03. 27.
péntek
magyar válogatott Magyarország Hajdú B. István Szoboszlai Dominik

Nem várhatjuk el Szoboszlaitól, hogy minden meccset megnyerjen a magyar válogatottnak

2026. március 27. 07:41

Hajdú B. István a magyar válogatottról beszélt. Szoboszlai Dominik helyzetéről is szót ejtett.

2026. március 27. 07:41
A magyar labdarúgó-válogatott márciusi felkészülési mérkőzései előtt az M4 Sport kommentátora, Hajdú B. István fejtette ki a véleményét a csapatról és Szoboszlai Dominikról.

A mieink ebben az évben először, szombaton azokkal a szlovénokkal csapnak össze, akik szintén nem lesznek résztvevői a nyári világbajnokságnak.

„Mindkét csapat picit búslakodott, hogy még a pótselejtezőt sem érte el. Kétségtelen, mi sokkal közelebb álltunk ehhez, mint a szlovénok. Játszani, készülni kell az újabb feladatokra. Nálunk nem volt kapitányváltás, náluk volt. A magyar válogatottból az ír csapás után senki nem mondta le a válogatottságot, tehát mindenki javítani szeretne. Nyilván a kapitány döntése, ki fog végül játszani.

Azt hiszem, a közönség rokonszenvét nem vesztette el a válogatott, de meg kell ezt szilárdítani két győzelemmel Szlovénia és Görögország ellen”

– idézte az m4sport.hu Hajdú B. Istvánt.

Az M4 Sport kommentátora el tudja képzelni, hogy újoncot avatunk, már az első meccsen is.

„Nem gondolnám azonban, hogy nagyon más rendszerben játszik majd a válogatott, hiszen nagyjából kikövetkeztethető, melyik névsor lenne a legerősebb” – jelentette ki. Arról is beszélt, kíváncsi a játékosok reakciójára a pályán, ahol egy álom szertefoszlott.

Jó példa lehet a női kosárlabda-válogatott, amely két éve Sopronban lemaradt az olimpiáról nyert helyzetből, majd újrakezdve, újraépítve önmagát kvalifikált a világbajnokságra”

– fogalmazott.

Szoboszlai a Liverpool és a magyar válogatott kulcsembere is
Szoboszlai a Liverpool és a magyar válogatott kulcsembere is (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Méltatja Szoboszlait

Szoboszlai Dominik teljesítményét pedig így látja:

Kis túlzással annyit ér, mint a teljes szlovén válogatott. Azt várni, hogy mindig minden meccset Szoboszlai nyer meg nekünk, az nem lehetséges, de benne is van egy nagy adag bizonyítási vágy, hiszen mindig nagyon szeretett a magyar válogatottban játszani. Elképzelhető, hogy Szlovénia ellen épp ő jelenti majd a különbséget.”

A magyar válogatott kerete a márciusi felkészülési mérkőzésekre

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Szalai Attila (Pogon Szczecin), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia)
Középpályások: Baráth Péter (SK Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)

Felkészülési mérkőzések
03.28., 18.00: Magyarország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)
03.31.: 19.00: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport)

