Leesett a világ álla: a kis ország szurkolói csodát tettek az Eb-n (VIDEÓ)

Páratlan atmoszférában kezdte meg szereplését a férfi kézilabda Európa-bajnokságon Feröer-szigetek nemzeti csapata Svájc ellen. A népességi adatok szerint bő 56 ezres északi ország szurkolói teljesen megtöltötték az oslói arénát, a teljes lakosságnak több mint 10 százaléka jegyet váltott az összecsapásra!

A szünetben még kétgólos volt a feröeri előny, ám Svájc a fordulás után végül fordított, és úgy tűnt, be is tudja gyűjteni mindkét pontot. Négy másodperccel a vége előtt azonban összejött az egyenlítés, újabb támadásra pedig már nem maradt idő.