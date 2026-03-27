Ötvenötezer fős ország nemzeti csapatával játszik sorsdöntő meccset a magyar válogatott

„Ezt már senki nem veszi el tőlem” – a magyar válogatott nagy visszatérője a Mandinernek
Már valóra vált a legnagyobb álma, most azonban kivárásra játszik.
Egyre jobb csapata van Feröer-szigeteknek. A magyar válogatottnak nem szabad alábecsülnie a selejtezőben.
A magyar férfi kézilabda-válogatott a Feröer-szigeteki, a montenegrói és a koszovói csapattal találkozik a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A sorsolást csütörtökön tartották Lisszabonban.
A 24 csapatot felvonultató 2028-as Eb-t január 13. és 30. között rendezik három országban, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban. A három házigazda, valamint a címvédő Dánia nem érdekelt a selejtezőben. A fennmaradó húsz helyre 32 válogatott pályázik, őket osztották most be nyolc csoportba. A nyolc kvartett első két helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik jut ki a kontinenstornára. A csoportharmadikok rangsorában csak a kvartettek első és második helyezettjei elleni négy találkozó eredményét veszik alapul, a negyedikek elleni két eredményt nem.
A magyarokra májusban még vb-selejtező vár. A szerbek elleni első összecsapást május 14-én rendezik Nisben, a három nappal későbbi visszavágónak Veszprém ad otthont. A párharc győztese jut ki a 2027-es németországi világbajnokságra.
A selejtezőcsoportok
A magyar válogatott tehát a Feröer-szigetek együttesével is összecsap. Az alig több mint ötvenezer (nagyjából ötvenötezer) lakosú skandináv szigetországban a futball mellett ez a csapatsport a legnépszerűbb, eredményességét tekintve pedig már most a labdarúgás előtt jár, a Feröer-szigetek férfi-kézilabdaválogatottja például ott toporog az európai élcsapatok mögött. Lényegében a kézilabda lett náluk a nemzeti sport – fogalmazott novemberi cikkében a Magyar Nemzet.
Hozzátette: jelenleg az országban négy osztályban folynak a bajnoki küzdelmek. A legfelsőbben, azaz a női és a férfi elitligában küzdenek a legjobbak, alattuk további három osztályban zajlanak a küzdelmek. Bár az egyes számok eltérőek, abban nagyjából mindenki egyetért, hogy a szigetországban 3000-3200 között van az igazolt kézilabdázók száma. Összehasonlításképpen: a Francia Kézilabda-szövetség 2024-es nyilvántartása alapján Franciaországban 602 218 igazolt, engedéllyel rendelkező kézilabdázó van.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Dollármilliárdokat szállítottak Magyarországon keresztül Nyugatra az ukránok.