Edzőtábor Robbie Keane Fradi Ferencváros Spanyolország FTC

Hosszabbítás! Váratlan bejelentést tett a Ferencváros

2026. január 15. 19:12

Meghosszabbították a spanyolországi edzőtábort. A Ferencváros nem pénteken, hanem csak jövő hétfőn utazik haza Magyarországra.

2026. január 15. 19:12
null

A Ferencváros labdarúgócsapata az eredeti tervek szerint pénteken hazatért volna a spanyolországi edzőtáborából, de a szakmai stáb döntésének értelmében további három napot La Mangában tölt, ahol az együttes ideális körülmények között folytathatja a felkészülést az Európa-liga és az NB I tavaszi küzdelmeire.

Budapesten nem annyira jó az idő. Nem kockáztatunk, hogy bármi legyen a pályákkal vagy nem tudunk megfelelően edzeni. Nagyon fontos csütörtökön a Panathinaikosz elleni mérkőzés, mindent megteszünk, hogy készen álljunk

– nyilatkozta Robbie Keane vezetőedző a FradiMédiának.

A zöld-fehérek a felkészülési időszak során három edzőmeccset játszottak, de egyiket sem nyerték meg, sőt csak egy gólt szereztek: 

  • a német másodosztályú Kieltől 2–0-s, 
  • a Bolla Bendegúzt is soraiban tudó osztrák Rapid Wientől 1–0-s vereséget szenvedtek, 
  • míg a dán Midtjyllanddal úgy játszottak 1–1-es döntetlent csütörtök délután, 

hogy új középhátvédjük, az argentin Mariano Gómez az utolsó percekben egyenlített.

Összességében nagyon jónak értékelem az elmúlt napokat, de több gólt kellett volna szereznünk, mert nagyon sok lehetőségünk volt. A legfontosabb azonban az, hogy meglegyenek a helyzetek, s azok mindig meg is voltak, aminek nagyon örülök

– mondta az ír szakember a spanyolországi találkozókról. – Mindig optimista vagyok, nagyon fittek a srácok, nagyon jól állunk. Jó teszt volt, három nagyon erős ellenféllel játszottunk. A Panathinaikosz elleni is nagyon kemény meccs lesz, de a fiúk készen állnak.”

Az edzőtábor további részében a Fradi újabb mérkőzést már nem játszik – teszi hozzá a klub hivatalos honlapja.

A Ferencváros tehát az új menetrend szerint jövő hétfőn érkezik haza Spanyolországból, majd csütörtökön az Európa-ligában a Panát, vasárnap pedig az NB I-ben a listavezető ETO FC-t fogadja a Groupama Arénában.

Nyitókép: fradi.hu

