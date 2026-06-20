Sokkoló: máris búcsúztak az Arda Güler vezette törökök – itt az első piros lap a száj eltakarásáért (VIDEÓ)

Az idei vb leggyorsabb gólja után rendhagyó emlékezés: elhunyt szurkolónak tapsolt a bostoni stadion (VIDEÓ)
A marokkóiak 1–0-ra legyőzték a skótokat a labdarúgó-világbajnokság C-csoportjának bostoni mérkőzésén.
Hatalmas meglepetésre a török válogatott 1–0-ra kikapott az egy félidőt emberhátrányban játszó paraguayi csapattól a labdarúgó-világbajnokságon.
Nagy meglepetésre a török válogatott 1–0-ra kikapott a paraguayi csapattól az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon, a D-csoport második fordulójában, így két vereséggel, szerzett gól nélkül a csoportkör után búcsúzik! A dél-amerikai együttes a teljes második félidőt emberhátrányban játszotta le, és a záró fordulóban majd a hozzá hasonlóan szintén hárompontos ausztrálokkal találkozik. A már biztosan búcsúzó törökök ugyanakkor a – paraguayi győzelemmel – már biztosan csoportelsőként 32 közé jutott társrendező amerikaiakkal mérkőznek.
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A marokkóiak 1–0-ra legyőzték a skótokat a labdarúgó-világbajnokság C-csoportjának bostoni mérkőzésén.
Miután a Marokkó–Skócia találkozón megszületett az idei torna leggyorsabb gólja: Szaibari már a 72. másodpercben betalált a skótok kapujába, még motiváltabbak lettek a többiek, hogy felülírják ezt a bravúrt. Gyorsan el is érték a célt, a megvalósítást az első meccsen az USA által legyalult paraguayiak hajtották végre.
A mostani világbajnokság leggyorsabb góljával vezetéshez jutottak a paraguayiak: 64 másodperc elteltével Galarza lőtt kapura 22 méterről középről, a labda pedig a bal alsó sarokban kötött ki.
Ez volt a paraguayi válogatott második leggyorsabb vb-találata, a rekordot Celso Ayala tartja, aki 1998-ban az 52. másodpercben vette be a nigériaiak kapuját.
Nehéz helyzetbe került a török válogatott, amely ezután szívósan védekező dél-amerikai csapattal találta szemben magát. Hiába tartotta szinte folyamatosan a labdát ellenfele tizenhatosa környékén az európai együttes, nem nagyon találta a rést a falon. A paraguayiak azt tehették, ami igazán fekszik nekik, előnyük tudatában rombolhatták a török támadásokat. A 35. percben egy szabadrúgás után Müldür kapufára fejelte a labdát, az első félidőben ekkor állt a legközelebb a gólszerzéshez a török válogatott.
Még a szünet előtt, a ráadásban megfogyatkozott a paraguayi csapat. Állt a játék, amikor Almirón a száját eltakarva mondott valamit Müldürnek, VAR-vizsgálat következett, majd az új szabálynak megfelelően a játékvezető kiállította a dél-amerikai játékost. A futballtörténelem során először ilyen vétségért.
A második félidőben is nyomasztó fölényben futballozott a versenyben maradásért küzdő török csapat, néhányszor sikerült is a paraguayi védelem mögé kerülnie, de nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Befejezéseik, lövéseik rendkívül pontatlanok voltak, a legtöbb kísérletük nem találta el a kaput. Sőt, inkább a dél-amerikaiak veszélyeztettek, amikor egyszer-egyszer átjutottak a felező vonalon. A törökök a második mérkőzésükön is statikusan támadtak, szinte képtelenek voltak komoly zavart kelteni ellenfelük kapujánál – csak az utolsó pillanatokban volt esélyük a gólszerzésre –, ezzel eldőlt, hogy a kieséses szakaszban már nem léphetnek majd pályára.
Paraguay tehát megszerezte első győzelmét a tornán, a törökök viszont begyűjtötték a második, rúgott gól nélküli vereségüket, ezzel biztosan búcsúznak a csoportkör végén.
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Labdarúgó-világbajnokság, D-csoport, 2. forduló:
Paraguay–Törökország 1–0 (1–0)
Santa Clara, Levi's Stadion, 68 827 néző, v.: Barton (salvadori)
gólszerző: Galarza (2.)
(MTI/Mandiner)
Fotó: Yasin Akgul/AFP