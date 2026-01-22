Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország férfi kézilabda Eb magyar férfi kézilabda-válogatott kézilabda

Piszkosul nehéz dolguk lesz a magyaroknak, hogy elérjék a céljukat Svédországban

2026. január 22. 09:50

Sorrendben Svájccal, Szlovéniával, Svédországgal és Horvátországgal játszanak a mieink. A magyarok pont nélkül kezdik meg a középdöntőt a férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

2026. január 22. 09:50
null

Szerda este kialakult a középdöntő csoportbeosztása és a további menetrend a dán-svéd-norvég közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

A magyarok – akiknek célja a legjobb nyolc közé jutás – Malmőben 

  • pénteken 18 órától Svájccal, 
  • vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, 
  • kedden 20.30-tól a házigazda Svédországgal, 
  • szerdán pedig 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal 

találkoznak.

 

A II-ES SZÁMÚ KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA
1. FORDULÓ
Január 23., péntek
15.30: Izland–Horvátország
18.00: MAGYARORSZÁG–Svájc
20.30: Svédország–Szlovénia

2. FORDULÓ
Január 25., vasárnap
15.30: MAGYARORSZÁG–Szlovénia
18.00: Svédország–Izland
20.30: Horvátország–Svájc

3. FORDULÓ
Január 27., kedd
15.30: Izland–Svájc
18.00: Horvátország–Szlovénia
20.30: Svédország–MAGYARORSZÁG

4. FORDULÓ
Január 28., szerda
15.30: Izland–Szlovénia
18.00: MAGYARORSZÁG–Horvátország
20.30: Svédország–Svájc

A CSOPORT ÁLLÁSA
1. Svédország 2 pont (33–25)
2. Szlovénia 2 pont (38–35)
3. Izland 2 (24–23)
4. MAGYARORSZÁG 0 (23–24)
5. Svájc 0 (35–38)
6. Horvátország 0 (25–33)

A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat a másik csoport harmadikjával.

DÖNTŐ HÉTVÉGE (Herning)
Január 30., péntek
15.00: az 5. helyért
17.45: első elődöntő
20.30: második elődöntő

Február 1., vasárnap
15.15: a 3. helyért
18.00: döntő

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. január 22. 10:25
Nagyon nehéz a csoport! Nézzük, drukkolunk nő, hajrá Magyarország!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!