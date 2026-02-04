Megdöbbentő őszinteség: a magyar interjúján ámulnak Lengyelországban

„Nem szeretnék sárdobálásba belemenni” – közleményt ad ki Rossi embere, bemutatja az igazságot
„A nyilatkozatok nem az igazságot tükrözik.”
Hosszabb interjút adott Lengyelországban a magyar labdarúgó-válogatott védője. Szalai Attila a sztárcsapatok érdeklődéséről is vallott.
Mint arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott védője, Szalai Attila a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecinhez került kölcsönbe. A lengyel sajtó szerint ez a transzfer volt az átigazolási időszak legmeglepőbb húzása, és azt is tudni vélte, milyen anyagi konstrukcióban sikerült kiegyeznie a klubnak és a magyar játékost kölcsönadó német Hoffenheimnek a védőt szerződtetését illetően.
A lengyel sajtó arról írt, a kölcsönvevő Pogon rendkívül kedvező feltételekkel kapta meg a német klubtól a 28 éves magyar védőt – gyakorlatilag ugyanolyan kondíciók mellett adja kölcsön az 53-szoros válogatott Szalait a lengyeleknek, mint tette azt a törökök esetében.
A Pogon nem fizet a magyar játékos kölcsönvételéért. Sőt, a lengyel csapat legfeljebb a húsz százalékát állja majd Szalai hoffenheimi fizetésének, ami nagyjából 200 ezer euró”
– írják.
Szalai Attila Lengyelországban folytatja.
A magyar válogatott védő – akit korábban a Chelsea és az Atlético Madrid is szeretett volna a keretében tudni – először adott hosszabb interjút, mióta Lengyelországba szerződött. A goal.pl portálnak azt is elárulta, milyen élményeket szerzett korábbi csapattársai,
oldalán.
„Kimmel nemcsak a pályán értettük meg egymást; sokat viccelődtünk, nagyon jó kémia alakult ki közöttünk. Szuper ember! De a pályán? Ott nem ismert kegyelmet: a gyepen Kim szinte szörnyeteggé változott. Később a Napoliban játszott, most pedig a Bayern Münchenben, és ezek a csapatnevek önmagukért beszélnek. Emlékszem, amikor Arda először megjelent az edzésen: milyen vékony és törékeny volt!
Már az első labdaérintéseknél látszott, hogy óriási tehetség. Nemcsak a tehetsége figyelemre méltó, hanem a mentális hozzáállása is.
Kezdettől fogva a lehető legtöbbet akarta tanulni: figyelt az étkezésére, a konditerem használatára, és komolyan beleállt az angol nyelv tanulásába is. A pályán pedig nem félt kérdezni az idősebb játékosoktól. Mesuttal szinte ugyanabban az időben érkeztünk a Fenerbahcéba. Pontosabban, ő alig egy héttel utánam írta alá a szerződését. Mindenki az ő átigazolásával volt elfoglalva, nem az enyémmel, így teljesen háttérbe szorultam. Senki sem beszélt rólam, csak Özilről...” – mesélte Szalai, majd a sztárcsapatok érdeklődéséről is lerántotta a leplet.
„Igyekszem mindig őszinte lenni, még a kommunikációban is. A médiában gyakran jelennek meg ellenőrizetlen információk, különösen az átigazolásokkal kapcsolatban. Hiszen senki sem perel egy újságírót azért, mert lehozott egy »lehetséges« transzfert, még akkor sem, ha az teljesen valótlan volt. Tudjuk, hogyan működik: el kell adni az újságot, kattintásokat kell gyűjteni. Mondjuk úgy, nagyjából az ilyen hírek 70 százaléka nem igaz. Magyarországon erre azt mondjuk: kacsa.
Bizonyos esetekben azonban volt alapja a híreknek, ez a maradék 30 százalék. Tudom, hogy az Atlético Madrid és a Chelsea követte a meccseimet, amit ügynököktől és edzőktől hallottam.
De vajon ez azt jelenti, hogy közel voltam az átigazoláshoz? Nem, egyáltalán nem. Rajta voltam egy listán, de egy ekkora klubnál akár 50–100 játékos is szerepel rajta. Az, hogy a scoutjuk ott volt egy meccsemen, önmagában semmit sem jelentett, hiszen ugyanazon a napon valószínűleg további tizenöt megfigyelőt küldtek ki más játékosokhoz. Az igazság egyszerű: nem volt konkrét ajánlatom ezekről az óriásklubokról. Csak előzetes érdeklődés volt. Ha valóban lettek volna ajánlatok, gyalog mentem volna oda, még a szállítást sem kellett volna intézniük nekem” – fogalmazott Szalai Attila, aki nyárig biztosan Lengyelországban marad, ám miután még másfél évig érvényes a szerződése a Hoffenheimmel, a távolabbi jövője bizonytalan.
