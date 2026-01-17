Leesett a világ álla: a kis ország szurkolói csodát tettek az Eb-n (VIDEÓ)

Új értelmet nyert Svédországban a lengyel–magyar barátság – nem volt kegyelem
Oktattunk Kristianstadban.
Őrült meccsen vívták ki a döntetlent Oslóban.
Páratlan atmoszférában kezdte meg szereplését a férfi kézilabda Európa-bajnokságon Feröer-szigetek nemzeti csapata Svájc ellen. A népességi adatok szerint bő 56 ezres északi ország szurkolói teljesen megtöltötték az oslói arénát, a teljes lakosságnak több mint 10 százaléka jegyet váltott az összecsapásra!
A szünetben még kétgólos volt a feröeri előny, ám Svájc a fordulás után végül fordított, és úgy tűnt, be is tudja gyűjteni mindkét pontot. Négy másodperccel a vége előtt azonban összejött az egyenlítés, újabb támadásra pedig már nem maradt idő.
A mérkőzés óriási csatában végül 28–28-as döntetlennel zárult!
Helyi beszámolók szerint ez volt minden idők legnagyobb feröeri közönsége egy sporteseményen: összesen 7216 néző szurkolt az oslói lelátókon, ebből nagyságrendileg 6000 volt feröeri! A képek és videók tanúsága szerint parádés volt a hangulat.
Mint ismert, a magyar válogatott győzelemmel rajtolt a dán-norvég-svéd közös rendezésű tornán, Chema Rodríguez együttese 29–21-re nyert Lengyelország ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
Oktattunk Kristianstadban.
Fotó: képmentés/YouTube