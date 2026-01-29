Szijjártó Péter bejelentette: közel kétezer honfitársunk lepte el Angliát – magyar rendőrök is segítenek a helyszínen

„Két konzul a stadionban teljesít szolgálatot, ketten a repülőtéren segítik az érkező, majd hazainduló ferencvárosi szurkolókat, két konzul pedig a voucher beváltási ponton lesz jelen, ahol a mérkőzés napján 14 órától lehet a vouchereket váltani a jegyre, ez a Notts County stadionja mellett található” – tudatta.

Nottingham–FTC: Szijjártó Péter üzent a magyar szurkolóknak. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +36 30 120 9151.

„Ha bármilyen probléma adódik a mérkőzés helyszínén, a mérkőzés előtt vagy után, akkor a helyszínen lévő konzul kollégáimhoz kérem, forduljanak bizalommal” – fogalmazott.