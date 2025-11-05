Zárt kapus mérkőzés az NB I-ben: égő fáklyákkal próbálták feltartóztatni a játékvezetőket

Egészen szürreális véget ért az október végén rendezett Komló–Tatabánya férfi kézilabda NB I-es mérkőzés (26–31), amely után súlyos döntéseket hozott a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága. A mérkőzés a 41. percben még döntetlenre állt, a paprikás hajrá azonban a vendégeknek kedvezett. A vereséget egyes hazai szurkolók nehezen fogadták el, a találkozó befejezését követően előbb verbálisan fenyegették a játékvezetőket, majd leöntötték és poharakkal megdobálták a gépkocsijukat,

továbbá égő fáklyával megpróbálták elállni az útjukat.

A játékvezetők csak nagy nehézségek árán tudták elhagyni a sportrendezvény helyszínét és kerülőúton a várost – írja a szövetség honlapja.