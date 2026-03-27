Tóth Alexszel még soha nem történt ilyen, a Ferencváros is szóba került

Nemzeti labdarúgócsapatunkra két hazai felkészülési mérkőzés vár a márciusi válogatott szünetben: Marco Rossi együttese szombaton Szlovéniát, jövő kedden pedig Görögországot fogadja. Természtesen a télen klubot váltó, az angol Premier League-ben futballozó Tóth Alex is tagja a magyar keretnek, viszont most olyan helyzetben van, amiben tavaly nem volt.

Tóth Alex január végén igazolt a Ferencvárosból Kerkez Milos korábbi csapatába, az AFC Bournemouthba, és ahogyan várni lehetett, még nem sok játéklehetőséget kap: mióta a klubnál van, kilenc bajnokit játszottak a Cseresznyések, de ezek közül csak négyen lépett pályára, háromszor az utolsó percekre küldték be, míg egyszer kezdőként számítottak rá. Az utolsó három mérkőzésen egyáltalán nem játszott, így legutóbb február végén, gyakorlatilag egy hónapja futballozott. Ebből kifolyólag most úgy érkezett meg a magyar válogatotthoz, hogy nincs játékban.