Elindultak az arabok Angliába, mindenki nagytakarításról beszél

Látott már szebb napokat az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Newcastle United. A Szarkák idén ugyan ismét szerepelhettek a Bajnokok Ligájában, és eljutottak a Barcelona elleni nyolcaddöntőig, de a bajnoki szereplésüket ez sem tudja megszépíteni. Eddie Howe csapata négy fordulóval a zárás előtt negatív gólkülönbséggel, zsinórban négy vereséggel jelenleg a 14. helyen szerénykedik a tabellán, így valószínűleg lemarad a nemzetközi kupákról.

Mint ismert, 2021. októbere óta a klub többségi tulajdonosa a Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap (PIF), amely az egyesület 80 százalékát birtokolja. Ennek köszönhetően a Newcastle a világ leggazdagabb futballklubja lett – ennek tudatában végképp nem tekinthető sikerszezonnak az idei!

Ezt nem engedheti meg magának a vezetőség, nem véletlen, hogy a klubot tulajdonló PIF küldöttsége már a városban tartózkodik, hogy egyeztetéseket folytasson a jövőt illetően. A magyarországi szurkolókat kiszolgáló Newcastle United Blog - Újkastély beszámolójában kiemelte,