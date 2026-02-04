Megdöbbentő őszinteség: a magyar interjúján ámulnak Lengyelországban

Kim Min-jae,

Mesut Özil vagy

Arda Güler

oldalán.

„Kimmel nemcsak a pályán értettük meg egymást; sokat viccelődtünk, nagyon jó kémia alakult ki közöttünk. Szuper ember! De a pályán? Ott nem ismert kegyelmet: a gyepen Kim szinte szörnyeteggé változott. Később a Napoliban játszott, most pedig a Bayern Münchenben, és ezek a csapatnevek önmagukért beszélnek. Emlékszem, amikor Arda először megjelent az edzésen: milyen vékony és törékeny volt!

Már az első labdaérintéseknél látszott, hogy óriási tehetség. Nemcsak a tehetsége figyelemre méltó, hanem a mentális hozzáállása is.

Kezdettől fogva a lehető legtöbbet akarta tanulni: figyelt az étkezésére, a konditerem használatára, és komolyan beleállt az angol nyelv tanulásába is. A pályán pedig nem félt kérdezni az idősebb játékosoktól. Mesuttal szinte ugyanabban az időben érkeztünk a Fenerbahcéba. Pontosabban, ő alig egy héttel utánam írta alá a szerződését. Mindenki az ő átigazolásával volt elfoglalva, nem az enyémmel, így teljesen háttérbe szorultam. Senki sem beszélt rólam, csak Özilről...” – mesélte Szalai, majd a sztárcsapatok érdeklődéséről is lerántotta a leplet.