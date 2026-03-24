Baráth Péter szűcs tamás válogatott

„Rájön az ember, hogy mindenhonnan van kiút” – az ukránok szerencsére még messze vannak

2026. március 24. 10:16

Szűcs Tamás és Baráth Péter válaszolt Telkiben az újságírók kérdéseire. A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Szlovéniát fogadja a Puskás Arénában.

2026. március 24. 10:16
Nagy-Pál Tamás

A magyar labdarúgó-válogatott a rossz emlékű Írország elleni hazai világbajnoki selejtező után először találkozott Telkiben, ahol a játékosok Marco Rossi vezetésével a szombati, Szlovénia és a jövő keddi, Görögország elleni barátságos találkozókra készülnek. Az összetartás második napján a DVSC újonca, Szűcs Tamás és a cseh Sigma Olomouc légiósa, Baráth Péter állt az újságírók rendelkezésére.

„Nagyon jól telt az első nap, sok játékossal tudtam beszélni, nagyon befogadó a közeg, élmény itt lenni – kezdte a Debrecen szélsője. – Hallottam arról, hogy itt nagyon jó a közösség, de azért erre én sem számítottam. Édesapámmal osztottam meg először a hírt arról, hogy válogatott kerettag lettem, mert ő volt az, aki végigkísérte az utamat az elejétől, aztán rögtön a páromnak szóltam természetesen.”

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
A Loki labdarúgója elmondta: az az álma, hogy bemutatkozhasson a nemzeti csapatban, de már attól is boldog lenne, ha nyernének a szlovénok és a görögök ellen. Azután felidézte, amikor a dániai Köbenhavn játékosa volt, nagyon messzinek tűnt, hogy egyszer válogatott legyen. 

„Mondhatjuk, hogy elég nagy visszaigazolás ez a meghívó arra, hogy megtérül a befektetett munka. 

Dániában megéltem olyan időszakokat, amikor elérhetetlennek tűnt a válogatottság, de az az egy százalék mindig ott volt a fejemben, hogy ne adjam fel. Ilyenkor rájön az ember, hogy mindenhonnan van kiút.”

Végül szóba került, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor kijelentette, a tavalyi vb-selejtezős kudarc után a következő, 2030-as világbajnokságra ki kell jutnia Magyarországnak.

„A világbajnoki selejtező még nagyon messze van, most ezekre a meccsekre koncentrálunk. 

Az írek elleni mérkőzést én tévéből néztem, lesújtó volt onnan is megélni, el tudom képzelni, milyen lehetett a pályán. Nyilván senki nem szeretné újra átélni ezt, ezen dolgozunk.”

Baráth Péter 3 év után tért vissza a válogatottba / Fotó: MLSZ

Baráth Péter 3 év után tért vissza a válogatottba

A január óta Csehországban légióskodó Baráth Péter legutóbb három évvel ezelőtt szerepelt címeres mezben.

„Az elmúlt három évben nem sokat egyeztettem a kapitánnyal, de nagyon jól tudtam, hogy minden lépésemet figyelemmel kíséri a stáb. Az eleje nem volt könnyű ennek az időszaknak, de most már sokkal kiegyensúlyozottabb a teljesítményem, és ezzel a meghívóval visszakerültem oda, ahová szeretnék tartozni. Meg szeretném mutatni, miben fejlődtem ebben a három évben, és remélem, később is tagja lehetek a válogatottnak.”

A mieinkre még négy felkészülési meccs vár, ugyanis júniusban Finnországgal és Kazahsztánnal is találkoznak, aztán a Nemzetek Ligáját az ősszel kezdik meg Ukrajna ellen.

Az ukránok elleni meccs még messze van, most a következő találkozóra koncentrálunk. Egymás közt kimondtuk, hogy mind a négy felkészülési mérkőzésünket győzelemmel szeretnénk zárni.

Nem tudom, milyen szerepet szám nekem Marco Rossi, de én már annak is örülök, hogy a hosszú kihagyás után visszatérhettem. Szeretnék élni a lehetőséggel, bármilyen feladatot is kapjak a kapitánytól.”

A magyar válogatott szombaton este 6 órakor lép pályára a Puskás Arénában Szlovénia ellen.

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
