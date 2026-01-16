Kiderült, hányadik a Ferencváros a világrangsorban

Csak pislogunk! Miközben a Fradi magyarja egyre közelebb a Premier League-hez, törökök ezrei könyörögnek neki: igazoljon inkább Isztambulba
Sallai Roland segítségét kérik.
A listán szereplő mindhárom magyar csapat sokat javított. A Ferencvárost a top 40-ben találjuk.
A Paris Saint-Germain lett 2025 legjobb klubcsapata az IFFHS-nél, amelynek 704 gárdát rangsoroló listáján legjobb magyar együttesként 39. a Ferencváros – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet frissen nyilvánosságra hozott lajstromának élén 31 évvel első ilyen sikere után végzett a PSG, amely tavaly a Bajnokok Ligája megnyerése mellett az összes fontos francia trófeát megkaparintotta.
A világrangsorban a második a Real Madrid, míg a harmadik helyen osztozott a Chelsea és az Internazionale. Az élcsoport tagja még a Bayern München megőrizve 2024-es ötödik pozícióját, mögötte zárt a brazil Flamengo, hetedik lett az FC Barcelona, nyolcadik az Arsenal, míg a kilencedik helyet holtversenyben egy másik brazil gárda, a Palmeiras, illetve a Borussia Dortmund érdemelte ki.
Legjobb magyar klubcsapatként a Ferencváros – 13 helyet javítva – a 39., rajta kívül még két magyar alakulat fért rá az IFFHS listájára: a Paksi FC a 352. (2024-ben a 403. volt), az ETO pedig – még nagyobbat előrelépve – a 375. (438.).
A válogatott magyar játékosokat felvonultató külföldi együttesek közül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja a 21., a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a 30., Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig pedig a 99.
1. (1.) Paris Saint-Germain 613 pont
2. (2.) Real Madrid 471
3. (3.) Chelsea FC és
(4.) Internazionale 447-447
5. (5.) Bayern München 440
6. (8.) CR Flamengo 424
7. (6.) FC Barcelona 419
8. (7.) Arsenal FC 407
9. (9.) SE Palmeiras és
(10.) Borussia Dortmund 384-384
...21. (21.) Liverpool FC 270
...30. (27.) Galatasaray 242
...39. (52.) Ferencváros 219
...99. (94.) RB Leipzig 155
...352. (403.) Paksi FC 70
...375. (438.) Győri ETO 68
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA