Bunyóval indult a rájátszás Amerikában – azonnal összeverekedett a két játékos a jégen (VIDEÓ)

Az első korongbedobás után rögtön egy verekedés indította el a rájátszást az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Tkachuk nyerte a bunyót – ezzel indult a rájátszás (Fotó: Julien de Rosa/AFP, archív)

Az idei playoff első meccsén a Carolina Hurricanes az Ottawa Senatorst látta vendégül, a hazaiaktól Jordan Staal pedig azonnal „fogadta” Brady Tkachukot, a gyors ütésváltás után pedig utóbbi került a jégre.