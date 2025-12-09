Ft
csapatorvos Heidenheim Németország Eintracht Frankfurt

Nem értik a németek, hogy mi a gond – ez az eset nagy felzúdulást váltott ki az országban

2025. december 09. 16:04

Kirúgták az Eintracht Frankfurt csapatorvosát, mert ellátta egy rivális csapat játékosát. Németországban nagy felzúdulást váltott ki az eset.

2025. december 09. 16:04
null

Németországi sajtójelentésekre hivatkozva a Sun című brit bulvárlap arról számolt be, hogy menesztették a helyi élvonalban és a Bajnokok Ligájában szereplő Eintracht Frankfurt osztrák csapatorvosát, Fabian Plachelt, mert a klub engedélye nélkül kezelte egy másik együttes játékosát.

Az eset a november elsejei Heidenheim–Frankfurt (1–1) mérkőzés előtt történt. Plachel az Eintracht szállodájában látta el honfitársát, a hazai csapatot erősítő Mathias Honsakot. A frankfurti futballistákat és vezetőket állítólag felháborította, amikor megpillantották a hotel folyosóin az aznapi ellenfél játékosát.

A szurkolók közül azonban többen is kiálltak Plachel mellett, szerintük a doktor csak végezte a feladatát.

  • „Nem látom a problémát. Az orvosok esküt tesznek, hogy segítenek az embereken. Ennek tényleg nem szabadna gondot jelentenie” – írta egy hozzászóló a Redditen. 
  • „Ez a munkája és a kötelessége. A rivalizálás soha nem állhatna az egészség útjába” – kommentelte egy másik.

Plachel korábban az Union Berlinnél dolgozott, mielőtt 2022-ben a Frankfurthoz került. A helyét ideiglenesen eddigi kollégája, Sebastian Schneider veszi át.

A nyitóképen Mathias Honsak, akit Fabian Plachel kezelt (Fotó: Sascha Schuermann / AFP)

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagoly-29
2025. december 09. 17:26
Náci banda!
Válasz erre
0
0
tompika-2
•••
2025. december 09. 17:15 Szerkesztve
Milyen jó, hogy ez a foci csak egy játék! Őőőő... Ez csak egy játék? Ja! Már rég nem az. Ez már vallás, a csapatok szekták és a szurkolók fogyasztók... izé... hívők. No baxki!
Válasz erre
0
0
SyncBaer
2025. december 09. 16:21
Ennek pont olyan "szaga" van, mint Dosztojevszkij, Puskin, Csehov, Turgenyev ... kitiltásának az ukrán tankönyvekből és könyvtárakból. Remélem a Frankfurt keményen fizet majd az orvosnak, csakhogy megteremtődjön az eintracht!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 09. 16:11
Így van. Az esküje erre kötelezte.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.