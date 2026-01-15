Hosszabbítás! Váratlan bejelentést tett a Ferencváros

A zöld-fehérek a felkészülési időszak során három edzőmeccset játszottak, de egyiket sem nyerték meg, sőt csak egy gólt szereztek:

a német másodosztályú Kieltől 2–0-s,

a Bolla Bendegúzt is soraiban tudó osztrák Rapid Wientől 1–0-s vereséget szenvedtek,

míg a dán Midtjyllanddal úgy játszottak 1–1-es döntetlent csütörtök délután,

hogy új középhátvédjük, az argentin Mariano Gómez az utolsó percekben egyenlített.