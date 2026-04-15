Gyászol a Real Madrid, elhunyt Puskás Ferenc legendás csapattársa

Együtt játszottak a spanyol válogatottban is. A Real uruguayi ikonja 96 éves volt, baleset érte.
Kilencvenhat éves korában meghalt José Emilio Santamaría, a Real Madriddal négyszeres BEK-győztes labdarúgó, Puskás Ferenc egykori csapattársa. Spanyol lapértesülések szerint az uruguayi klasszis nemrég otthonában szenvedett balesetet, ám idős korára való tekintettel nem operálták meg, szerdán hunyt el a madridi kórházban.
Az 1929-ben Uruguayban született Santamaría 1947 és 1957 között az uruguayi Nacional csapatában játszott, amellyel négyszer nyert bajnoki címet. 1957 és 1966 között volt a Real Madrid futballistája, amellyel 1958-ban, 1959-ben, 1960-ban és 1966-ban győzött a Bajnokcsapatok Európa Kupájában. Emellett hatszoros spanyol bajnoknak és egyszeres spanyol kupagyőztesnek vallhatta magát. Ebben az időszakban játszott együtt Madridban az Aranycsapat legendájával, Puskás Ferenccel is, akivel később az 1962-es világbajnokságon is csapattársak voltak, immár spanyol válogatottként.
Érdekesség, nemzeti színekben korábban egymás ellen is megmérkőztek, az emlékezetes, 1954-es vb elődöntőjében az uruguayiaknál ő is pályára lépett a Magyarországgal szemben hosszabbításban 4–2-re elbukott elődöntőben.
Ezt is ajánljuk a témában
Játékospályafutását követően, 1980 és 1982 között szövetségi kapitánya is volt a spanyol válogatottnak.
„José Santamaríára örökre klubunk egyik legnagyobb szimbólumaként fognak emlékezni” – mondta a halálhírt bejelentő Real-elnök, Florentino Pérez.
Egy olyan csapat tagja volt, amely örökre minden madridista és futballrajongó emlékezetében él majd szerte a világon. Alfredo Di Stéfanóval, Puskás Ferenccel, Paco Gentóval és Raymond Kopával együtt ez a csapat kezdte el építeni a Real Madrid legendáját."
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: MTI/Varga György