„Aláássa a labdarúgás integritását” – brutális büntetést szabott ki az UEFA egy Jézust ábrázoló élőkép miatt

Egy kész vagyon – elképesztő összegre büntették meg a Real Madrid balhézó játékosait
Persze nekik ez meg sem kottyan.
34 millió forintnak megfelelő összeget kell fizetnie a szerb Crvena zvezdának.
Újabb botrány robbant ki az európai futballban: az UEFA 95 500 eurós (34 millió forint) pénzbírsággal sújtotta a Crvena zvezda csapatát egy látványos, Jézust ábrázoló élőkép miatt. A szerb drukkerek által készített monumentális koreográfia hatalmas visszhangot váltott ki, sokan pedig a 2025–2026-os idény egyik legemlékezetesebb tifójaként emlegetik – írja a Troll di Calcio Facebook-oldal.
A büntetésből 40 ezer eurót konkrétan a
„Hitünk vezessen győzelemre”
felirat miatt szabott ki az UEFA. Az európai szövetség hivatalos indoklása szerint a molinó és az üzenet „nem megfelelő egy sporteseményen”, továbbá „aláássa a labdarúgás és az UEFA hírnevét és integritását”.
A döntés hatalmas felháborodást váltott ki Szerbiában. A Crvena zvezda szurkolói értetlenül állnak az ítélet előtt, szerintük ugyanis nem provokációról, hanem egy vallási és kulturális szimbólumot felvonultató, művészi értékű alkotásról van szó.
