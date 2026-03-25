Itt kötött ki Szoboszlai barátjának 45 millió forintos ajándéka

Erling Haaland, a norvég labdarúgó-válogatott és a Manchester City csatára, Szoboszlai Dominik jóbarátja, megvásárolta hazája történetének legdrágább könyvét, majd elajándékozta azt szülővárosa könyvtárának – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A 25 éves játékos édesapjával, Alf-Inge Haalanddal közösen vette meg Snorri Sturluson „Királyok történetei” című művét 1,3 millió norvég koronáért (nagyjából 45 millió forint) még decemberben – jelentette az NTB hírügynökség.