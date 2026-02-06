Bajban vannak Liverpoolban: dönteni kell Szoboszlairól

A Liverpool FC csokorba szedte a férfi, női, valamint az akadémiai csapatok által szerzett legszebb gólokat januárból. A 13-as listára egyedül Szoboszlai Dominik tudott felkerülni három különböző találattal is.

A magyar válogatott középpályás az FA-kupában a Barnsley-nak, a Bajnokok Ligájában az Olympique Marseille-nek és a bajnokságban az AFC Bournemouthnak is betalált. Ráadásul mindhárom gól látványos volt, miután az elsőt átlövésből, míg a másik kettőt szabadrúgásból szerezte.