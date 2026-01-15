Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Király-kupa Vinícius Júnior Albacete Real Madrid rasszizmus

Repült a banán – rasszista támadások érték a Real Madrid balhés játékosát (VIDEÓ)

2026. január 15. 17:19

Ismét rasszista támadások érték a Real Madrid egyik legnagyobb sztárját. Az Albacete szurkolói a győzelmet jelentő gól ünneplése közben banánt dobtak Vinícius Júnior felé.

2026. január 15. 17:19
null

Nem múlt el balhé nélkül a szerdai Albacete–Real Madrid spanyol Király-kupa-mérkőzés, amely óriási meglepetésre a hazai együttes sikerével zárult (3–2). A madridi illetőségű AS sportnapilap beszámolója szerint a másodosztályban 17. helyen álló együttes 94. percben született győztes találatánál az egyik szurkoló egy banánt hajított az edzőváltáson áteső fővárosi gárda színes bőrű játékosa, Vinícius Júnior irányába.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

A banán nem találta el a brazil labdarúgót, sőt észre sem vette, hogy megcélozták. A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) egyik alkalmazottja azonban mindent látott, ő távolította el a bedobott banánt a pályáról, mielőtt Vinícius reagálhatott volna az inzultusra.

 

Az Albacete messzemenőkig elítéli a történteket, és célja, hogy a spanyol rendőrség irányítása alá tartozó Központi Operatív Egységgel (UCO) együttműködve beazonosítsa a magáról megfeledkező drukkert, és magyarázatot kérjen tőle a cselekedetéért. Ezt követően várható ítélet a szurkoló ügyében.

A híradások szerint az ellenfelek szimpatizánsai által rendszeresen sértegetett Viníciust már a meccs előtt, a stadionon kívül is rasszista támadások érték:

az Albacete drukkerei állítólag azt kiabálták neki, hogy „Vinícius, egy majom vagy”.

A klub ettől is elhatárolódott, a spanyol liga pedig jelenti az esetet a hatóságoknak.

Albacete–Real Madrid 3–2

A spanyol Király-kupa nyolcaddöntői közül egyébként eddig hatot játszottak le – csütörtökön rendezik a Racing Santander–Barcelona és a Burgos–Valencia mérkőzéseket –, s az Albacete az egyetlen alsóbb osztályú csapat, amely továbbjutott a legjobb nyolc közé.

Nyitókép: FADEL SENNA / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. január 15. 18:13
A majomnak is kell néha ennie.
Válasz erre
0
0
jump-ing
2026. január 15. 18:01
Szereintem humánus dolog banánnal etetni egy majmot...
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. január 15. 17:58
Na és??? Eltalált valakit??? A banán egy gyümölcs és kb annyi köze van a rasszizmushoz, mint a szivárványszínű zászlónak a melegekhez. És akkor mi lenne, ha egy fehér játékos felé almát dobnának????
Válasz erre
1
0
Töki
2026. január 15. 17:41
Megérdemli a kis faszkalap, mert kiérdemelte, rászolgált! Ne csodálkozzon! Jó futballista lenne, ha csak azzal foglalkozna!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!