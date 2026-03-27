„Amikor rád nézett, ez tükröződött az arcán” – Klopp szerint ilyen valójában Szalah

Megelégelte a pletykákat: bejelentette távozását a Liverpool sztárja
A Liverpool korábbi menedzsere őszinte mondataira büszke lehet az egyiptomi támadó. Jürgen Klopp szerint a valaha volt egyik legnagyobb játékos hagyja el a klubot. Szalah legendaként búcsúzik az Anfieldtől.
Amint arról beszámoltunk, Mohamed Szalah a héten bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a klubját. Az egyiptomi fenomén az elmúlt évtizedben a Liverpool labdarúgócsapatának legmeghatározóbb játékosává vált, aki a Premier League egyik legjobb külföldi támadójaként vonult be a történelembe.
Elkerülhetetlen volt?
A tavalyi szerződéshosszabbítása után Szalah emlékezetes botrányba keveredett ősszel, de sikerült rendeznie a viszonyát Arne Slot vezetőedzővel, az utóbbi időben pedig rendszeresen játszik. Éppen ezért lepett meg sokakat, amikor bejelentette a nyári távozását – írja a Magyar Nemzet. A két magyar csapattárs, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is reagált az egyiptomi döntésére, a magyar válogatott csapatkapitánya a saját közösségi oldalán legendának nevezte az afrikai klasszist, Kerkez pedig királynak.
Mohamed Szalah a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa: 435 mérkőzésen 255 gól és 122 gólpassz fűződik eddig a nevéhez, csak Roger Hunt és Ian Rush előzi meg a vonatkozó rangsorban!
Korábbi menedzsere, a városban még mindig elképesztő népszerűségnek örvendő Jürgen Klopp 2017-től 2024-ig dolgozott együtt az egyiptomi támadóval. Sokat köszönhetnek egymásnak.
„Biztos vagyok abban, hogy Mo életében volt egy olyan pillanat, amikor ilyesmiről álmodott, de én el sem tudtam képzelni, hogy ilyesmi lehetséges. A számok, amiket produkált, és a teljesítmény, amit nyújtott — ezek némelyike örökre felülmúlhatatlan marad. A nyári szünet után minden évben egy új ötlettel tért vissza, és ez működött.
Mindig a gólok lebegtek a szeme előtt. Nem hiszem, hogy ezt meg lehet tanulni, ez benned van. Ezért is volt kihívás vele dolgozni. Mert ha nyolcvanhét perc után lecserélted, és rád nézett, tükröződött az arcán az üzenet, hogy lőhetett volna még három gólt az utolsó öt percben.
Ez sosem volt könnyű” – fogalmazott Klopp, aki azt is hozzátette, a valaha volt egyik legnagyobb játékos hagyja el Liverpoolt.
A Liverpool felnőttcsapatának másik magyar játékosa, Kerkez Milos is posztolt.
Fotó: Oli Scarff/AFP
