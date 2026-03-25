Itt kötött ki Szoboszlai barátjának 45 millió forintos ajándéka

Ezért fogja Szoboszlait nagyon rosszul érinteni Szalah távozása
Aggódnak Liverpoolban.
Haaland nagylelkű volt. Szoboszlai jóbarátja a szülővárosa könyvtára részére vett egy méregdrága könyvet.
Erling Haaland, a norvég labdarúgó-válogatott és a Manchester City csatára, Szoboszlai Dominik jóbarátja, megvásárolta hazája történetének legdrágább könyvét, majd elajándékozta azt szülővárosa könyvtárának – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A 25 éves játékos édesapjával, Alf-Inge Haalanddal közösen vette meg Snorri Sturluson „Királyok történetei” című művét 1,3 millió norvég koronáért (nagyjából 45 millió forint) még decemberben – jelentette az NTB hírügynökség.
A sztárfutballistának ugyanakkor nem volt szándéka megtartani a kötetet, mint mondta, soha nem volt „nagy könyvolvasó”.
Haaland szülővárosa, Bryne könyvtárának ajándékozta a könyvet, de feltételt szabott: „azt kértem, hogy a könyv mindig legyen nyitva, így az emberek bármikor tudnak olvasni azokról, akik az én otthonomból, Bryne-ből és Jaerenből származnak.”
A város keddi közleménye szerint a csatár úgy véli, könnyebb úgy olvasásra buzdítani az embereket, ha magukra ismernek azokban, akikről olvasnak.
Én a saját álmomat élem, de ez sajnos nagyon keveseknek adatik meg. Láttam, hogy a könyvek lehetővé teszik sok ember számára az álmodozást és azt, hogy megvalósítsák az álmaikat”
– tette hozzá Haaland.
A település közleménye szerint a következő tanévben a könyv „főszereplője” lesz a város iskolái között sorra kerülő olvasási versenynek, amelynek győztese az oslói Ullevaal Stadionban élőben tekintheti meg a norvég válogatott és Haaland egyik mérkőzését.
Szoboszlai Liverpoolja és Haaland Manchester Cityje rögtön a válogatott szünet után, április 4-én összecsap, méghozzá az FA-kupa negyeddöntőjében a manchesteriek pályaválasztásával.
Nyitókép: Glyn Kirk/AFP
