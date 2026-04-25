labdarúgás Rochdale Anglia videó

Ilyen a futball varázsa! Elképesztő dráma az angol ötödosztályban – mindkét csapat szurkolói a pályán ünnepeltek

Hihetetlen módon dőlt el a bajnoki cím és a feljutás. Mutatjuk a drámát az angol ötödosztályból!

2026. április 25. 22:17
Hollywoodban sem írhatták volna meg jobban azt a végjátékot, ami az angol ötödosztályú labdarúgó-bajnokságban (National League) történt.

Elképesztő végjátékot hozott at angol ötödosztály küzdelme (Fotó: York City FC/Facebook)

A 24 csapatos bajnokság utolsó, 46. fordulójában a listavezető York City FC a második helyen álló Rochdale otthonába látogatott. A tét a bajnoki címen túl az egyenes ágon való feljutás volt a negyedosztályba.

A vendégek 107, a hazaiak 105 ponttal álltak az ötödosztály csúcsrangadója előtt. A Rochdale csak egy győzelemmel előzhetett, minden más eredmény a York Citynek kedvezett.

Dráma az angol ötödosztályban

Az első gólra egészen a 95. percig kellett várni (papíron hat perc volt a ráadás), ekkor a Rochdale megszerezte a vezetést, amivel virtuálisan átvette a vezetést a tabellán. A játékosok és a szurkolók sem bírtak magukkal örömükben, a drukkerek közül sokan berohantak a pályára ünnepelni. VIDEÓ ITT!

Aztán jött a fordulat, a York City a 103. percben valahogyan begyötörte az egyenlítést érő találatot, amivel már ismét a vendégek álltak jobban. Mondani sem kell, most meg a vendégszurkolók rohantak be a pályára ünnepelni. VIDEÓ ITT!

A végeredmény 1–1-es döntetlen lett, így a York City 108 pontot gyűjtve bajnok lett, míg a Rochdale 106-tal a második helyen zárt. A rájátszásból azonban még kivívhatja a feljutását, azt az elődöntőben kezdheti. A negyedosztályba a York City mellett a rájátszás győztese jut még fel.


A Rochdale egyébként csak saját magát okolhatja, ha nem jut fel, hiszen a 42. fordulóban hazai pályán kapott attól a Moracambe-tól, amely a 22. helyen kiesett, majd utána egy döntetlent játszott, vagyis két meccsen csak egy pontot szerzett.

Nyitókép: tom_poole87/York City FC/Facebook

