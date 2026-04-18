diósgyőr Holdampf Gergő Nebojsa Vignjevics

„Személyes sértettségek voltak” – a csúnyán kieső Diósgyőr csapatkapitánya nem érti, miért mellőzték őt

2026. április 18. 22:40

Holdampf Gergő és Nebojsa Vingjevics vezetőedző próbált magyarázatot adni a DVTK kiesésére. A Diósgyőr Debrecen elleni 5–0-s zakója után értékeltek.

2026. április 18. 22:40
null

Bántósan simán, már három körrel a tavaszi szezon vége előtt, 5–0-s hazai vereséggel esett ki a Debrecen ellen a Diósgyőr az NB I-ből. A találkozó után a DVTK csapatkapitánya, Holdampf Gergő nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.

A diósgyőri csapatkapitány, Holdampf Gergő nem kapott sok lehetőséget az évadban. Fotó: MTI/Vajda János

„Ez jellemzett minket az egész szezonban: több meccsen is vezettünk, mégis kikaptunk. Ma is jól kezdtünk, aztán az első gól után szétesett a csapat, nehéz bármit mondani.”

Ezután arról kérdezte a riporter, hogy konkrétan mi lehetett ennek a szörnyű idénynek az oka.

Sajnos a személyes sértettségek mellett is nehezen tudok elmenni: csapatkapitányként kívülről követtem az egészet, nem nagyon volt lehetőségem a csapatot a pályán segíteni.

Sok apró hiba vezetett ide. Elképesztően fájó. Van még hátra három mérkőzés, melyeken majd mindenki a becsületéért játszik. Eddig kellett volna mindenkinek megmutatnia, mit tud, most már csak a becsületünkért fogunk küzdeni.”

Holdampf összesen 12 mérkőzésen volt kezdő az évadban, a márciusban kinevezett Nebojsa Vignjevicsnél csupán két alkalommal. A tréner eddig 6 mérkőzésen ült a kispadon, összesen 1 pontot szerzett csapatával.

A diósgyőri vezetőedző túlságosan bízott néhány játékosban

„Sajnálom, mert ez a klub, ez a város, ez a szurkolótábor nem ezt érdemelte” – értékelte Vignjevics a kamera előtt. – „Az első gól után néhány játékosnál motivációs problémák merültek fel, nem hittek a fordításban, ezt talán az MTK korábbi győzelme okozta. A Kazincbarcika elleni vereség volt a kulcs a kiesésünkben. 

Én abban követtem el hibát, hogy olyan játékosokban bíztam túlságosan, akiknek valójában kevesebb lehetőséget kellett volna adnom.”

A mérkőzés után a csalódott diósgyőri ultrák mezlevételre szólították fel a játékosokat, akik azonban ennek nem tettek eleget, és nem is mentek ki a szurkolókhoz.

 Nyitókép: MTI/Purger Tamás

