Európa-bajnokság kézilabda Feröer-szigetek

Leesett a világ álla: a kis ország szurkolói csodát tettek az Eb-n (VIDEÓ)

2026. január 17. 16:34

Őrült meccsen vívták ki a döntetlent Oslóban.

2026. január 17. 16:34
null

Páratlan atmoszférában kezdte meg szereplését a férfi kézilabda Európa-bajnokságon Feröer-szigetek nemzeti csapata Svájc ellen. A népességi adatok szerint bő 56 ezres északi ország szurkolói teljesen megtöltötték az oslói arénát, a teljes lakosságnak több mint 10 százaléka jegyet váltott az összecsapásra!

A szünetben még kétgólos volt a feröeri előny, ám Svájc a fordulás után végül fordított, és úgy tűnt, be is tudja gyűjteni mindkét pontot. Négy másodperccel a vége előtt azonban összejött az egyenlítés, újabb támadásra pedig már nem maradt idő.

A mérkőzés óriási csatában végül 28–28-as döntetlennel zárult!

Helyi beszámolók szerint ez volt minden idők legnagyobb feröeri közönsége egy sporteseményen: összesen 7216 néző szurkolt az oslói lelátókon, ebből nagyságrendileg 6000 volt feröeri! A képek és videók tanúsága szerint parádés volt a hangulat.

Mint ismert, a magyar válogatott győzelemmel rajtolt a dán-norvég-svéd közös rendezésű tornán, Chema Rodríguez együttese 29–21-re nyert Lengyelország ellen.

Fotó: képmentés/YouTube

 

elcapo-2
2026. január 17. 16:41
Az összefoglaló is remek volt! Elképesztő volt a végjáték!
