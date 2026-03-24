„Rájön az ember, hogy mindenhonnan van kiút” – az ukránok szerencsére még messze vannak

A magyar labdarúgó-válogatott a rossz emlékű Írország elleni hazai világbajnoki selejtező után először találkozott Telkiben, ahol a játékosok Marco Rossi vezetésével a szombati, Szlovénia és a jövő keddi, Görögország elleni barátságos találkozókra készülnek. Az összetartás második napján a DVSC újonca, Szűcs Tamás és a cseh Sigma Olomouc légiósa, Baráth Péter állt az újságírók rendelkezésére.

„Nagyon jól telt az első nap, sok játékossal tudtam beszélni, nagyon befogadó a közeg, élmény itt lenni – kezdte a Debrecen szélsője. – Hallottam arról, hogy itt nagyon jó a közösség, de azért erre én sem számítottam. Édesapámmal osztottam meg először a hírt arról, hogy válogatott kerettag lettem, mert ő volt az, aki végigkísérte az utamat az elejétől, aztán rögtön a páromnak szóltam természetesen.”