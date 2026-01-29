Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kasimpasa Szalai Attila Pogon Szczecin

„Nem szeretnék sárdobálásba belemenni” – közleményt ad ki Rossi embere, bemutatja az igazságot

2026. január 29. 09:25

A Pogon Szczecin kölcsönjátékosa lett a magyar válogatott védője. Szalai Attila közleményt fog kiadni arról, mi is történt pontosan vele Törökországban.

2026. január 29. 09:25
null

A Pogon Szczecin kedden jelentette be hivatalosan, amiről már előtte is cikkezett a sajtó: Szalai Attila az idény végéig a Hoffenheimtől a lengyel klubhoz került kölcsönbe. A magyar válogatott védő az őszi szezont a török Kasimpasában töltötte, ahol a lehetséges 19 bajnokiból 15-ön játszott, 14 alkalommal kezdőként, ráadásul nyolcszor a csapatkapitányi karszalagot is viselte, ám a törökök ennek ellenére sem marasztalták tavaszra.

Ezt is ajánljuk a témában

Szalai elmúlt 3 éve nem volt egy fáklyásmenet, hiszen míg előtte a török Fenerbahce meghatározó játékosa és közönségkedvence volt, Hoffenheimbe nem tudta megvetni a lábát és folyamatos kölcsönadások révén próbálja újjáépíteni magát. Mindeközben azonban Marco Rossi szövetségi kapitány kitartóan bízott benne, akkor is, amikor alig-alig játszott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

„A mai napon megvolt az első edzésem a csapattal, rendkívül jó közegbe érkeztem, jó körülmények fogadtak, a srácok is rendesek voltak”árulta el az M1-nek Szalai a Lengyelországba igazolásáról. A Pogonban egyébként magyar csapattársa is lett az éppen sérült Molnár Rajmund személyében.

Szalai Attila
Szalai Attila a Kasimpasa csapatkapitánya is volt. Fotó: Arife Karakum / ANADOLU / Anadolu via AFP

„A klubnak nagyszerű szurkolói vannak. Nyilván Rajmival is beszéltünk az ide igazolásom előtt. Sajnos ő most sérült, de bízom benne, hogy hamarosan találkozunk. Nagyon jókat mondott mind a klubról, mind a szurkolókról. A 10. helyen állunk, mi és a szurkolók sem ezt szeretnénk, bízunk benne, hogy tudunk előrébb lépkedni. Ami a posztomat illeti: a vezetőedző rám bal belső védőként számít.”

A 49-szeres válogatott védő teljesítményével kapcsolatban a Kasimpasa vezetőedzője, Emre Belözoglu elégedetlenségét fejezte ki, mielőtt felbontották a szerződését. Erre is reagált Szalai:

Ezt is ajánljuk a témában

A következő órákban, napokban nyilvános közleményt fogok kiadni, mert szeretném tisztázni, mi történt pontosan a klubnál. Nem az igazságot tükrözik a nyilatkozatok, amiket a vezetőedzőnk tett a török médiában, de sárdobálásba nem szeretnék belemenni.

Bízom benne, hogy a közlemény bemutatja majd az igazságot.”

Szalai Attila beszélt Marco Rossival is

Elárulta, volt megkeresése Magyarországról és külföldről is, a szerződés aláírása előtt kikérte Marco Rossi tanácsát is.

„Természetesen beszéltem Rossi mesterrel is az átigazolásom előtt és ő is támogatta ezt a projektet. Azt mondta, az a legfontosabb a számomra, hogy játsszak és konstans, jó teljesítményt nyújtsak mérkőzésről mérkőzésre.”

A Pogon Szczecin 18 forduló után 21 ponttal a tizedik helyen áll a 18 csapatos Ekstraklasában, vasárnap pedig a Motor Lublin vendége lesz.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
machet
2026. január 29. 09:54
Ezt a kínlódást.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. január 29. 09:38
A németeket kerülni kellene, úgy néz ki holtvágányra terelik a magyarjátékosokat.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!