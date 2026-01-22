Piszkosul nehéz dolguk lesz a magyaroknak, hogy elérjék a céljukat Svédországban

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Sorrendben Svájccal, Szlovéniával, Svédországgal és Horvátországgal játszanak a mieink. A magyarok pont nélkül kezdik meg a középdöntőt a férfi kézilabda Európa-bajnokságon.
Szerda este kialakult a középdöntő csoportbeosztása és a további menetrend a dán-svéd-norvég közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon.
A magyarok – akiknek célja a legjobb nyolc közé jutás – Malmőben
találkoznak.
A II-ES SZÁMÚ KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA
1. FORDULÓ
Január 23., péntek
15.30: Izland–Horvátország
18.00: MAGYARORSZÁG–Svájc
20.30: Svédország–Szlovénia
2. FORDULÓ
Január 25., vasárnap
15.30: MAGYARORSZÁG–Szlovénia
18.00: Svédország–Izland
20.30: Horvátország–Svájc
3. FORDULÓ
Január 27., kedd
15.30: Izland–Svájc
18.00: Horvátország–Szlovénia
20.30: Svédország–MAGYARORSZÁG
4. FORDULÓ
Január 28., szerda
15.30: Izland–Szlovénia
18.00: MAGYARORSZÁG–Horvátország
20.30: Svédország–Svájc
A CSOPORT ÁLLÁSA
1. Svédország 2 pont (33–25)
2. Szlovénia 2 pont (38–35)
3. Izland 2 (24–23)
4. MAGYARORSZÁG 0 (23–24)
5. Svájc 0 (35–38)
6. Horvátország 0 (25–33)
A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat a másik csoport harmadikjával.
DÖNTŐ HÉTVÉGE (Herning)
Január 30., péntek
15.00: az 5. helyért
17.45: első elődöntő
20.30: második elődöntő
Február 1., vasárnap
15.15: a 3. helyért
18.00: döntő
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert