04. 30.
csütörtök
newcastle united Anglia Premier League

Elindultak az arabok Angliába, mindenki nagytakarításról beszél

2026. április 30. 22:22

Hatalmas átalakítás előtt állnak a világ leggazdagabb futballklubjánál. Megérkeztek Newcastle-be a tulajdonos képviselői.

Látott már szebb napokat az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Newcastle United. A Szarkák idén ugyan ismét szerepelhettek a Bajnokok Ligájában, és eljutottak a Barcelona elleni nyolcaddöntőig, de a bajnoki szereplésüket ez sem tudja megszépíteni. Eddie Howe csapata négy fordulóval a zárás előtt negatív gólkülönbséggel, zsinórban négy vereséggel jelenleg a 14. helyen szerénykedik a tabellán, így valószínűleg lemarad a nemzetközi kupákról.

Mint ismert, 2021. októbere óta a klub többségi tulajdonosa a Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap (PIF), amely az egyesület 80 százalékát birtokolja. Ennek köszönhetően a Newcastle a világ leggazdagabb futballklubja lett – ennek tudatában végképp nem tekinthető sikerszezonnak az idei!

Ezt nem engedheti meg magának a vezetőség, nem véletlen, hogy a klubot tulajdonló PIF küldöttsége már a városban tartózkodik, hogy egyeztetéseket folytasson a jövőt illetően. A magyarországi szurkolókat kiszolgáló Newcastle United Blog - Újkastély beszámolójában kiemelte,

várhatóan döntés születik többek között a stadionról, illetve a játékoskeretről és a hírek szerint megerősítik posztján az angol menedzsert.

Még mindig nincs biztosan eldöntve, hogy a St. James' Parkot újítják fel, vagy egy új, sokkal modernebb 65 ezres stadion épül. A bejelentés valószínűleg csak a bajnokság vége után lesz meg – írják a bejegyzésben, de arra is fény derült, hogy sikerült megállapodni egy új mezszponzorral.

A Sela helyett a Saudian Airlines fizet a szerelésen való megjelenésért: az eddigi évi 25 millió helyett a légitársaság magasabb összeget utal majd a lehetőségért cserébe.

A játékoskeretben is sok lesz a változás: Kieran Trippier mellett távozhat Emil Krafth, John Ruddy, Anthony Gordon, Joe Willock, Tino Livramento és Sandro Tonali is, a kölcsönben szereplő válogatott kapus, Aaron Ramsdale pedig visszatérhet a Southamptonba. A csapat alapköve, Bruno Guimarães azonban maradhat, rá épülhet a következő szezon csapata.

