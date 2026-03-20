Ennél nagyobb elismerés nem kell – Angliában nagy az egyetértés Szoboszlai kapcsán

Orbán Szentendrén: Mindig nemet mondtam arra, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába! (VIDEÓ)
„Mindenkit mozgósítunk, hogy legyen ott, amikor meg kell hoznunk április 12-én az utódaink sorsát is meghatározó döntésünket.”
A Sky Sports és egy korábbi angol válogatott csatár is megnevezte a Premier League mostani idényének tíz legjobbját. Szoboszlai Dominik mindkét listán bekerült az első ötbe.
Az angol labdarúgó Premier League-ben a Coventry City, a Blackburn Rovers, a Charlton Athletic és a Queens Park Rangers színeiben összesen 62 mérkőzésen pályára lépő Jay Bothroydnál, valamint a Sky Sports szakértői csapatánál is bekerült Szoboszlai Dominik az angol bajnokság mostani idényének eddigi öt legjobb játékosa közé.
A pályafutása során a Wolverhamptonnál és a Cardiff Citynél is szereplő, egyszeres angol válogatott csatár listáján a Liverpool magyar futballistája a negyedik helyet foglalja el, míg a Sky Sports az ötödik pozícióba rangsorolta. Csak két játékos van, aki mindkét listán megelőzi Szoboszlait: Declan Rice, az Arsenal középpályása és Bruno Fernandes, a Manchester United karmestere.
Érdekesség, hogy Bothroydnál a Liverpool csatára, Hugo Ekitike és a Brentford támadója, a brazil válogatott friss keretébe meghívott Igor Thiago is bekerült a top hatba, ők azonban a Sky Sportsnál az első tízbe sem fértek be.
A Premier League mostani idényének tíz legjobbja…
…Jay Bothroydnál: 1. Declan Rice (Arsenal), 2. Bruno Fernandes (Manchester United), 3. Hugo Ekitike (Liverpool), 4. SZOBOSZLAI DOMINIK (Liverpool), 5. David Raya (Arsenal), 6. Igor Thiago (Brentford), 7. Joao Pedro (Chelsea), 8. Antoine Semenyo (AFC Bournemouth/Manchester City), 9. Gabriel (Arsenal), 10. Erling Haaland (Manchester City)
…a Sky Sportsnál: 1. Bruno Fernandes, 2. Declan Rice, 3. Gabriel, 4. Erling Haaand, 5. SZOBOSZLAI DOMINIK, 6. Antoine Semenyo, 7. William Saliba (Arsenal), 8. David Raya, 9. Joao Pedro, 10. Morgan Rogers (Aston Villa)
Szoboszlai a Premier League jelenlegi kiírásában az eddigi 28 mérkőzésén öt gólt szerzett és három gólpasszt adott. Az angol bajnokság hivatalos honlapján lehet rá szavazni az idény legjobbja díj egyik jelöltjeként.
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP
***
