, ne gyere közel, maradj kívül! Helyedre!

Ők azok, akik rászabadítják a fogyasztóvédelmet a könyvesboltokra, akik felvásároltatják a legnagyobb könyvterjesztőt a miniszterelnök politikai igazgatója által elnökölt káderképzővel. Fóliáznak is engedelmesen. Ők azok, akik könnygázhasználatra felhatalmazott rendőröket küldenek a szent kordonok védelmére kamaszok ellen.

Ne tessék azt mondani, hogy ugyan már, néhány könyvet befóliáznak, van ennél nagyobb bajunk is. Van. Például az, hogy mintha a kormányzat is be volna fóliázva. Csak a címszavakat látjuk abból, amit éppen tesznek, a történetbe nem lapozhatunk bele, nem ismerhetjük meg a lényeget. Azt fólia takarja.”

