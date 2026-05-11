05. 11.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
uefa crvena zvezda Jézus Krisztus büntetés

„Aláássa a labdarúgás integritását” – brutális büntetést szabott ki az UEFA egy Jézust ábrázoló élőkép miatt

2026. május 11. 17:45

34 millió forintnak megfelelő összeget kell fizetnie a szerb Crvena zvezdának.

Újabb botrány robbant ki az európai futballban: az UEFA 95 500 eurós (34 millió forint) pénzbírsággal sújtotta a Crvena zvezda csapatát egy látványos, Jézust ábrázoló élőkép miatt. A szerb drukkerek által készített monumentális koreográfia hatalmas visszhangot váltott ki, sokan pedig a 2025–2026-os idény egyik legemlékezetesebb tifójaként emlegetik – írja a Troll di Calcio Facebook-oldal.

A büntetésből 40 ezer eurót konkrétan a 

„Hitünk vezessen győzelemre”

felirat miatt szabott ki az UEFA. Az európai szövetség hivatalos indoklása szerint a molinó és az üzenet „nem megfelelő egy sporteseményen”, továbbá „aláássa a labdarúgás és az UEFA hírnevét és integritását”.

A döntés hatalmas felháborodást váltott ki Szerbiában. A Crvena zvezda szurkolói értetlenül állnak az ítélet előtt, szerintük ugyanis nem provokációról, hanem egy vallási és kulturális szimbólumot felvonultató, művészi értékű alkotásról van szó. 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. május 11. 18:50
Ők tényleg ehhet az Európához akarnak tartozni? Vagy ahhoz az ködös emlékképhez, amihez mi is csatlakozni akartunk. Amiről azt hittük, hogy létezik. De igazából lehet, hogy sosem létezett.
yalaelnok
2026. május 11. 18:38
ezek ellen a hagyományos módon már nem lehet védekezni a döntést hozó személyeket kell figyelmeztetni udvariasan, mondjuk kezdetben egy szippantósautó néhány köbméternyi gőzőlgő rakományának a lakásuk ajtaja elé helyezésével
pinajanyikorogna
2026. május 11. 18:35
Crvena zvezda = vörös csillag
Ergit
2026. május 11. 18:28
Nem hordtam eddig keresztet a nyakamban, de ezentul fogok, mert a sátáni megnyilatkozások ellen ezzel is lehet védekezni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!