Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
06. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
paraguay vb Törökország

Sokkoló: máris búcsúztak az Arda Güler vezette törökök – itt az első piros lap a száj eltakarásáért (VIDEÓ)

2026. június 20. 08:58

Hatalmas meglepetésre a török válogatott 1–0-ra kikapott az egy félidőt emberhátrányban játszó paraguayi csapattól a labdarúgó-világbajnokságon.

2026. június 20. 08:58
null

Nagy meglepetésre a török válogatott 1–0-ra kikapott a paraguayi csapattól az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon, a D-csoport második fordulójában, így két vereséggel, szerzett gól nélkül a csoportkör után búcsúzik! A dél-amerikai együttes a teljes második félidőt emberhátrányban játszotta le, és a záró fordulóban majd a hozzá hasonlóan szintén hárompontos ausztrálokkal találkozik. A már biztosan búcsúzó törökök ugyanakkor a – paraguayi győzelemmel – már biztosan csoportelsőként 32 közé jutott társrendező amerikaiakkal mérkőznek.

Ezt is ajánljuk a témában

Miután a Marokkó–Skócia találkozón megszületett az idei torna leggyorsabb gólja: Szaibari már a 72. másodpercben betalált a skótok kapujába, még motiváltabbak lettek a többiek, hogy felülírják ezt a bravúrt. Gyorsan el is érték a célt, a megvalósítást az első meccsen az USA által legyalult paraguayiak hajtották végre.

A mostani világbajnokság leggyorsabb góljával vezetéshez jutottak a paraguayiak: 64 másodperc elteltével Galarza lőtt kapura 22 méterről középről, a labda pedig a bal alsó sarokban kötött ki.

Ez volt a paraguayi válogatott második leggyorsabb vb-találata, a rekordot Celso Ayala tartja, aki 1998-ban az 52. másodpercben vette be a nigériaiak kapuját.

Nehéz helyzetbe került a török válogatott, amely ezután szívósan védekező dél-amerikai csapattal találta szemben magát. Hiába tartotta szinte folyamatosan a labdát ellenfele tizenhatosa környékén az európai együttes, nem nagyon találta a rést a falon. A paraguayiak azt tehették, ami igazán fekszik nekik, előnyük tudatában rombolhatták a török támadásokat. A 35. percben egy szabadrúgás után Müldür kapufára fejelte a labdát, az első félidőben ekkor állt a legközelebb a gólszerzéshez a török válogatott.

Még a szünet előtt, a ráadásban megfogyatkozott a paraguayi csapat. Állt a játék, amikor Almirón a száját eltakarva mondott valamit Müldürnek, VAR-vizsgálat következett, majd az új szabálynak megfelelően a játékvezető kiállította a dél-amerikai játékost. A futballtörténelem során először ilyen vétségért.

A második félidőben is nyomasztó fölényben futballozott a versenyben maradásért küzdő török csapat, néhányszor sikerült is a paraguayi védelem mögé kerülnie, de nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Befejezéseik, lövéseik rendkívül pontatlanok voltak, a legtöbb kísérletük nem találta el a kaput. Sőt, inkább a dél-amerikaiak veszélyeztettek, amikor egyszer-egyszer átjutottak a felező vonalon. A törökök a második mérkőzésükön is statikusan támadtak, szinte képtelenek voltak komoly zavart kelteni ellenfelük kapujánál – csak az utolsó pillanatokban volt esélyük a gólszerzésre –, ezzel eldőlt, hogy a kieséses szakaszban már nem léphetnek majd pályára.

Paraguay tehát megszerezte első győzelmét a tornán, a törökök viszont begyűjtötték a második, rúgott gól nélküli vereségüket, ezzel biztosan búcsúznak a csoportkör végén.

Ezt is ajánljuk a témában

Labdarúgó-világbajnokság, D-csoport, 2. forduló:
Paraguay–Törökország 1–0 (1–0)
Santa Clara, Levi's Stadion, 68 827 néző, v.: Barton (salvadori)
gólszerző: Galarza (2.)

(MTI/Mandiner)

Fotó: Yasin Akgul/AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ringland
2026. június 20. 09:51
Nyaknál fogva lerántás sárga lap, eltakart száj piros.
Válasz erre
0
0
Latin
2026. június 20. 09:23
Szájeltakarás majd gondolat rendőrseg
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!