Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Puskás Akadémia

Sokkot kapott a magyar válogatott játékos, félre kellett állnia az autójával

2026. május 13. 12:32

Markgráf Ákos iránt az Újpest és külföldi klubok is érdeklődnek. A Puskás Akadémia játékosának félre kellett állnia az autójával, amikor megtudta, hogy bekerült a magyar válogatott keretébe.

2026. május 13. 12:32
null

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya öt újoncot is meghívott a keretbe a Finnország és a Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzésekre, köztük Markgráf Ákost, a Puskás Akadémia labdarúgóját. A 20 éves játékos éppen vezetett, amikor megtudta, hogy ő is bekerült a nemzeti együttesbe, és saját bevallása szerint félre is kellett állnia az autójával, hogy feldolgozza a hírt.

Délelőtt edzettünk a csapattal, és ahogy jöttem edzésre, telefonáltak az MLSZ-től, és szóltak, hogy a szövetségi kapitány mondani fogja a nevemet, és számít rám a következő összetartáson. Megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem, és félre is kellett állnom, mert kicsit sokk alá kerültem

– idézte az M4 Sport Markgráfot, akinek a felcsúti csapattársai közül 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • Szappanos Péter, 
  • Nagy Zsolt 
  • és Lukács Dániel 

is meghívót kapott.

„Mondták, hogy adjak bele mindent. Sokat fognak segíteni a beilleszkedésben, de vannak még olyan játékosok a keretben, akikkel U21-ben vagy éppen itt, Felcsúton futballoztam együtt” – folytatta. Hozzátette, sok mindenről lemondott, hogy mindent a labdarúgásnak szenteljen, és a válogatott meghívó jó visszaigazolása annak, hogy jó úton jár és megéri a befektetett munka.

A balhátvédként és belső védőként is bevethető Markgráffal kapcsolatban nemrégiben arról számoltunk be, hogy az Újpest kiszemeltjei között szerepel, de a menedzsere, Lucza Gábor a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy külföldről is érdeklődnek a fiatal futballista iránt, igaz, konkrét ajánlatot még egy klub sem tett a Puskás Akadémiának.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Nyíregyháza Spartacus FC

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!