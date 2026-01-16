Ft
iffhs Fradi Ferencváros PSG FTC

Kiderült, hányadik a Ferencváros a világrangsorban

2026. január 16. 16:23

A listán szereplő mindhárom magyar csapat sokat javított. A Ferencvárost a top 40-ben találjuk.

2026. január 16. 16:23
null

A Paris Saint-Germain lett 2025 legjobb klubcsapata az IFFHS-nél, amelynek 704 gárdát rangsoroló listáján legjobb magyar együttesként 39. a Ferencváros – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet frissen nyilvánosságra hozott lajstromának élén 31 évvel első ilyen sikere után végzett a PSG, amely tavaly a Bajnokok Ligája megnyerése mellett az összes fontos francia trófeát megkaparintotta.

A világrangsorban a második a Real Madrid, míg a harmadik helyen osztozott a Chelsea és az Internazionale. Az élcsoport tagja még a Bayern München megőrizve 2024-es ötödik pozícióját, mögötte zárt a brazil Flamengo, hetedik lett az FC Barcelona, nyolcadik az Arsenal, míg a kilencedik helyet holtversenyben egy másik brazil gárda, a Palmeiras, illetve a Borussia Dortmund érdemelte ki.

Sokat javított a Ferencváros

Legjobb magyar klubcsapatként a Ferencváros – 13 helyet javítva – a 39., rajta kívül még két magyar alakulat fért rá az IFFHS listájára: a Paksi FC a 352. (2024-ben a 403. volt), az ETO pedig – még nagyobbat előrelépve – a 375. (438.).

A válogatott magyar játékosokat felvonultató külföldi együttesek közül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja a 21., a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a 30., Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig pedig a 99.

A 2025-ös klub-világranglista az IFFHS-nél (zárójelben a 2024-es helyezés)

A Ferencváros körüli csapatok
A Ferencváros körüli csapatok (Fotó: IFFHS)

1. (1.) Paris Saint-Germain 613 pont

2. (2.) Real Madrid 471

3. (3.) Chelsea FC és

(4.) Internazionale 447-447

5. (5.) Bayern München 440

6. (8.) CR Flamengo 424

7. (6.) FC Barcelona 419

8. (7.) Arsenal FC 407

9. (9.) SE Palmeiras és

(10.) Borussia Dortmund 384-384

...21. (21.) Liverpool FC 270

...30. (27.) Galatasaray 242

...39. (52.) Ferencváros 219

...99. (94.) RB Leipzig 155

...352. (403.) Paksi FC 70

...375. (438.) Győri ETO 68

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

 

