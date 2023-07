Egyre gyakoribbak a tengerparti cápatámadások, ez lehet az oka

Az elmúlt években világszerte megugrott a cápatámadások száma. A Shark Attack Statistics Interactive nevű oldal összegyűjtötte a 2000-től napjainkig terjedő időszak adatait és hírcikkeit, a világ cápatámadásairól. A statisztika szerint

az elmúlt 22 évben 500 cápatámadás érte az embert, és ezek 25 százalékban halálos kimenetelűek voltak.

Mely cápák a legveszélyesebbek?

A legveszélyesebb cápafaj a nagy fehér cápa, de kiemelt veszélyt jelentenek az emberekre a tigriscápák, a kék cápák és a pörölycápák is. A legtöbb támadással sújtott területek az USA déli és keleti partvidékei, de egyre gyakrabban tűnnek fel a veszélyes ragadozók Európában, magyar turisták által is gyakran látogatott üdülőhelyeken, például Görögországban, Olaszországban, vagy akár a szomszédos Horvátországban is.

Érdekesség, hogy a magyar üdülők körében kiemelten népszerű Adriai-tengerben mintegy ötvennégy cápafaj él, ennek ellenére a horvát tengerparton nem jellemzőek a cápatámadások, utoljára 1965-ben hunyt el turista a ragadozó támadásának következtében.

A közhiedelemmel ellentétben a napjainkban gyakoribbá váló esetek elsődleges okai nem a cápák viselkedésében, hanem az emberi tevékenységekben és a környezeti változásokban gyökereznek.