Repült a banán – rasszista támadások érték a Real Madrid balhés játékosát (VIDEÓ)

Ismét rasszista támadások érték a Real Madrid egyik legnagyobb sztárját. Az Albacete szurkolói a győzelmet jelentő gól ünneplése közben banánt dobtak Vinícius Júnior felé.
Nem múlt el balhé nélkül a szerdai Albacete–Real Madrid spanyol Király-kupa-mérkőzés, amely óriási meglepetésre a hazai együttes sikerével zárult (3–2). A madridi illetőségű AS sportnapilap beszámolója szerint a másodosztályban 17. helyen álló együttes 94. percben született győztes találatánál az egyik szurkoló egy banánt hajított az edzőváltáson áteső fővárosi gárda színes bőrű játékosa, Vinícius Júnior irányába.
A banán nem találta el a brazil labdarúgót, sőt észre sem vette, hogy megcélozták. A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) egyik alkalmazottja azonban mindent látott, ő távolította el a bedobott banánt a pályáról, mielőtt Vinícius reagálhatott volna az inzultusra.
Az Albacete messzemenőkig elítéli a történteket, és célja, hogy a spanyol rendőrség irányítása alá tartozó Központi Operatív Egységgel (UCO) együttműködve beazonosítsa a magáról megfeledkező drukkert, és magyarázatot kérjen tőle a cselekedetéért. Ezt követően várható ítélet a szurkoló ügyében.
A híradások szerint az ellenfelek szimpatizánsai által rendszeresen sértegetett Viníciust már a meccs előtt, a stadionon kívül is rasszista támadások érték:
az Albacete drukkerei állítólag azt kiabálták neki, hogy „Vinícius, egy majom vagy”.
A klub ettől is elhatárolódott, a spanyol liga pedig jelenti az esetet a hatóságoknak.
Albacete–Real Madrid 3–2
A spanyol Király-kupa nyolcaddöntői közül egyébként eddig hatot játszottak le – csütörtökön rendezik a Racing Santander–Barcelona és a Burgos–Valencia mérkőzéseket –, s az Albacete az egyetlen alsóbb osztályú csapat, amely továbbjutott a legjobb nyolc közé.
Nyitókép: FADEL SENNA / AFP