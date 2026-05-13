Sokkot kapott a magyar válogatott játékos, félre kellett állnia az autójával

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya öt újoncot is meghívott a keretbe a Finnország és a Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzésekre, köztük Markgráf Ákost, a Puskás Akadémia labdarúgóját. A 20 éves játékos éppen vezetett, amikor megtudta, hogy ő is bekerült a nemzeti együttesbe, és saját bevallása szerint félre is kellett állnia az autójával, hogy feldolgozza a hírt.

Délelőtt edzettünk a csapattal, és ahogy jöttem edzésre, telefonáltak az MLSZ-től, és szóltak, hogy a szövetségi kapitány mondani fogja a nevemet, és számít rám a következő összetartáson. Megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem, és félre is kellett állnom, mert kicsit sokk alá kerültem

– idézte az M4 Sport Markgráfot, akinek a felcsúti csapattársai közül