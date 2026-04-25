Ilyen a futball varázsa! Elképesztő dráma az angol ötödosztályban – mindkét csapat szurkolói a pályán ünnepeltek

Az idény legpofátlanabb gólját kapták Szoboszlaiék? Döbbenetes jelenetsor Angliában (VIDEÓ)
Mi, magyarok ráadásul Pécsi Ármin miatt is árgus szemekkel néztük, mi történik.
Hihetetlen módon dőlt el a bajnoki cím és a feljutás. Mutatjuk a drámát az angol ötödosztályból!
Hollywoodban sem írhatták volna meg jobban azt a végjátékot, ami az angol ötödosztályú labdarúgó-bajnokságban (National League) történt.
A 24 csapatos bajnokság utolsó, 46. fordulójában a listavezető York City FC a második helyen álló Rochdale otthonába látogatott. A tét a bajnoki címen túl az egyenes ágon való feljutás volt a negyedosztályba.
A vendégek 107, a hazaiak 105 ponttal álltak az ötödosztály csúcsrangadója előtt. A Rochdale csak egy győzelemmel előzhetett, minden más eredmény a York Citynek kedvezett.
Az első gólra egészen a 95. percig kellett várni (papíron hat perc volt a ráadás), ekkor a Rochdale megszerezte a vezetést, amivel virtuálisan átvette a vezetést a tabellán. A játékosok és a szurkolók sem bírtak magukkal örömükben, a drukkerek közül sokan berohantak a pályára ünnepelni. VIDEÓ ITT!
Aztán jött a fordulat, a York City a 103. percben valahogyan begyötörte az egyenlítést érő találatot, amivel már ismét a vendégek álltak jobban. Mondani sem kell, most meg a vendégszurkolók rohantak be a pályára ünnepelni. VIDEÓ ITT!
A végeredmény 1–1-es döntetlen lett, így a York City 108 pontot gyűjtve bajnok lett, míg a Rochdale 106-tal a második helyen zárt. A rájátszásból azonban még kivívhatja a feljutását, azt az elődöntőben kezdheti. A negyedosztályba a York City mellett a rájátszás győztese jut még fel.
A Rochdale egyébként csak saját magát okolhatja, ha nem jut fel, hiszen a 42. fordulóban hazai pályán kapott attól a Moracambe-tól, amely a 22. helyen kiesett, majd utána egy döntetlent játszott, vagyis két meccsen csak egy pontot szerzett.
Nyitókép: tom_poole87/York City FC/Facebook
A leköszönő miniszterelnök megszólalt a megújulásról és a politikai szövetség jövőjéről.