eto statisztika Ferencváros NB I FTC

Ez a változások éve Magyarországon egy statisztikai portál szerint

2026. április 20. 12:30

A kérdés már „csak” az: vajon igazuk lesz? Az egyik legnépszerűbb futballstatisztikákkal foglalkozó portál szerint hosszú idő után nyílik hatalmas esély a trónfosztásra a magyar NB I-ben.

A 2025/26-os magyar futballidény egyik legfontosabb mérkőzését húzta be az ETO vasárnap a Ferencváros ellen: a trónkövetelő győriek a hajrában kiküzdött 1–0-s sikerüknek köszönhetően három fordulóval az NB I-kiírás vége előtt hárompontos előnyre tettek szert a címvédő budapestiek előtt a bajnoki tabella élén. Az eredményre külföldön is többen felkapták a fejüket, köztük az egyik legismertebb futballstatisztikákkal foglalkozó oldal is.

Itt a vége? Jelen állás szerint nagyon úgy tűnik, hogy a Ferencvárosnak nem lesz meg az egymást követő nyolcadik magyar bajnoki címe (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Nem csak Magyarországon kapták fel a fejüket

Ahogy a minap mi is részletesen átvettük, a csúcsrangadón elért sikerükkel a bajnoki cím favoritjává előlépő győrieknek az aranyéremhez már „csak” annyit kell tenniük, hogy a hátralévő három fordulóban a kilenc megszerezhető pontból legalább hetet begyűjtsenek, ebben az esetben minden körülmények között Borbély Balázs csapata lenne az aranyérmes (a többi forgatókönyvet lásd a cikkben).

Ha ez sikerülne, úgy az ETO a Fradi hétéves hazai hegemóniáját szakítaná meg. Erre az országhatárokon túl is felfigyeltek: a népszerű statisztikai portál, a Football Meets Data például egyenesen 

a változások éve Magyarországon?"

kérdéssel készítette el esélylatolgató posztját. A diagramon szemléletesen látszik, hogy bár az idény nagy részében a Ferencváros volt a címvédés toronymagas favoritja – még egészen néhány fordulóval ezelőttig is –, mostanra fordult a kocka, és 

az ETO-nak a kezdeti mindössze 17%-ról immáron 71%-ra ugrott az esélye a bajnoki cím besöprésére!

Az FTC sanszai ezzel szemben jelentősen lecsökkentek, már a 25%-ot is alig érik el. Ettől még persze a bajnokság korántsem dőlt el, a fradisták továbbra is bíznak a fordításban, erre utalt Kubatov Gábor is a vereség utáni posztjában. A két magyar topcsapat szerdán ismét egymásnak feszül, ezúttal a Magyar Kupa fináléja lesz a tét a 20 órakor kezdődő elődöntőben.

A kérdés már csak az: vajon a legvégén is az ETO nevet? (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. április 20. 12:31 Szerkesztve
Pontosan. Végre legális lesz a kannabisz, ahogy a jóisten is megteremtette és nem fogják hájfejű szakértők kriminalizálni
