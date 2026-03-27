Ötvenötezer fős ország nemzeti csapatával játszik sorsdöntő meccset a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott a Feröer-szigeteki, a montenegrói és a koszovói csapattal találkozik a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A sorsolást csütörtökön tartották Lisszabonban.

A 24 csapatot felvonultató 2028-as Eb-t január 13. és 30. között rendezik három országban, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban. A három házigazda, valamint a címvédő Dánia nem érdekelt a selejtezőben. A fennmaradó húsz helyre 32 válogatott pályázik, őket osztották most be nyolc csoportba. A nyolc kvartett első két helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik jut ki a kontinenstornára. A csoportharmadikok rangsorában csak a kvartettek első és második helyezettjei elleni négy találkozó eredményét veszik alapul, a negyedikek elleni két eredményt nem.