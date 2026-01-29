„Nem szeretnék sárdobálásba belemenni” – közleményt ad ki Rossi embere, bemutatja az igazságot

Még ott sem hagyta a törököket, máris a magyar játékos fizetéséről cikkeznek
Szalai Attila Lengyelországban folytatja.
A Pogon Szczecin kölcsönjátékosa lett a magyar válogatott védője. Szalai Attila közleményt fog kiadni arról, mi is történt pontosan vele Törökországban.
A Pogon Szczecin kedden jelentette be hivatalosan, amiről már előtte is cikkezett a sajtó: Szalai Attila az idény végéig a Hoffenheimtől a lengyel klubhoz került kölcsönbe. A magyar válogatott védő az őszi szezont a török Kasimpasában töltötte, ahol a lehetséges 19 bajnokiból 15-ön játszott, 14 alkalommal kezdőként, ráadásul nyolcszor a csapatkapitányi karszalagot is viselte, ám a törökök ennek ellenére sem marasztalták tavaszra.
Szalai elmúlt 3 éve nem volt egy fáklyásmenet, hiszen míg előtte a török Fenerbahce meghatározó játékosa és közönségkedvence volt, Hoffenheimbe nem tudta megvetni a lábát és folyamatos kölcsönadások révén próbálja újjáépíteni magát. Mindeközben azonban Marco Rossi szövetségi kapitány kitartóan bízott benne, akkor is, amikor alig-alig játszott.
„A mai napon megvolt az első edzésem a csapattal, rendkívül jó közegbe érkeztem, jó körülmények fogadtak, a srácok is rendesek voltak” – árulta el az M1-nek Szalai a Lengyelországba igazolásáról. A Pogonban egyébként magyar csapattársa is lett az éppen sérült Molnár Rajmund személyében.
„A klubnak nagyszerű szurkolói vannak. Nyilván Rajmival is beszéltünk az ide igazolásom előtt. Sajnos ő most sérült, de bízom benne, hogy hamarosan találkozunk. Nagyon jókat mondott mind a klubról, mind a szurkolókról. A 10. helyen állunk, mi és a szurkolók sem ezt szeretnénk, bízunk benne, hogy tudunk előrébb lépkedni. Ami a posztomat illeti: a vezetőedző rám bal belső védőként számít.”
A 49-szeres válogatott védő teljesítményével kapcsolatban a Kasimpasa vezetőedzője, Emre Belözoglu elégedetlenségét fejezte ki, mielőtt felbontották a szerződését. Erre is reagált Szalai:
A következő órákban, napokban nyilvános közleményt fogok kiadni, mert szeretném tisztázni, mi történt pontosan a klubnál. Nem az igazságot tükrözik a nyilatkozatok, amiket a vezetőedzőnk tett a török médiában, de sárdobálásba nem szeretnék belemenni.
Bízom benne, hogy a közlemény bemutatja majd az igazságot.”
Elárulta, volt megkeresése Magyarországról és külföldről is, a szerződés aláírása előtt kikérte Marco Rossi tanácsát is.
„Természetesen beszéltem Rossi mesterrel is az átigazolásom előtt és ő is támogatta ezt a projektet. Azt mondta, az a legfontosabb a számomra, hogy játsszak és konstans, jó teljesítményt nyújtsak mérkőzésről mérkőzésre.”
A Pogon Szczecin 18 forduló után 21 ponttal a tizedik helyen áll a 18 csapatos Ekstraklasában, vasárnap pedig a Motor Lublin vendége lesz.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert