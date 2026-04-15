Gyászol a Real Madrid, elhunyt Puskás Ferenc legendás csapattársa

Kilencvenhat éves korában meghalt José Emilio Santamaría, a Real Madriddal négyszeres BEK-győztes labdarúgó, Puskás Ferenc egykori csapattársa. Spanyol lapértesülések szerint az uruguayi klasszis nemrég otthonában szenvedett balesetet, ám idős korára való tekintettel nem operálták meg, szerdán hunyt el a madridi kórházban.

A Real Madrid tagjai sétálnak a Vasas elleni BEK-mérkőzés előtt a Budapesten, a Roosevelt térnél 1961 szeptemberében (középen José Santamaría) / Fotó: MTI/Petrovits László

Puskással együtt ők kezdték el építeni a Real legendáját

Az 1929-ben Uruguayban született Santamaría 1947 és 1957 között az uruguayi Nacional csapatában játszott, amellyel négyszer nyert bajnoki címet. 1957 és 1966 között volt a Real Madrid futballistája, amellyel 1958-ban, 1959-ben, 1960-ban és 1966-ban győzött a Bajnokcsapatok Európa Kupájában. Emellett hatszoros spanyol bajnoknak és egyszeres spanyol kupagyőztesnek vallhatta magát. Ebben az időszakban játszott együtt Madridban az Aranycsapat legendájával, Puskás Ferenccel is, akivel később az 1962-es világbajnokságon is csapattársak voltak, immár spanyol válogatottként.