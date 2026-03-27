Tóth Alexszel még soha nem történt ilyen, a Ferencváros is szóba került

„Mindent megkaptam tőlük” – Tóth Alex élete legőszintébb interjúját adta
Szokatlan helyzetben van a Bournemouth magyarja. Tóth Alex egy hónapja nem játszott mérkőzést.
Nemzeti labdarúgócsapatunkra két hazai felkészülési mérkőzés vár a márciusi válogatott szünetben: Marco Rossi együttese szombaton Szlovéniát, jövő kedden pedig Görögországot fogadja. Természtesen a télen klubot váltó, az angol Premier League-ben futballozó Tóth Alex is tagja a magyar keretnek, viszont most olyan helyzetben van, amiben tavaly nem volt.
Tóth Alex január végén igazolt a Ferencvárosból Kerkez Milos korábbi csapatába, az AFC Bournemouthba, és ahogyan várni lehetett, még nem sok játéklehetőséget kap: mióta a klubnál van, kilenc bajnokit játszottak a Cseresznyések, de ezek közül csak négyen lépett pályára, háromszor az utolsó percekre küldték be, míg egyszer kezdőként számítottak rá. Az utolsó három mérkőzésen egyáltalán nem játszott, így legutóbb február végén, gyakorlatilag egy hónapja futballozott. Ebből kifolyólag most úgy érkezett meg a magyar válogatotthoz, hogy nincs játékban.
„Magam is kíváncsi vagyok, miként hat ez rám – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Tóth Alex, aki szombaton Szlovénia ellen tizedszer léphet pályára a nemzeti csapatban. – Nehéz megjósolni, mennyire befolyásolja a játékomat az, hogy az utóbbi hetekben kevesebb percet töltöttem a pályán.
A Ferencvárosból érkezve rendre meccsek voltak a lábamban, most ez másként van… Pályafutásom során először érkeztem meg így az edzőtáborba, nem tudom, hogyan hat ez ki a futballomra.”
Elmondta, hogyan készülnek a két felkészülési mérkőzésre:
Mindig jó Telkibe megérkezni és együtt készülni az előttünk álló kihívásokra. Fontos, hogy jól érezzük magunkat, mert rosszkedvűen nem lehet sikereket elérni. Noha Szlovénia és Görögország ellen felkészülési találkozó vár ránk, rendkívül komolyan vesszük mindkettőt.
Ugyanolyan fontosak, mint bármelyik másik mérkőzés. Az elmúlt napokban a taktika finomításán dolgoztunk, az ellenfelet is alaposan elemeztük. Vannak hiányzók, némileg változott az eredeti keret, és néhányan most először vannak velünk. Azonban Marco Rossi tudja a dolgát, készen állunk az újabb kihívásokra” – jelentette ki.
„Mindenki ismeri Marco Rossit, mit képvisel a labdarúgásban, és mit vár tőlünk, játékosoktól. Nem gondolom, hogy az elmúlt hét-nyolc esztendő munkáját teljesen elvetné. Nyilván lesznek, és kellenek is finomhangolások, változtatások, de nem hiszem, hogy alapvetően más stílusú válogatottat láthatnak a szurkolók.
Győzelmet várok a csapattól, és az is jó lenne, ha szemre is tetszetős játékot nyújtanánk. Ami pedig engem illet, szeretnék minél több percet a pályán tölteni, ez most különösen fontos lenne a karrierem szempontjából”
– tette hozzá a 20 éves középpályás.
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Szalai Attila (Pogon Szczecin), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia)
Középpályások: Baráth Péter (SK Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)
03.28., 18.00: Magyarország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)
03.31.: 19.00: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP
