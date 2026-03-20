Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
sky sports Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Ennél nagyobb elismerés nem kell – Angliában nagy az egyetértés Szoboszlai kapcsán

2026. március 20. 18:17

A Sky Sports és egy korábbi angol válogatott csatár is megnevezte a Premier League mostani idényének tíz legjobbját. Szoboszlai Dominik mindkét listán bekerült az első ötbe.

Az angol labdarúgó Premier League-ben a Coventry City, a Blackburn Rovers, a Charlton Athletic és a Queens Park Rangers színeiben összesen 62 mérkőzésen pályára lépő Jay Bothroydnál, valamint a Sky Sports szakértői csapatánál is bekerült Szoboszlai Dominik az angol bajnokság mostani idényének eddigi öt legjobb játékosa közé.

A pályafutása során a Wolverhamptonnál és a Cardiff Citynél is szereplő, egyszeres angol válogatott csatár listáján a Liverpool magyar futballistája a negyedik helyet foglalja el, míg a Sky Sports az ötödik pozícióba rangsorolta. Csak két játékos van, aki mindkét listán megelőzi Szoboszlait: Declan Rice, az Arsenal középpályása és Bruno Fernandes, a Manchester United karmestere.

Érdekesség, hogy Bothroydnál a Liverpool csatára, Hugo Ekitike és a Brentford támadója, a brazil válogatott friss keretébe meghívott Igor Thiago is bekerült a top hatba, ők azonban a Sky Sportsnál az első tízbe sem fértek be.

A Premier League mostani idényének tíz legjobbja…
…Jay Bothroydnál: 1. Declan Rice (Arsenal), 2. Bruno Fernandes (Manchester United), 3. Hugo Ekitike (Liverpool), 4. SZOBOSZLAI DOMINIK (Liverpool), 5. David Raya (Arsenal), 6. Igor Thiago (Brentford), 7. Joao Pedro (Chelsea), 8. Antoine Semenyo (AFC Bournemouth/Manchester City), 9. Gabriel (Arsenal), 10. Erling Haaland (Manchester City)
…a Sky Sportsnál: 1. Bruno Fernandes, 2. Declan Rice, 3. Gabriel, 4. Erling Haaand, 5. SZOBOSZLAI DOMINIK, 6. Antoine Semenyo, 7. William Saliba (Arsenal), 8. David Raya, 9. Joao Pedro, 10. Morgan Rogers (Aston Villa)

Szoboszlai a Premier League jelenlegi kiírásában az eddigi 28 mérkőzésén öt gólt szerzett és három gólpasszt adott. Az angol bajnokság hivatalos honlapján lehet rá szavazni az idény legjobbja díj egyik jelöltjeként.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!