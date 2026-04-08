Lengyelország Szalai Attila Pogon Szczecin

Lesújtó véleménnyel vannak a magyarról, felelősöket keresnek Lengyelországban

2026. április 08. 16:15

A válogatott védő gyorsan célkeresztbe került a márciusi teljesítménye után. Szalai Attilát inkompetensnek látták.

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott védője, Szalai Attila a tavaszi szezont kölcsönben a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecin együttesénél tölti. A lengyel sajtó szerint ez a transzfer volt az átigazolási időszak legmeglepőbb húzása, ki is voltak élezve rá a szakírók: februárban jól kezdett a védő, a meccsek zömét végigjátszotta, márciusi teljesítménye után azonban célkeresztbe került.

A csapatnak nem igazán fut a szekere, a lengyel Ekstraklasában csak a 14. helyen szerénykedik, hét fordulóval a zárás előtt egyetlen ponttal a kiesést jelentő vonal fölött. Éppen ezért került kritikák kereszttüzébe a gárda, a Canal+ Sport újságírója, Michał Mitrut a Meczykinek nyilatkozva több labdarúgót is élesen kritizált, még a télen érkező magyar védő sem úszta meg.

Szalai Attila egyszer 10 millió euróba került, de amikor láttam őt játszani a Lechia Gdańsk ellen, ezt nem hittem el. Teljesen inkompetens volt. A támadók azt csináltak vele, amit csak akartak.

Ki a felelős ezekért az igazolásokért? Alex Haditaghi többek között” – utalt a klub tulajdonosának a felelősségére a szakember.

A helyzet közel sem reménytelen, mert bár a kiesők fölé húzott vonal csak egyetlen pontra van, az ötödik helyezett Wisla Plock is csak öt pontra, egy eredményes hajrával tehát akár még a nemzetközi kupaszereplés is elérhetővé válhat Szalaiék számára. A magyar védő a válogatott legutóbbi edzőtáborát idő előtt hagyta el kisebb sérülése miatt, így sem a szlovének, sem a görögök ellen nem lépett pályára.

Fotó: Facebook/Pogoń Szczecin

