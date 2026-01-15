Hosszabbítás! Váratlan bejelentést tett a Ferencváros

Nem várhattak tovább a Fradinál: így áll a Varga Barnabás-ügy
Megszólalt Hajnal Tamás.
Meghosszabbították a spanyolországi edzőtábort. A Ferencváros nem pénteken, hanem csak jövő hétfőn utazik haza Magyarországra.
A Ferencváros labdarúgócsapata az eredeti tervek szerint pénteken hazatért volna a spanyolországi edzőtáborából, de a szakmai stáb döntésének értelmében további három napot La Mangában tölt, ahol az együttes ideális körülmények között folytathatja a felkészülést az Európa-liga és az NB I tavaszi küzdelmeire.
Budapesten nem annyira jó az idő. Nem kockáztatunk, hogy bármi legyen a pályákkal vagy nem tudunk megfelelően edzeni. Nagyon fontos csütörtökön a Panathinaikosz elleni mérkőzés, mindent megteszünk, hogy készen álljunk
– nyilatkozta Robbie Keane vezetőedző a FradiMédiának.
A zöld-fehérek a felkészülési időszak során három edzőmeccset játszottak, de egyiket sem nyerték meg, sőt csak egy gólt szereztek:
hogy új középhátvédjük, az argentin Mariano Gómez az utolsó percekben egyenlített.
Összességében nagyon jónak értékelem az elmúlt napokat, de több gólt kellett volna szereznünk, mert nagyon sok lehetőségünk volt. A legfontosabb azonban az, hogy meglegyenek a helyzetek, s azok mindig meg is voltak, aminek nagyon örülök
– mondta az ír szakember a spanyolországi találkozókról. – Mindig optimista vagyok, nagyon fittek a srácok, nagyon jól állunk. Jó teszt volt, három nagyon erős ellenféllel játszottunk. A Panathinaikosz elleni is nagyon kemény meccs lesz, de a fiúk készen állnak.”
Az edzőtábor további részében a Fradi újabb mérkőzést már nem játszik – teszi hozzá a klub hivatalos honlapja.
A Ferencváros tehát az új menetrend szerint jövő hétfőn érkezik haza Spanyolországból, majd csütörtökön az Európa-ligában a Panát, vasárnap pedig az NB I-ben a listavezető ETO FC-t fogadja a Groupama Arénában.
