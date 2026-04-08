Lesújtó véleménnyel vannak a magyarról, felelősöket keresnek Lengyelországban

Szalai Attila egyszer 10 millió euróba került, de amikor láttam őt játszani a Lechia Gdańsk ellen, ezt nem hittem el. Teljesen inkompetens volt. A támadók azt csináltak vele, amit csak akartak.

Ki a felelős ezekért az igazolásokért? Alex Haditaghi többek között” – utalt a klub tulajdonosának a felelősségére a szakember.

A helyzet közel sem reménytelen, mert bár a kiesők fölé húzott vonal csak egyetlen pontra van, az ötödik helyezett Wisla Plock is csak öt pontra, egy eredményes hajrával tehát akár még a nemzetközi kupaszereplés is elérhetővé válhat Szalaiék számára. A magyar védő a válogatott legutóbbi edzőtáborát idő előtt hagyta el kisebb sérülése miatt, így sem a szlovének, sem a görögök ellen nem lépett pályára.