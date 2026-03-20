Szoboszlai lerántotta a leplet a góljáról: ennyit gyakorolta a figurát a Liverpool

„Úgy tűnik, nemcsak jobb lábam van!” – Szoboszlai elárulta, ilyen még nem történt vele az életében
A Liverpool legjobbja értékelt.
Egy szöglet után talált be a Liverpool magyar középpályása. Szoboszlait Carragher faggatta a góljáról.
Ahogyan arról beszámoltunk, szerdán a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés első gólját a magyar válogatott csapatkapitánya szerezte, méghozzá egy szögletvariációból.
A lefújás után a liverpooliak legendás védőjéből lett szakkommentátor, Jamie Carragher faggatta honfitársunkat a bal lábbal lőtt találatáról, arra volt kíváncsi, mennyit gyakorolták a figurát.
Őszintén szólva két percet, kétszer csináltuk meg”
– felelte Szoboszlai Dominik, majd hozzátette: eredetileg Mohamed Szalah passzolta volna neki a labdát.
A Liverpool nyolcasa a TNT Sportsnak részletesebben is beszélt a góljáról.
„Elkezdtem egy egyenes vonalon futni, de aztán reagálnom kellett a passzra, ami közel jött a védőkhöz. Úgy tűnik, nemcsak jobb lábam van!”
A Liverpool legközelebb szombaton lép pályára, Brighton & Hove Albion vendége lesz a Premier League-ben. A Vörösök az ötödik helyen állnak a bajnokságban, a hatodik Chelsea-t egy ponttal előzik meg, míg a negyedik Aston Villától két pontra vannak. A BL-be szinte biztosan az első öt helyezett automatikusan bejut.
Közben Szoboszlaiék még az FA-kupában is állnak, április 4-én a Manchester City otthonában kellene kiharcolniuk az elődöntőbe jutást. Utána következik a PSG elleni két BL-negyeddöntő, közte a Fulham elleni hazai bajnokival. A Liverpool egyébként nem került könnyű ágra a legrangosabb kupasorozatban, mivel a címvédő után a Bayern München vagy a Real Madrid várna rá az elődöntőben.
A Liverpool legjobbja értékelt.
Nyitókép: Jon Super/MTI/MTVA
A miniszterelnök az EU-csúcs után elmondta, minden egyes érvet, a morálist is, a politikait is, meg a jogit is visszaverte, a sajátjaikat megvédte.