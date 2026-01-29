„Nem szeretnék sárdobálásba belemenni” – közleményt ad ki Rossi embere, bemutatja az igazságot

Szalai Attila a Kasimpasa csapatkapitánya is volt. Fotó: Arife Karakum / ANADOLU / Anadolu via AFP

„A klubnak nagyszerű szurkolói vannak. Nyilván Rajmival is beszéltünk az ide igazolásom előtt. Sajnos ő most sérült, de bízom benne, hogy hamarosan találkozunk. Nagyon jókat mondott mind a klubról, mind a szurkolókról. A 10. helyen állunk, mi és a szurkolók sem ezt szeretnénk, bízunk benne, hogy tudunk előrébb lépkedni. Ami a posztomat illeti: a vezetőedző rám bal belső védőként számít.”

A 49-szeres válogatott védő teljesítményével kapcsolatban a Kasimpasa vezetőedzője, Emre Belözoglu elégedetlenségét fejezte ki, mielőtt felbontották a szerződését. Erre is reagált Szalai: