Nem értik a németek, hogy mi a gond – ez az eset nagy felzúdulást váltott ki az országban

Németországi sajtójelentésekre hivatkozva a Sun című brit bulvárlap arról számolt be, hogy menesztették a helyi élvonalban és a Bajnokok Ligájában szereplő Eintracht Frankfurt osztrák csapatorvosát, Fabian Plachelt, mert a klub engedélye nélkül kezelte egy másik együttes játékosát.

Az eset a november elsejei Heidenheim–Frankfurt (1–1) mérkőzés előtt történt. Plachel az Eintracht szállodájában látta el honfitársát, a hazai csapatot erősítő Mathias Honsakot. A frankfurti futballistákat és vezetőket állítólag felháborította, amikor megpillantották a hotel folyosóin az aznapi ellenfél játékosát.