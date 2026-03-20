Szoboszlai lerántotta a leplet a góljáról: ennyit gyakorolta a figurát a Liverpool

Ahogyan arról beszámoltunk, szerdán a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés első gólját a magyar válogatott csapatkapitánya szerezte, méghozzá egy szögletvariációból.

A lefújás után a liverpooliak legendás védőjéből lett szakkommentátor, Jamie Carragher faggatta honfitársunkat a bal lábbal lőtt találatáról, arra volt kíváncsi, mennyit gyakorolták a figurát.