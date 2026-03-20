Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool videó Galatasaray Jamie Carragher Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Szoboszlai lerántotta a leplet a góljáról: ennyit gyakorolta a figurát a Liverpool

2026. március 20. 07:47

Egy szöglet után talált be a Liverpool magyar középpályása. Szoboszlait Carragher faggatta a góljáról.

Ahogyan arról beszámoltunk, szerdán a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés első gólját a magyar válogatott csapatkapitánya szerezte, méghozzá egy szögletvariációból.

A lefújás után a liverpooliak legendás védőjéből lett szakkommentátor, Jamie Carragher faggatta honfitársunkat a bal lábbal lőtt találatáról, arra volt kíváncsi, mennyit gyakorolták a figurát.

Őszintén szólva két percet, kétszer csináltuk meg”

felelte Szoboszlai Dominik, majd hozzátette: eredetileg Mohamed Szalah passzolta volna neki a labdát.


A Liverpool nyolcasa a TNT Sportsnak részletesebben is beszélt a góljáról.

„Elkezdtem egy egyenes vonalon futni, de aztán reagálnom kellett a passzra, ami közel jött a védőkhöz. Úgy tűnik, nemcsak jobb lábam van!”

Szoboszlaiék bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol majd a címvédő Paris Saint-Germainnel találkoznak
Szoboszlaiék bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol majd a címvédő Paris Saint-Germainnel találkoznak (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Szoboszlaiékra újabb nagy meccs vár

A Liverpool legközelebb szombaton lép pályára, Brighton & Hove Albion vendége lesz a Premier League-ben. A Vörösök az ötödik helyen állnak a bajnokságban, a hatodik Chelsea-t egy ponttal előzik meg, míg a negyedik Aston Villától két pontra vannak. A BL-be szinte biztosan az első öt helyezett automatikusan bejut.

Közben Szoboszlaiék még az FA-kupában is állnak, április 4-én a Manchester City otthonában kellene kiharcolniuk az elődöntőbe jutást. Utána következik a PSG elleni két BL-negyeddöntő, közte a Fulham elleni hazai bajnokival. A Liverpool egyébként nem került könnyű ágra a legrangosabb kupasorozatban, mivel a címvédő után a Bayern München vagy a Real Madrid várna rá az elődöntőben.

Nyitókép: Jon Super/MTI/MTVA

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!