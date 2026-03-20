Ennél nagyobb elismerés nem kell – Angliában nagy az egyetértés Szoboszlai kapcsán

Az angol labdarúgó Premier League-ben a Coventry City, a Blackburn Rovers, a Charlton Athletic és a Queens Park Rangers színeiben összesen 62 mérkőzésen pályára lépő Jay Bothroydnál, valamint a Sky Sports szakértői csapatánál is bekerült Szoboszlai Dominik az angol bajnokság mostani idényének eddigi öt legjobb játékosa közé.

A pályafutása során a Wolverhamptonnál és a Cardiff Citynél is szereplő, egyszeres angol válogatott csatár listáján a Liverpool magyar futballistája a negyedik helyet foglalja el, míg a Sky Sports az ötödik pozícióba rangsorolta. Csak két játékos van, aki mindkét listán megelőzi Szoboszlait: Declan Rice, az Arsenal középpályása és Bruno Fernandes, a Manchester United karmestere.