Repült a banán – rasszista támadások érték a Real Madrid balhés játékosát (VIDEÓ)

Az Albacete messzemenőkig elítéli a történteket, és célja, hogy a spanyol rendőrség irányítása alá tartozó Központi Operatív Egységgel (UCO) együttműködve beazonosítsa a magáról megfeledkező drukkert, és magyarázatot kérjen tőle a cselekedetéért. Ezt követően várható ítélet a szurkoló ügyében.

A híradások szerint az ellenfelek szimpatizánsai által rendszeresen sértegetett Viníciust már a meccs előtt, a stadionon kívül is rasszista támadások érték:

az Albacete drukkerei állítólag azt kiabálták neki, hogy „Vinícius, egy majom vagy”.

A klub ettől is elhatárolódott, a spanyol liga pedig jelenti az esetet a hatóságoknak.