„Nem szeretnék sárdobálásba belemenni” – közleményt ad ki Rossi embere, bemutatja az igazságot
„A nyilatkozatok nem az igazságot tükrözik.”
A válogatott védő gyorsan célkeresztbe került a márciusi teljesítménye után. Szalai Attilát inkompetensnek látták.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott védője, Szalai Attila a tavaszi szezont kölcsönben a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecin együttesénél tölti. A lengyel sajtó szerint ez a transzfer volt az átigazolási időszak legmeglepőbb húzása, ki is voltak élezve rá a szakírók: februárban jól kezdett a védő, a meccsek zömét végigjátszotta, márciusi teljesítménye után azonban célkeresztbe került.
A csapatnak nem igazán fut a szekere, a lengyel Ekstraklasában csak a 14. helyen szerénykedik, hét fordulóval a zárás előtt egyetlen ponttal a kiesést jelentő vonal fölött. Éppen ezért került kritikák kereszttüzébe a gárda, a Canal+ Sport újságírója, Michał Mitrut a Meczykinek nyilatkozva több labdarúgót is élesen kritizált, még a télen érkező magyar védő sem úszta meg.
Szalai Attila egyszer 10 millió euróba került, de amikor láttam őt játszani a Lechia Gdańsk ellen, ezt nem hittem el. Teljesen inkompetens volt. A támadók azt csináltak vele, amit csak akartak.
Ki a felelős ezekért az igazolásokért? Alex Haditaghi többek között” – utalt a klub tulajdonosának a felelősségére a szakember.
A helyzet közel sem reménytelen, mert bár a kiesők fölé húzott vonal csak egyetlen pontra van, az ötödik helyezett Wisla Plock is csak öt pontra, egy eredményes hajrával tehát akár még a nemzetközi kupaszereplés is elérhetővé válhat Szalaiék számára. A magyar védő a válogatott legutóbbi edzőtáborát idő előtt hagyta el kisebb sérülése miatt, így sem a szlovének, sem a görögök ellen nem lépett pályára.
Hosszabb interjút adott Lengyelországban a magyar labdarúgó-válogatott védője. Szalai Attila a sztárcsapatok érdeklődéséről is vallott.
Az egészről az MLSZ számolt be a szlovénok elleni barátságos mérkőzést követően.
Fotó: Facebook/Pogoń Szczecin
Szuverenitás, kettős mérce és a háború árnyékában formálódó Európa képe. J.D. Vance szerint a magyar függetlenség megőrzése kulcskérdés, miközben az unió béketörekvésének hiánya egyre súlyosabb következményekkel jár, Európa politikai működése pedig súlyos válságtüneteket mutat.