Nem értik a németek, hogy mi a gond – ez az eset nagy felzúdulást váltott ki az országban

Kirúgták az Eintracht Frankfurt csapatorvosát, mert ellátta egy rivális csapat játékosát. Németországban nagy felzúdulást váltott ki az eset.
Németországi sajtójelentésekre hivatkozva a Sun című brit bulvárlap arról számolt be, hogy menesztették a helyi élvonalban és a Bajnokok Ligájában szereplő Eintracht Frankfurt osztrák csapatorvosát, Fabian Plachelt, mert a klub engedélye nélkül kezelte egy másik együttes játékosát.
Az eset a november elsejei Heidenheim–Frankfurt (1–1) mérkőzés előtt történt. Plachel az Eintracht szállodájában látta el honfitársát, a hazai csapatot erősítő Mathias Honsakot. A frankfurti futballistákat és vezetőket állítólag felháborította, amikor megpillantották a hotel folyosóin az aznapi ellenfél játékosát.
A szurkolók közül azonban többen is kiálltak Plachel mellett, szerintük a doktor csak végezte a feladatát.
Plachel korábban az Union Berlinnél dolgozott, mielőtt 2022-ben a Frankfurthoz került. A helyét ideiglenesen eddigi kollégája, Sebastian Schneider veszi át.
A nyitóképen Mathias Honsak, akit Fabian Plachel kezelt (Fotó: Sascha Schuermann / AFP)