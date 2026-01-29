Ft
európa-liga Ferencváros Szijjártó Péter

Szijjártó Péter bejelentette: közel kétezer honfitársunk lepte el Angliát – magyar rendőrök is segítenek a helyszínen

2026. január 29. 13:10

Hat magyar konzul és öt magyar rendőr is segít az Angliába utazóknak. A Nottingham–FTC Európa-liga mérkőzésre 1700 vendégjegy kelt el.

2026. január 29. 13:10
null

Hat magyar konzul lesz jelen az Nottingham–FTC futballmérkőzés helyszínén csütörtökön Angliában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten az MTI beszámolója szerint.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is arról számolt be, hogy 

az Európa-liga alapszakaszának nyolcadik fordulójában rendezendő mérkőzésre 1700 vendégjegy kelt el, ezért hat konzul fogja segíteni az Angliába érkező Fradi-drukkereket. 

„Két konzul a stadionban teljesít szolgálatot, ketten a repülőtéren segítik az érkező, majd hazainduló ferencvárosi szurkolókat, két konzul pedig a voucher beváltási ponton lesz jelen, ahol a mérkőzés napján 14 órától lehet a vouchereket váltani a jegyre, ez a Notts County stadionja mellett található” – tudatta. 

Nottingham–FTC
Nottingham–FTC: Szijjártó Péter üzent a magyar szurkolóknak. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +36 30 120 9151. 

„Ha bármilyen probléma adódik a mérkőzés helyszínén, a mérkőzés előtt vagy után, akkor a helyszínen lévő konzul kollégáimhoz kérem, forduljanak bizalommal” – fogalmazott. 

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy a helyszínen öt magyar rendőr is jelen lesz, hogy zavartalan legyen a kapcsolattartás a helyi rendőrséggel. 

„Reméljük, hogy a Fradi olyan eredményt ér majd el, hogy egyenes ágon jut tovább az Európa-ligából. Mindenkinek jó utazást kívánok, akik útra kelnek Angliába, és sok sikert a Ferencvárosnak!” – mondta. 

A Nottingham–FTC mérkőzést csütörtök este 9-től rendezik, a Mandiner helyszíni beszámolóval jelentkezik a találkozóról.

Nem csak Nottingham–FTC lesz csütörtökön

A miniszter emellett arra is kitért, hogy csütörtök este rendezik a magyar–olasz csoportmérkőzést a futsal Európa-bajnokságon Ljubljanában. 

 

„Most is több mint kétszáz jegyet vettek a magyar szurkolók, úgyhogy a helyszínen két konzul kolléga is fogja segíteni őket. Bármilyen ügyes-bajos dolga akad bárkinek, bármilyen problémával szembesülnek, akkor a konzulokhoz forduljanak nyugodtan, akik segíteni fognak” – közölte. 

Illetve megjegyezte, hogy ügyeleti telefonszám is elérhető szükség esetén: +386 5163 4220. „Reméljük, hogy a magyar futsalválogatott megismétli a bravúrt, amit az első fordulóban bemutatott. Hajrá magyarok!” – zárta mondandóját Szijjártó Péter.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

