Bajban vannak Liverpoolban: dönteni kell Szoboszlairól

„Szoboszlai ikonná válhat Liverpoolban, de a Real mindent boríthat” – Sallói István a Mandinernek
Az angol foci szakértője Kerkez Milos és Tóth Alex helyzetéről is elmondta a véleményét.
A Liverpool 13 gólra szűkítette január hónap legszebb góljait. Szoboszlai három találattal is felkerült a listára.
A Liverpool FC csokorba szedte a férfi, női, valamint az akadémiai csapatok által szerzett legszebb gólokat januárból. A 13-as listára egyedül Szoboszlai Dominik tudott felkerülni három különböző találattal is.
A magyar válogatott középpályás az FA-kupában a Barnsley-nak, a Bajnokok Ligájában az Olympique Marseille-nek és a bajnokságban az AFC Bournemouthnak is betalált. Ráadásul mindhárom gól látványos volt, miután az elsőt átlövésből, míg a másik kettőt szabadrúgásból szerezte.
A legszebb gólról a szurkolói szavazatok döntenek. A listán szereplő találatokra itt szavazhat!
A Liverpool vasárnap 17.30-kor a Manchester Cityt fogadja. A magyar válogatott csapatkapitánya jó eséllyel ismét jobbhátvédet fog játszani.
Nyitókép: Peter Powell/AFP