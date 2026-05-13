Sokkot kapott a magyar válogatott játékos, félre kellett állnia az autójával

Nagybevásárlás előtt az Újpest: Felcsút is a célkeresztben
A Puskás Akadémiától két játékost is igazolhat az Újpest, amely nem érné be ennyivel.
Markgráf Ákos iránt az Újpest és külföldi klubok is érdeklődnek. A Puskás Akadémia játékosának félre kellett állnia az autójával, amikor megtudta, hogy bekerült a magyar válogatott keretébe.
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya öt újoncot is meghívott a keretbe a Finnország és a Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzésekre, köztük Markgráf Ákost, a Puskás Akadémia labdarúgóját. A 20 éves játékos éppen vezetett, amikor megtudta, hogy ő is bekerült a nemzeti együttesbe, és saját bevallása szerint félre is kellett állnia az autójával, hogy feldolgozza a hírt.
Délelőtt edzettünk a csapattal, és ahogy jöttem edzésre, telefonáltak az MLSZ-től, és szóltak, hogy a szövetségi kapitány mondani fogja a nevemet, és számít rám a következő összetartáson. Megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem, és félre is kellett állnom, mert kicsit sokk alá kerültem
– idézte az M4 Sport Markgráfot, akinek a felcsúti csapattársai közül
is meghívót kapott.
„Mondták, hogy adjak bele mindent. Sokat fognak segíteni a beilleszkedésben, de vannak még olyan játékosok a keretben, akikkel U21-ben vagy éppen itt, Felcsúton futballoztam együtt” – folytatta. Hozzátette, sok mindenről lemondott, hogy mindent a labdarúgásnak szenteljen, és a válogatott meghívó jó visszaigazolása annak, hogy jó úton jár és megéri a befektetett munka.
A balhátvédként és belső védőként is bevethető Markgráffal kapcsolatban nemrégiben arról számoltunk be, hogy az Újpest kiszemeltjei között szerepel, de a menedzsere, Lucza Gábor a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy külföldről is érdeklődnek a fiatal futballista iránt, igaz, konkrét ajánlatot még egy klub sem tett a Puskás Akadémiának.
Nyitókép: Facebook / Nyíregyháza Spartacus FC