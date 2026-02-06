Ft
gól Liverpool videó szavazás Szoboszlai Dominik

Bajban vannak Liverpoolban: dönteni kell Szoboszlairól

2026. február 06. 21:20

A Liverpool 13 gólra szűkítette január hónap legszebb góljait. Szoboszlai három találattal is felkerült a listára.

2026. február 06. 21:20
null

A Liverpool FC csokorba szedte a férfi, női, valamint az akadémiai csapatok által szerzett legszebb gólokat januárból. A 13-as listára egyedül Szoboszlai Dominik tudott felkerülni három különböző találattal is.

A magyar válogatott középpályás az FA-kupában a Barnsley-nak, a Bajnokok Ligájában az Olympique Marseille-nek és a bajnokságban az AFC Bournemouthnak is betalált. Ráadásul mindhárom gól látványos volt, miután az elsőt átlövésből, míg a másik kettőt szabadrúgásból szerezte.

A legszebb gólról a szurkolói szavazatok döntenek. A listán szereplő találatokra itt szavazhat!

A lista a három Szoboszlai-góllal
A lista a három Szoboszlai-góllal / Forrás: liverpoolfc.com

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlaira nagy rangadó vár

A Liverpool vasárnap 17.30-kor a Manchester Cityt fogadja. A magyar válogatott csapatkapitánya jó eséllyel ismét jobbhátvédet fog játszani.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Peter Powell/AFP

 

Takagi
2026. február 06. 22:07
Hajrá Dom!
