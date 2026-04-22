Újjáépítik az európai szervezetet – megreformálhatják az Aranycipőt

Többek között szóba került a női Aranycipő-díj megalapítása is.
A legnagyobb európai sport- és futballszaklapokat foglaló European Sport Media (ESM) nevű szervezet úgy döntött, hogy újraépíti az ESM-et, és újraalkotja az 1968 óta létező, a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipő-díj imázsát, koncepcióját – számolt be a Nemzeti Sport az FFH Facebook-bejegyzésére hivatkozva.
A szervezet a budapesti Football Forum Hungary szakmai konferenciája keretében megrendezett közgyűlése a La Gazzetta dello Sport, az A Bola, a Kicker, a World Soccer, a holland ELF Voetbal Magazine, a Marca és a Nemzeti Sport részvételével úgy döntött, hogy újraépíti az ESM-et, és újraalkotja az 1968 óta létező, a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipő-díj imázsát, koncepcióját – áll az FFH Facebook-oldalán.
Továbbá szóba került a női Aranycipő-díj megalapítása, az Ezüst- és Bronzcipő hagyományának újraélesztése is, valamint egy rangos, rendszeres díjátadó gála megrendezése.
Az asztalon lévő elképzelésekből formálódó új koncepciót az európai sportmédia képviselői később véglegesítik, a következő, online találkozójuk május 21-én lesz.
Nyitókép: Oscar del Pozo/AFP
Ruff Bálint a Partizán képernyőjéről érkezik a Tisza Párthoz.