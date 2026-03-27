férfi kézilabda-válogatott Magyarország magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda kézilabda Feröer-szigetek

Ötvenötezer fős ország nemzeti csapatával játszik sorsdöntő meccset a magyar válogatott

2026. március 27. 15:03

Egyre jobb csapata van Feröer-szigeteknek. A magyar válogatottnak nem szabad alábecsülnie a selejtezőben.

2026. március 27. 15:03
A magyar férfi kézilabda-válogatott a Feröer-szigeteki, a montenegrói és a koszovói csapattal találkozik a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A sorsolást csütörtökön tartották Lisszabonban.

A 24 csapatot felvonultató 2028-as Eb-t január 13. és 30. között rendezik három országban, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban. A három házigazda, valamint a címvédő Dánia nem érdekelt a selejtezőben. A fennmaradó húsz helyre 32 válogatott pályázik, őket osztották most be nyolc csoportba. A nyolc kvartett első két helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik jut ki a kontinenstornára. A csoportharmadikok rangsorában csak a kvartettek első és második helyezettjei elleni négy találkozó eredményét veszik alapul, a negyedikek elleni két eredményt nem.

A magyarokra májusban még vb-selejtező vár. A szerbek elleni első összecsapást május 14-én rendezik Nisben, a három nappal későbbi visszavágónak Veszprém ad otthont. A párharc győztese jut ki a 2027-es németországi világbajnokságra.

A selejtezőcsoportok

  • 1. csoport: Horvátország, Hollandia, Litvánia, Finnország
  • 2. csoport: Norvégia, Ausztria, Georgia, Törökország
  • 3. csoport: Izland, Szerbia, Ukrajna, Észtország
  • 4. csoport: MAGYARORSZÁG, Feröer-szigetek, Montenegró, Koszovó
  • 5. csoport: Szlovénia, Csehország, Bosznia-Hercegovina, Izrael
  • 6. csoport: Franciaország, Lengyelország, Románia, Lettország
  • 7. csoport: Németország, Olaszország, Belgium, Szlovákia
  • 8. csoport: Svédország, Észak-Macedónia, Görögország, Luxemburg

A magyar válogatott menetrendje

  • 2026. november 4./5.: Magyarország–Montenegró
  • 2026. november 7./8.: Koszovó–Magyarország
  • 2027. március 10./11.: Feröer-szigetek–Magyarország
  • 2027. március 13./14.: Magyarország–Feröer-szigetek
  • 2027. május 5./6.: Montenegró–Magyarország
  • 2027. május 9.: Magyarország–Koszovó
Nem lesz könnyű dolga a magyar válogatottnak, nagyon lelkesek a feröeriek
Nem lesz könnyű dolga a magyar válogatottnak, nagyon lelkesek a feröeriek (Fotó: Fabrice Coffrini/AFP)

Imádják a kézilabdát

A magyar válogatott tehát a Feröer-szigetek együttesével is összecsap. Az alig több mint ötvenezer (nagyjából ötvenötezer) lakosú skandináv szigetországban a futball mellett ez a csapatsport a legnépszerűbb, eredményességét tekintve pedig már most a labdarúgás előtt jár, a Feröer-szigetek férfi-kézilabdaválogatottja például ott toporog az európai élcsapatok mögött. Lényegében a kézilabda lett náluk a nemzeti sport – fogalmazott novemberi cikkében a Magyar Nemzet.

Hozzátette: jelenleg az országban négy osztályban folynak a bajnoki küzdelmek. A legfelsőbben, azaz a női és a férfi elitligában küzdenek a legjobbak, alattuk további három osztályban zajlanak a küzdelmek. Bár az egyes számok eltérőek, abban nagyjából mindenki egyetért, hogy a szigetországban 3000-3200 között van az igazolt kézilabdázók száma. Összehasonlításképpen: a Francia Kézilabda-szövetség 2024-es nyilvántartása alapján Franciaországban 602 218 igazolt, engedéllyel rendelkező kézilabdázó van.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 27. 16:07
Feröer nem ország hanem egy autonóm terület egy országon (Dánia) belül sok más ilyen "ország" van, csak az olaszoknál öt
yalaelnok
2026. március 27. 16:06
lassan már annyi ország lesz EB szervező, ahány stadionban meccs van Feröer persze nem ország, mert országnak a politikailag független területeket nevezzük Fer9öer egy autonóm terület Dánián belül, olyan, mint Valle d'Aosta, Szicília vagy Szardínia Olaszországon belül, és még sok más autonóm terület létezik
gullwing
2026. március 27. 16:02
Azért egy ilyen megyei jogú város csak nem jelent akadályt!
